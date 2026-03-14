দ্রাবিড়ের সঙ্গে জীবনকৃতি আরও দুই, নাম ঘোষণা বোর্ডের
বর্ষসেরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের সম্মান পাচ্ছেন গিল-মন্ধনা ৷ সাম্প্রতিক সময়ে আইসিসি ট্রফি জয়ী পাঁচ ভারতীয় দলকে রবিবার সংবর্ধনা জানাতে চলেছে বিসিসিআই ৷
Published : March 14, 2026 at 5:21 PM IST
মুম্বই, 14 মার্চ: 'দ্য ওয়াল' রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে বোর্ডের লাইফটাইম অ্য়াচিভমেন্ট সম্মান পাচ্ছেন আরও দুই ৷ দ্রাবিড়ের সঙ্গে বিশ্বজয়ী প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট রজার বিনি'কে কর্নেল সি.কে. নাইড়ু লাইফটাইম অ্য়াচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ যা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সর্বোচ্চ সম্মানও বটে ৷ মহিলা বিভাগে জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়িকা মিতালি রাজ ৷ রবিবার নয়াদিল্লিতে বোর্ডের নমন অ্য়াওয়ার্ডের মঞ্চে পুরস্কৃত করা হবে তিনজনকে ৷
ভারতীয় ক্রিকেটে সারাজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ রাহুল শরদ দ্রাবিড় যে বোর্ডের লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট বা জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন সেটা জানা গিয়েছিল দিনদু'য়েক আগেই ৷ তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটা এল শনিবার ৷ একইসঙ্গে রজার বিনি ও মিতালি রাজের সম্মান পাওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হল বোর্ডের ঘোষণায় ৷
এর পাশাপাশি বর্ষসেরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের শিরোপা পাচ্ছেন টেস্ট এবং ওয়ান-ডে অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ 2024-25 মরশুমের সেরা ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে পলি উমরিগড় ট্রফি ৷ দ্বিতীয়বার এই সম্মান পেতে চলেছেন পঞ্জাব ক্রিকেটার ৷ অন্যদিকে পঞ্চমবারের জন্য মহিলা বিভাগে বর্ষসেরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের সম্মান পাচ্ছেন স্মৃতি মন্ধনা ৷
এছাড়া শনিবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় অন্য়ান্য পুরস্কারপ্রাপকদেরও নাম জানানো হল বোর্ডের তরফে ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে সাম্প্রতিক সময়ে আইসিসি ট্রফি জয়ী পাঁচ (পুরুষ ও মহিলা) ভারতীয় দলকে যে নমন অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে আগামিকাল অর্থাৎ, রবিবার বোর্ডের তরফে সংবর্ধিত করা হবে তাও জানানো হয়েছে আজকের ঘোষণায় ৷ এই ঘটনা প্রথমবার ঘটতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে ৷
— BCCI (@BCCI) March 14, 2026
BCCI to honour Roger Binny, Rahul Dravid and Mithali Raj with Lifetime Achievement Awards at Naman Awards 2026, scheduled to be held on Sunday, 15 March 2026, in New Delhi.
More details ▶️ https://t.co/noBSDbxcW5 pic.twitter.com/WfhfqHBuiI
- একনজরে অন্যান্য পুরস্কার-প্রাপকেরা:
- বর্ষসেরা পুরুষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার (পলি উমরিগড় ট্রফি): শুভমন গিল
- বর্ষসেরা মহিলা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার: স্মৃতি মন্ধনা
- ঘরোয়া ক্রিকেটে সেরা মহিলা ক্রিকেটার (জগমোহন ডালমিয়া ট্রফি): ইরা যাদব, মুম্বই
- ঘরোয়া ক্রিকেটে সেরা মহিলা সিনিয়র ওয়ান-ডে ক্রিকেটার (জগমোহন ডালমিয়া ট্রফি): শেফালি বর্মা, হরিয়ানা
- সাদা-বলের প্রতিযোগিতায় ঘরোয়া ক্রিকেটে সেরা পুরুষ অলরাউন্ডার (লালা অমরনাথ অ্যাওয়ার্ড): আয়ুষ মাত্রে, মুম্বই
- রঞ্জি ট্রফিতে সেরা অলরাউন্ডার (লালা অমরনাথ অ্যাওয়ার্ড): হর্ষ দুবে, বিদর্ভ
- সেরা রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা: মুম্বই ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশন