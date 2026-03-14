দ্রাবিড়ের সঙ্গে জীবনকৃতি আরও দুই, নাম ঘোষণা বোর্ডের

বর্ষসেরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের সম্মান পাচ্ছেন গিল-মন্ধনা ৷ সাম্প্রতিক সময়ে আইসিসি ট্রফি জয়ী পাঁচ ভারতীয় দলকে রবিবার সংবর্ধনা জানাতে চলেছে বিসিসিআই ৷

বোর্ডের লাইফটাইম অ্য়াচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হচ্ছেন মিতালি-রজার-রাহুল (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 14, 2026 at 5:21 PM IST

মুম্বই, 14 মার্চ: 'দ্য ওয়াল' রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে বোর্ডের লাইফটাইম অ্য়াচিভমেন্ট সম্মান পাচ্ছেন আরও দুই ৷ দ্রাবিড়ের সঙ্গে বিশ্বজয়ী প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট রজার বিনি'কে কর্নেল সি.কে. নাইড়ু লাইফটাইম অ্য়াচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ যা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সর্বোচ্চ সম্মানও বটে ৷ মহিলা বিভাগে জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়িকা মিতালি রাজ ৷ রবিবার নয়াদিল্লিতে বোর্ডের নমন অ্য়াওয়ার্ডের মঞ্চে পুরস্কৃত করা হবে তিনজনকে ৷

ভারতীয় ক্রিকেটে সারাজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ রাহুল শরদ দ্রাবিড় যে বোর্ডের লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট বা জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন সেটা জানা গিয়েছিল দিনদু'য়েক আগেই ৷ তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটা এল শনিবার ৷ একইসঙ্গে রজার বিনি ও মিতালি রাজের সম্মান পাওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হল বোর্ডের ঘোষণায় ৷

এর পাশাপাশি বর্ষসেরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের শিরোপা পাচ্ছেন টেস্ট এবং ওয়ান-ডে অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ 2024-25 মরশুমের সেরা ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে পলি উমরিগড় ট্রফি ৷ দ্বিতীয়বার এই সম্মান পেতে চলেছেন পঞ্জাব ক্রিকেটার ৷ অন্যদিকে পঞ্চমবারের জন্য মহিলা বিভাগে বর্ষসেরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের সম্মান পাচ্ছেন স্মৃতি মন্ধনা ৷

এছাড়া শনিবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় অন্য়ান্য পুরস্কারপ্রাপকদেরও নাম জানানো হল বোর্ডের তরফে ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে সাম্প্রতিক সময়ে আইসিসি ট্রফি জয়ী পাঁচ (পুরুষ ও মহিলা) ভারতীয় দলকে যে নমন অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে আগামিকাল অর্থাৎ, রবিবার বোর্ডের তরফে সংবর্ধিত করা হবে তাও জানানো হয়েছে আজকের ঘোষণায় ৷ এই ঘটনা প্রথমবার ঘটতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে ৷

  • একনজরে অন্যান্য পুরস্কার-প্রাপকেরা:
  1. বর্ষসেরা পুরুষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার (পলি উমরিগড় ট্রফি): শুভমন গিল
  2. বর্ষসেরা মহিলা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার: স্মৃতি মন্ধনা
  3. ঘরোয়া ক্রিকেটে সেরা মহিলা ক্রিকেটার (জগমোহন ডালমিয়া ট্রফি): ইরা যাদব, মুম্বই
  4. ঘরোয়া ক্রিকেটে সেরা মহিলা সিনিয়র ওয়ান-ডে ক্রিকেটার (জগমোহন ডালমিয়া ট্রফি): শেফালি বর্মা, হরিয়ানা
  5. সাদা-বলের প্রতিযোগিতায় ঘরোয়া ক্রিকেটে সেরা পুরুষ অলরাউন্ডার (লালা অমরনাথ অ্যাওয়ার্ড): আয়ুষ মাত্রে, মুম্বই
  6. রঞ্জি ট্রফিতে সেরা অলরাউন্ডার (লালা অমরনাথ অ্যাওয়ার্ড): হর্ষ দুবে, বিদর্ভ
  7. সেরা রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা: মুম্বই ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশন

