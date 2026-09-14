নকভি'র থেকে ট্রফি না-নেওয়া প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত, জানালেন বোর্ড সচিব সইকিয়া

নকভি'র থেকে ট্রফি না-নেওয়া প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত, জানালেন বোর্ড সচিব সইকিয়া
হরমনপ্রীত-মন্ধনা'রা যে পুরস্কার বিতরণীতে অংশ নেবেন না, সেটা আগে থেকেই এসিসি'কে জানিয়েছিল বিসিসিআই ৷ মত বোর্ড সচিবের ৷
Published : September 14, 2026 at 4:36 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 সেপ্টেম্বর: গতবছর এপ্রিলে পহেলগাঁও হামলা পরবর্তী সময়ে বাইশ গজেও পাকিস্তান বৈরিতায় ভারতীয় দল ৷ যা জিইয়ে রইল মেয়েদের এশিয়া কাপের মঞ্চেও ৷ পুরুষ দলের মতোই রবিবার দুবাইয়ে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ফের এশিয়া সেরা হলেও একাধারে এসিসি প্রেসিডেন্ট এবং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি'র থেকে ট্রফি গ্রহণে অস্বীকার করেছে ভারতীয় দল ৷ যা ফের বিতর্ক উসকে দিয়েছে ৷ যদিও হরমনপ্রীত কৌর নেতৃত্বাধীন মহিলা দলের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে সুর চড়ালেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷
প্রতিক্রিয়ায় বোর্ড সচিব সাফ জানিয়ে দিলেন, এটি সম্পূর্ণভাবে একটি প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ৷ ক্রিকবাজ'কে দেওয়া এক বিবৃতিতে সইকিয়া স্পষ্ট বলেন, "সমস্ত দিক বিবেচনা করে এটি আমাদের একটি সচেতন সিদ্ধান্ত ৷ আগে থেকেই এসিসি'কে আমরা বিষয়টি জানিয়েছিলাম যে ভারতীয় দল পুরস্কার বিতরণীতে অংশগ্রহণ করবে না ৷" নকভি'র নাম না-করেই বোর্ড সচিব জানিয়েছেন, পহেলগাঁও হামলার ক্ষত এখনও শুকোয়নি ভারতের ৷
সইকিয়া'র সংযোজন, "পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এবং দেশের সম্মানের কথা ভেবে বিসিসিআই মনে করেছে ভারতীয় দলের ওইভাবে ট্রফি গ্রহণ করা উচিত নয় ৷ এটা সম্পূর্ণভাবে একটা প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ৷" তবে খেলার ব্য়াপারে যে ভারতীয় দল আগামীতেও সবরকম প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, সেকথাও স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি ৷ সইকিয়া বলেন, "এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে খেলাধুলো সংক্রান্ত যাবতীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই এশিয়া কাপে অংশ নিয়েছি আমরা ৷ খেলার স্পিরিটের বিষয়ে এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা নিয়ে কখনোই প্রশ্ন ছিল না ৷ ভিনদেশীয় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ এবং ট্রফিগ্রহণ দু'টো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় ৷"
সংবাদসংস্থা আইএএনএস'কে (IANS) এক সাক্ষাৎকারে সইকিয়া বলেন, "দু'দেশের মধ্যে সেনা সংঘাত এখনও চলছে ৷ আমাদের দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে চলা অন্যতম নেতার থেকে তাই আমরা ট্রফি গ্রহণ করতে পারব না ৷ গত বছর পুরুষ দল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মহিলা দলও সেই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন জানিয়েছে ৷"
Watch: On Indian women's cricket team did not accept the Women's Asia Cup trophy from ACC Chair Mohsin Naqvi, BCCI Secretary Devajit Saikia says, "Trophy is a controversial thing in the Asia Cup, Our men's team won the Asia Cup a year and a half ago. And our whole situation,… pic.twitter.com/2p5Q6bqS4L— IANS (@ians_india) September 13, 2026
উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কাকে 72 রানে হারিয়ে দুবাইয়ের মাটিতে রবিবার ফের এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতীয় দল ৷ প্রথম ব্য়াট করে ভারতের তোলা 183 রানের জবাবে 11 রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কার ইনিংস ৷ 39 বলে 68 রান ও একটি উইকেট নিয়ে ফাইনালের সেরা শেফালি বর্মা ৷