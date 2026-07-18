'রোহিতের অবসর নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি', জল্পনা ওড়াল বিসিসিআই

'রোহিতের অবসর নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি', জল্পনা ওড়াল বিসিসিআই
লর্ডস ওডিআই কোনওভাবেই তাঁর রোহিতের কেরিয়ারের শেষ ম্য়াচ নয়, সাফ জানালেন দেবজিৎ সইকিয়া ৷
Published : July 18, 2026 at 2:08 PM IST
মুম্বই, 18 জুলাই: ব্যাট হাতে তাঁর সাম্প্রতিক খারাপ ফর্ম উসকে দিয়েছিল জল্পনা ৷ চলতি ইংল্য়ান্ড সফরে তৃতীয় তথা শেষ ম্য়াচ দিয়েই রোহিত শর্মার কেরিয়ারের যবনিকা পড়তে চলেছে ৷ আগামী বছর বিশ্বকাপের ভাবনায় 'হিটম্যান'কে কোনওভাবেই রাখছেন না নির্বাচকরা ৷ এমনই রিপোর্টে ছেয়ে গিয়েছিল ইন্টারনেট ৷ কিন্তু সেইসব রিপোর্ট পত্রপাঠ খারিজ করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া স্পষ্ট জানালেন, রোহিত শর্মার অবসর সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি বোর্ডের তরফে ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে বোর্ড সচিব বলেন, "সংবাদমাধ্যমে রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যাপক জল্পনা চলছে ৷ কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে লর্ডসে রোহিত শেষ ওডিআই ম্য়াচ খেলছে এমন কোনও আলোচনা বোর্ডের তরফে হয়ইনি ৷" তাঁর সংযোজন, "ভারতের ওডিআই স্কোয়াডের একজন নিয়মিত সদস্য রোহিত শর্মা ৷ দলের পরিকল্পনায় যতদিন থাকবে সে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে যাবে ৷ আরও ভালো করে বলতে গেলে লর্ডস ওডিআই কোনওভাবেই তাঁর শেষ ম্য়াচ নয় ৷"
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ ওডিআই ম্য়াচে হাফসেঞ্চুরি এলেও চলতি ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ফর্ম থেকে বহুদূরে ভারতের প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷ বার্মিংহ্যামে 11 রানের পর কার্ডিফে (26 রান) ব্য়াট হাতে ব্যর্থ হতে রোহিতকে নাকি নির্বাচকরা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি আর বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় নেই ৷ গত দু'দিন ধরে এমন রিপোর্টে শোরগোল ছিল ভারতীয় ক্রিকেটে ৷ 'হিটম্যান'-এর পরিবর্তে নাকি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে যশস্বী জয়সওয়ালকে সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী নির্বাচকরা ৷
"There are lot of speculations going on in media about Rohit Sharma's future. I want to firmly assert that there has been no such discussion that Rohit will be playing his last match at Lord's on Sunday. Rohit is a regular member of the Indian ODI team and he will continue to… pic.twitter.com/qpCQigZmXV— Press Trust of India (@PTI_News) July 17, 2026
ক্রিকইনফো'র রিপোর্টে প্রকাশ 2027 বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে ইংল্য়ান্ড সফরের আগেই রোহিতের সঙ্গে একপ্রস্থ কথা সেরেছিলেন নির্বাচকরা ৷ 2026 আইপিএল চলাকালীনই রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে হেড কোচ গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছিল অজিত আগরকরদের ৷ কিন্তু নির্বাচকদের এমন পদক্ষেপে বোর্ডের শীর্ষ পদাধিকারীরা অসন্তুষ্ট বলেও রিপোর্ট সামনে এসেছে ৷
উল্লেখ্য, গত জুনে আফগানদের বিরুদ্ধে সিরিজের মাঝে মহিন্দর অমরনাথ'কে টপকে দেশের সবচেয়ে বয়স্ক ওডিআই ক্রিকেটার হওয়ার নজির গড়েছেন উনচল্লিশের রোহিত ৷ টি-20 এবং টেস্ট থেকে অবসরের পর গত একবছর ধরে একমাত্র ওডিআই ফরম্যাটেই দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন টি-20 বিশ্বজয়ী অধিনায়ক ৷ গতবছর অক্টোবরে রোহিত'কে ওডিআই অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে গিলকে নয়া দলনায়ক বেছে নেয় বোর্ড ৷