গম্ভীরের পরিবর্তে টেস্ট কোচিংয়ে লক্ষ্মণ ? অবস্থান স্পষ্ট করল বিসিসিআই

গম্ভীরের পরিবর্তে টেস্ট কোচিংয়ে লক্ষ্মণ ? অবস্থান স্পষ্ট করল বিসিসিআই
এহেন জল্পনার বাস্তব কোনও ভিত্তি নেই ৷ লক্ষ্মণকে কোচিংয়ের প্রস্তাব দেওয়া প্রসঙ্গে জানালেন বোর্ড সচিব ৷
Published : December 28, 2025 at 4:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 ডিসেম্বর: ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে চুনকাম হওয়ার পর নাকি ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ৷ গৌতম গম্ভীরের পরিবর্ত খুঁজে নিতে উঠেপেড়ে লেগেছে তাঁরা ৷ শুধু তাই নয় টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট কোচ হওয়ার জন্য আরেক প্রাক্তনী ভিভিএস লক্ষ্মণের কাছে নাকি প্রস্তাবও গিয়েছে বোর্ডের ৷ সম্প্রতি এমনই গুঞ্জন চলছিল ভারতীয় ক্রিকেট সার্কিটে ৷ কিন্তু সেই জল্পনা পত্রপাঠ খারিজ করলেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট দেবজিৎ সইকিয়া ৷
'ভেরি ভেরি স্পেশাল' লক্ষ্মণের কাছে ভারতীয় দলের কোচিংয়ের প্রস্তাব যাওয়ার বিষয়টি 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিলেন বোর্ড সচিব ৷ এমনকী লাল-বলের কোচিং থেকে গৌতম গম্ভীরকে সরানোর কোনও সিদ্ধান্ত এখনও পর্যন্ত যে নেওয়া হয়নি, তা বোর্ডের তরফে স্পষ্ট করলেন সইকিয়া ৷ সংবাদসংস্থা এএনআই'কে বোর্ড সচিব বলেন, "সম্পূর্ণভাবে একটা মিথ্যা খবর রটানো হচ্ছে ৷ এটা একেবারেই গুজব ৷ কিছু কিছু প্রথমসারির সংবাদমাধ্যমেও এমন খবর চালানো হচ্ছে, যার কোনও সত্যতা নেই ৷ বিসিসিআই যা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করছে ৷ মানুষ যা ভাবার তা ভাবতেই পারে ৷ কিন্তু বিসিসিআই কোচ বদলের বিষয়ে কোনও পদক্ষেপই করেনি ৷ এটা কারও কারও কল্পনাপ্রসূত ৷ খবরটি মিথ্য়া এবং ভিত্তিহীন ৷ এর বেশি আমার কিছু বলার নেই ৷"
সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে 0-2 ব্যবধানে ক্লিন স্যুইপ হতে হয়েছে ভারতীয় দলকে ৷ গত ডব্লিউটিসি চক্রে নিউজিল্যান্ডের কাছেও দেশের মাটিত 0-3 চুনকাম হয়েছিল গৌতম গম্ভীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ৷ প্রোটিয়াদের কাছে হেরে লজ্জার একটি নজিরও গড়ে ফেলেছেন গৌতম গম্ভীর ৷ প্রথম ভারতীয় কোচ হিসেবে ঘরের মাঠে একাধিক টেস্ট সিরিজে চুনকাম হওয়ার নজির গড়ে ফেলেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ৷ এরপরই পাঁচদিনের ক্রিকেটে কোচ হিসেবে গম্ভীরের আসন খানিকটা টলমল ৷ এমতাবস্থায় ভিভিএসের কাছে প্রস্তাব যাওয়ার বিষয়টি সম্প্রতি জোরালো হয় ৷ তবে তার কোনও সারবত্তা নেই বলে জানিয়ে দিল বোর্ড ৷
ঘরের মাঠে মুখ থুবড়ে পড়তে হলেও চলতি বছর ইংল্য়ান্ড সফরে পাঁচম্য়াচের টেস্ট সিরিজে ভালোই পারফরম্য়ান্স করেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ অধিনায়ক হিসেবে শুভমন গিলের আত্মপ্রকাশ সিরিজ 2-2 ড্র রেখে দেশে ফেরে টিম ইন্ডিয়া ৷ পাশাপাশি সাদা-বলের ফরম্য়াটে গত দেড় বছরে একাধিক সাফল্য পেয়েছে গম্ভীরের ভারত ৷ বছরের শুরুতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর এশিয়া সেরাও হয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷
গম্ভীরের প্রশিক্ষণে নতুন বছরে কুড়ি-বিশের ফরম্য়াটে বিশ্বসেরার খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ ভারতের সামনে ৷ ঘরের মাঠে টি-20'তে তৃতীয়বার খেতাব জয়ের লক্ষ্যে নামবে সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া ৷ বিশ্বকাপে ভারতের গ্রুপে রয়েছে নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস, পাকিস্তান এবং যুক্তরাষ্ট্র ৷ আগামী 7 ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ম্য়াচ দিয়েই বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷