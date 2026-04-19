নির্বাচক প্রধান হিসেবে আগরকরের চুক্তি পুনর্নবীকরন বোর্ডের
আগরকরের মেয়াদ বাড়ানো নয়, বরং নির্বাচক প্রধান হিসেবে মুম্বইকরের চুক্তি পুনর্নবীকরন করল বিসিসিআই ৷
Published : April 19, 2026 at 3:42 PM IST
মুম্বই, 19 এপ্রিল: দ্বিতীয়বার টি-20 বিশ্বজয়ের পর নাকি বোর্ডের কাছে তিনি দরবার করেছেন চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য ৷ গত মাসে এমনই একটি রিপোর্ট শিরোনামে এসেছিল ৷ সেই রিপোর্টের কোনও সারবত্তা না-থাকলেও নির্বাচক কমিটির প্রধান হিসেবে অজিত আগরকরের চুক্তি পুনর্নবীকরন করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ আরও একবছর অর্থাৎ, 2027 বিশ্বকাপ পর্যন্ত নির্বাচক প্রধান হিসেবে মুম্বইকরের মেয়াদ পুনর্নবীকরন করল বিসিসিআই ৷ এমনটাই খবর সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে ৷
টি-20'তে টানা দ্বিতীয়বার ভারতীয় দলকে খেতাব দেওয়ার পুরস্কার হিসেবে আগামী বছর 50 ওভার বিশ্বকাপ পর্যন্ত নির্বাচক প্রধান হিসেবে থেকে যাচ্ছেন অজিত আগরকরই ৷ তবে এ ব্য়াপারে মুম্বইকর বোর্ডের কাছে আবেদন করেছেন, এমন খবরের সত্যতা ওড়াল বিসিসিআই'য়ের একটি সূত্র ৷ সংবাদসংস্থাকে বোর্ডের ওই সূত্র বলেছে, "আগরকর মেয়াদ বাড়ানোর জন্য কোনও আবেদন করেননি ৷ একজন নির্বাচক জুনিয়র অথবা সিনিয়র দলের নির্বাচক পদে চারবছর দায়িত্ব সামলাতে পারেন ৷ দু'টো ক্ষেত্রে একত্রে মেয়াদটা সর্বাধিক পাঁচ বছর হতে পারে ৷ সেইমতো আগরকরের চুক্তি পুনর্নবীকরন করা হয়েছে, বাড়ানো হয়নি ৷"
তিন বছর আগে 2023 সালের জুনে নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্য়ান হিসেবে চেতন শর্মার জায়গায় এসেছিলেন আগরকর ৷ তাঁর মেয়াদকালে তিন বছরে তিনটি আইসিসি ট্রফি এসেছে ভারতীয় দলের ক্য়াবিনেটে ৷ যার মধ্যে রয়েছে জোড়া টি-20 বিশ্বকাপ ও একটি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ৷ একইসঙ্গে 2023 সালে দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গের বেদনারও সাক্ষী থেকেছে ভারতীয় ক্রিকেট ৷ 2025 চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সাফল্যের পর জাতীয় নির্বাচক হিসেবে আরও একবছর পুনর্নবীকরন করা হয় আগরকরের চুক্তি ৷ এবারটি-20 বিশ্বজয়ের পর ফের বাড়ল তাঁর মেয়াদ ৷
🚨 AJIT AGARKAR TO STAY TILL JUNE 2027 AS CHIEF SELECTOR 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) April 19, 2026
- Final in 2023 World Cup
- Won the 2024 T20 World Cup
- Won the 2025 Champions Trophy
- Won the 2026 T20 World Cup
BCCI is keen to retain his experience services with World Cup in 2027. [Devendra Pandey] pic.twitter.com/DYzxOXPRf3
যদিও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান হিসেবে আগরকরের সময়কালে ক্রিকেটের কুলীন ফরম্য়াটে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স মোটে আশাব্যঞ্জক নয় ৷ দেশের মাটিতে একের পর এক টেস্ট সিরিজে হোয়াইট-ওয়াশ, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে পরাজয় নির্বাচক হিসেবে আগরকরের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে একাধিকবার ৷ কিন্তু আগামী বছর বিশ্বকাপের আগে নির্বাচক প্রধান হিসেবে নতুন কাউকে দায়িত্ব দিয়ে সমস্য়া জটিল করতে চায়নি বোর্ড ৷ তাই আগরকরের হাতেই দায়িত্ব রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এমনটাও বলা হয়েছে পিটিআই'য়ের রিপোর্টে ৷ তাঁর মেয়াদকালে ভারতীয় ক্রিকেট একাধিক বড় ঘটনার সাক্ষী থেকেছে ৷ যেখানে আগরকরের ভূমিকাও কোনওভাবে অস্বীকারের জায়গা নেই ৷
নির্বাচক প্রধান হিসেবে আগরকরের মেয়াদকালে তিনটি ফরম্য়াটেই ট্রানজিশন পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ভারতীয় দল ৷ টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির মতো দুই মহারথী ৷ সিনিয়র পেসার মহম্মদ শামি ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফরম্য়ান্স করলেও দিনের পর দিন মুখ ফিরিয়েছে আগরকরের নির্বাচক কমিটি ৷ পাশাপাশি ওডিআই ও টেস্ট অধিনায়ক শুভমন গিলকে টি-20 বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা না-দেওয়ার মতো সাহসী সিদ্ধান্তও নিতে দেখা গিয়েছে আগরকর ও তাঁর প্যানেলকে ৷