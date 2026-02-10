'বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান', বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্য়াচ নিয়ে আইসিসি'র উদ্যোগকে কুর্নিশ বোর্ডের

'বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান', বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্য়াচ নিয়ে আইসিসি'র উদ্যোগকে কুর্নিশ বোর্ডের
পাকিস্তানের ইউ-টার্নের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানাল, এমনটাই দরকার ছিল ৷
Published : February 10, 2026 at 5:25 PM IST
মুম্বই, 10 ফেব্রুয়ারি: অবশেষে দীর্ঘ টালবাহানার অবসান ৷ আইসিসি'র মধ্যস্থতায় ম্যাচ বয়কটের 'নাটক' থেকে ইউ-টার্ন নিয়ে শেষমেশ 15 ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামার কথা ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ এ ব্য়াপারে পাক ক্রিকেট দলকে অনুমতি দিয়েছে সেদেশের সরকারও ৷ আর পাকিস্তানের ইউ-টার্নের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে পুরো বিষয়টিকে আইসিসি'র 'বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান' আখ্য়া দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷
যে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে ম্য়াচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পাকিস্তান ৷ সমাধানের রাস্তা খুঁজতে সোমবার তাদেরকেও বৈঠকে সামিল করেছিল পিসিবি ৷ ম্য়াচ বয়কট করলে পাছে আইসিসি'র শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে ৷ তাই নিজেদের শাস্তি এড়াতে পদ্মাপাড়ের দেশকে আসরে এনে তাদেরও শাস্তি এড়ানোর রাস্তা সাফ করল পিসিবি ৷ কারণ, বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করলেও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বা সেদেশের ক্রিকেট যে কোনওরকম ক্ষতির সম্মুখীন হবে না, তা নিশ্চিত করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷
সবপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে আইসিসি যেভাবে বিষয়টিকে মধ্যস্থতা করেছে এবং ভারত-পাক ম্যাচ আয়োজনের রাস্তা সাফ করেছে সেজন্য আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লা ৷ প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, "আইসিসি চেয়ারম্যানের মধ্যস্থতায় সংস্থার প্রতিনিধিরা লাহোরে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে যে আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তার নির্যাস দেখে আমি আনন্দিত ৷ এটা খুব ভালো সমাধান ৷ ক্রিকেটকে প্রাধান্য দিতে বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান এটি ৷ এটাই হওয়া দরকার ছিল ৷ তাই আইসিসি'কে কুর্নিশ এমন একটা উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ৷ সমস্য়া সরিয়ে ক্রিকেটকে ফের সামনের সারিতে নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ ৷"
সোমবার লাহোরে বিশ্বকাপে ভারত ম্যাচে অংশগ্রহণ নিয়ে জটিলতা দূর করতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসেছিল আইসিসি, পিসিবি এবং বিসিবি ৷ যেখানে স্থির হয় চলতি বিশ্বকাপে না-খেললেও বাংলাদেশকে কোনওরকম শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে না ৷ এমনকী 2028-31 সালের মধ্যে কোনও একটি আইসিসি ইভেন্ট আয়োজনের স্বত্ব পাবে বিসিবি ৷ রাজীব শুক্লা বলেন, "এটা বিরাট কৃতিত্ব আইসিসি'র ৷ পাকিস্তানকে একই টেবিলে এনে এই উদ্যোগের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ ৷ এটা আমাদের সকলের জন্য ভালো খবর যে, 15 ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় সূচি মেনে ম্যাচ হচ্ছে ৷ এখন বিশ্বকাপকে সফল বলাই যায় ৷"