তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় নয় বিসিসিআই, নিষ্পত্তি পুরনো মামলার

তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় নয় বিসিসিআই, নিষ্পত্তি পুরনো মামলার
কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের নয়া নির্দেশ অনুযায়ী বিসিসিআই কোনও তথ্য গোপন রাখতে চাইলে বা প্রকাশ করতে না-চাইলে সেই তথ্য জানার অধিকার সাধারণ মানুষের থাকছে না ৷
Published : May 18, 2026 at 6:56 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 মে: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড তথা বিসিসিআই তথ্যের অধিকার আইনের (RTI) আওতায় নয় ৷ আট বছরের পুরনো একটি মামলার নিষ্পত্তি ঘটিয়ে সোমবার জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন (CIC) ৷
কেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে তথ্যের অধিকার আইন বা আরটিআই'য়ের আওতায় আনা যায় না ? এ ব্যাপারে তথ্য কমিশনার পিআর রমেশ এদিন তাঁর নির্দেশে জানান, বিসিসিআই একটি স্বশাসিত সংস্থা ৷ এটি তামিলনাড়ু সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন আইনের অধীনে নথিভুক্ত ৷ যা আরটিআই আইনের 2(h) ধারার অন্তর্ভুক্ত নয় ৷
তাছাড়া এটি সংবিধানের কোনও ধারা মেনে কিংবা সরকারি নির্দেশিকায় বিসিসিআই তৈরি হয়নি ৷ পাশাপাশি সরকারি কোনও সুযোগ-সুবিধাও তারা নেয় না ৷ ফলত ক্রিকেটের প্রশাসনিক কাজকর্ম সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক ফাংশান নিয়ে কাজ করলেও একে তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় 'পাবলিক অথরিটি'-র পর্যায়ভুক্ত করা যায় না ৷ অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের নয়া নির্দেশ অনুযায়ী বিসিসিআই কোনও তথ্য গোপন রাখতে চাইলে বা প্রকাশ করতে না-চাইলে সেই তথ্য জানার অধিকার সাধারণ মানুষের থাকছে না ৷
STORY | BCCI not a public authority under RTI Act: CIC— Press Trust of India (@PTI_News) May 18, 2026
The Central Information Commission on Monday said the Board of Control for Cricket (BCCI) in India is not a “public authority” under the RTI Act as it is neither owned, controlled nor substantially financed by the… pic.twitter.com/RbtUslOWF9
উল্লেখ্য, 2018 সালে তৎকালীন কেন্দ্রের তথ্য কমিশনার এম শ্রীধর আচারিয়ুলু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে 'পাবলিক অথরিটি' ঘোষণা করে তথ্য আধিকারিক নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ বিসিসিআই সেই নির্দেশকে চ্য়ালেঞ্জ জানিয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল ৷
মাদ্রাজ হাইকোর্ট পরবর্তীতে বিষয়টিকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের কোর্টেই ঠেলে দেয় ৷ এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের একটি পুরনো রায়ের প্রেক্ষাপটও তুলে ধরা হয় ৷ সবকিছু বিবেচনা করে এবং খতিয়ে দেখে আট বছর আগে দেওয়া নিজেদেরই নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আজ নয়া নির্দেশ কার্যকর করল কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন ৷ যা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নৈতিক জয় বলা যায় ৷