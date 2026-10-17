ওডিআই সিরিজের জন্য ঘোষিত জোড়া অধিনায়ক, নিউজিল্যান্ড সফরের টেস্ট স্কোয়াডও বেছে নিল বিসিসিআই

ওডিআই সিরিজের জন্য ঘোষিত জোড়া অধিনায়ক, নিউজিল্যান্ড সফরের টেস্ট স্কোয়াডও বেছে নিল বিসিসিআই
নীল জার্সিতে আরও একবার ব্রাত্য রয়ে গেলেন শামি ৷ সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে ফিরলেও ওডিআই স্কোয়াডে জায়গা হল না ভুবির ৷
Published : October 17, 2026 at 9:57 AM IST
মুম্বই, 17 অক্টোবর: টি-20 সিরিজ দিয়ে শুরু হবে সফর ৷ তাই সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটের ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল আগেই ৷ শুক্রবার আসন্ন নিউজিল্যান্ড সফরের ওডিআই এবং টেস্ট স্কোয়াডও ঘোষণা করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে কিউয়ি সফরে ওডিআই সিরিজে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন দু'জন অধিনায়ক ৷ জাতীয় দলের হয়ে টি-20'তে প্রত্যাবর্তন হলেও ওডিআই স্কোয়াডে জায়গা হল না ভুবনেশ্বর কুমারের ৷ নীল জার্সিতে আরও একবার ব্রাত্য রয়ে গেলেন মহম্মদ শামি ৷ টেস্ট স্কোয়াডেও জায়গা হল না বাংলার হয়ে রঞ্জি খেলা পেসারের ৷
ওডিআই সিরিজে শেষ হওয়ার চারদিনের মাথায় নিউজিল্যান্ড সফরে প্রথম টেস্টে মাঠে নামতে ভারতীয় দলকে ৷ তাই প্রস্তুতির পর্যাপ্ত সুযোগ পেতে প্রথম তিন ওডিআইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার পর লাল-বলের ক্রিকেটে মনোনিবেশ করবেন শুভমন গিল ৷ শেষ দু'টি ওডিআইয়ে সে কারণে দলকে নেতৃত্ব দেবেন গিলের ডেপুটি শ্রেয়স আইয়ার ৷ গিল ছাড়াও কেএল রাহুল, অংশুল কম্বোজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণার মতো ক্রিকেটারদেরও কেবল প্রথম তিনটি ওডিআইয়ের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে ৷ যদিও কৃষ্ণার ওডিআই সিরিজে খেলার বিষয়টি তাঁর ফিটনেসের উপর নির্ভর করছে ৷ কারণ হ্য়ামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে আপাতত সুস্থ হচ্ছেন এই পেসার ৷
কিউয়ির দেশে দুই মহাতারকা বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাকে পাঁচটি ওডিআই ম্য়াচেই পাবে ভারতীয় দল ৷ শেষ দু'টি ওডিআইয়ের জন্য স্কোয়াডে ডেকে নেওয়া হয়েছে বাঁ-হাতি ব্যাটার তিলক বর্মা ও জম্মু-কাশ্মীর পেসার আকিব নবিকে ৷ প্রথমবারের জন্য ওডিআই স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন ঝাড়খণ্ডের স্টাম্পার-ব্যাটার কুমার কুশাগ্র ও জোরে বোলার যশ ঠাকুর ৷ ব্য়াটার রুতুরাজ গায়কোয়াড়, বাঁ-হাতি পেসার আর্শদীপ সিং, চায়নাম্যান কুলদীপ যাদব এবং পেসার গুর্নুর ব্রারকেও রাখা হয়েছে ওডিআই স্কোয়াডে ৷ তবে জল্পনা থাকলেও দলে জায়াগা হল না শামি-ভুবিদের ৷
🚨 News 🚨 #TeamIndia’s ODI and Test squads for New Zealand tour announced 📝 Captain Shubman Gill will lead the side for the first 3️⃣ ODIs, before Shreyas Iyer takes charge for the last 2️⃣ matches. More details ▶️ https://t.co/npwxUYlb1N #NZvIND https://t.co/3ckm7ixgEN— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
আগামী 4-15 নভেম্বর নিউজিল্যান্ড সফরে পাঁচ ম্য়াচের ওডিআই সিরিজ খেলবে 'মেন ইন ব্লু' ৷ এরপর 19 নভেম্বর থেকে শুরু হবে দু'ম্য়াচের টেস্ট সিরিজ ৷ সেই সিরিজের দলও বিসিসিআই ঘোষণা করে দিল শুক্রবার ৷ লাল-বলের স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন হল আকাশদীপ সিং, সাই সুদর্শনের ৷ টেস্ট স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন হয়েছে অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডির ৷ সিরাজ, বুমরা, কৃষ্ণা, আকাশের সঙ্গে পেস বিভাগে রাখা হয়েছে অংশুল কম্বোজকে ৷
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে স্বপ্নের অভিষেকের পর গত শ্রীলঙ্কা সফরেও সাড়া জাগিয়েছিলেন স্পিনার মানব সুতার ৷ কিন্তু নিউজিল্যান্ডের আবহাওয়া ও বাইশ গজের চরিত্রের কথা মাথায় রেখে বাঁ-হাতি স্কোয়াডে নেননি নির্বাচকরা ৷ পাশাপাশি বাদ পড়েছেন দ্বীপরাষ্ট্র সফরে স্কোয়াডে থাকা ব্যাটার সরফরাজ খান ৷ যিনি সুযোগ পেয়েছিলেন চোটগ্রস্ত সুদর্শনের বদলি হিসেবে ৷ বাঁ-হাতি ব্যাটার ফিরতেই ফের জায়গা হারালেন তিনি ৷
- প্রথম তিনটি ওডিআইয়ের স্কোয়াড: গিল (অধিনায়ক), রোহিত, কোহলি, শ্রেয়স (সহ-অধিনায়ক), রাহুল (উইকেটরক্ষক), নীতীশ, অক্ষর, নমন, অংশুল, গুর্নুর, রুতুরাজ, আর্শদীপ, ঈশান (উইকেটরক্ষক), সিরাজ, কৃষ্ণা এবং কুলদীপ ৷
- শেষ দু'টি ওডিআইয়ের স্কোয়াড: শ্রেয়স (অধিনায়ক), রোহিত, কোহলি, তিলক, ঈশান (উইকেটরক্ষক/সহ-অধিনায়ক), নীতীশ, অক্ষর, নমন, আকিব, গুর্নুর, রুতুরাজ, আর্শদীপ, কুশাগ্র (উইকেটরক্ষক), সিরাজ, যশ এবং কুলদীপ ৷
- ভারতের টেস্ট স্কোয়াড: গিল (অধিনায়ক), যশস্বী, রাহুল (সহ-অধিনায়ক), পারিক্কল, পন্ত (উইকেটরক্ষক), জুরেল (উইকেটরক্ষক), জাদেজা, অংশুল, বুমরা, কৃষ্ণা, আকাশদীপ, সুদর্শন, নীতীশ, ওয়াশিংটন, কুলদীপ এবং সিরাজ ৷