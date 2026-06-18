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নয়া প্রস্তাবে সায় নেই, আইপিএল নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের পথে বোর্ড

ক্রিকেটার ও অনুরাগীদের একাংশের অভিযোগের ভিত্তিতে কোটিপতি লিগ নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্তের পথে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷

FILE PIC
ফাইল ছবি (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 4:32 PM IST

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মুম্বই, 18 জুন: অতিরিক্ত গরমের কারণে মে মাসের শেষভাগ আইপিএল ম্য়াচ আয়োজনের জন্য অনুকূল নয় ৷ এ নিয়ে ক্রিকেটার এবং অনুরাগীদের তরফে অভিযোগ জমা পড়ায় এবার নড়েচড়ে বসল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ যা পরিস্থিতি তাতে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে খানিকটা এগিয়ে আনা হচ্ছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের উইন্ডো ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে জানালেন বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷

চলতি বছর 28 মার্চ শুরু হয়ে কোটিপতি লিগের যবনিকা পড়েছিল 31 মে ৷ বোর্ড সচিব সইকিয়া জানালেন, সেই উইন্ডোটা এগিয়ে আনার চিন্তাভাবনা চলছে ৷ মার্চের 10 তারিখ থেকে শুরু হয়ে আগামী বছর থেকে 15 মে'র মধ্যে আইপিএল শেষ করে ফেলার ভাবনা চলছে বলে জানান সইকিয়া ৷ পিটিআই'কে তিনি বলেন, "আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি তা হল 15 মে'র পর টুর্নামেন্টের শেষভাগে প্রাক-বর্ষার বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা থাকে ৷ তাছাড়া ওই সময়ের প্রচণ্ড গরম ক্রিকেটার ও সাধারণ দর্শকদের জন্য সহায়ক নয় ৷ তাই আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে মার্চের শেষভাগ থেকে সরিয়ে টুর্নামেন্টটা যদি আরেকটু আগে শুরু করা যায় ৷"

পুরো বিষয়টি মাথায় রেখে আইপিএলের 20তম সংস্করণের উইন্ডো তৈরির ক্ষেত্রে উপযুক্ত জায়গায় প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইতিমধ্যেই তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানান দেবজিৎ সইকিয়া ৷ তাঁর কথায়, "অনুরাগী এবং একইসঙ্গে ক্রিকেটারদের থেকেও আমি অভিযোগ শুনছিলাম ৷ ওই সময় ভারতে যেরকম গরম থাকে তার সঙ্গে অধিকাংশ ক্রিকেটার ধাতস্থ হতে পারে না ৷" সইকিয়া আরও জানান, টুর্নামেন্টের উইন্ডো এগিয়ে আনাই তাদের এখন প্রধান লক্ষ্য ৷

তবে 74 থেকে বেড়ে আইপিএলের ম্য়াচ সংখ্যা 94 হওয়ার বিষয়ে সিলমোহর দিলেন না বোর্ড সচিব ৷ কথা চলছিল আইপিএল'কে ডাবল রাউন্ড-রবিন ফরম্য়াটে আয়োজন করার ৷ সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় 20টি অতিরিক্ত ম্যাচ আয়োজন হত ৷ কিন্তু সেই সম্ভাবনা এই মুহূর্তে ওড়ালেন দেবজিৎ সইকিয়া ৷ তিনি বলেন, "এটা এখনই কার্যকর সম্ভব নয় ৷ কারণ প্রচুর বিদেশি ক্রিকেটার ভিন্ন সব দেশ থেকে খেলতে আসে ৷ ফলত আমাদের বহু বিষয় মাথায় রেখে এগোতে হয় ৷ আমরা অনেক কষ্ট করে এখন দু'মাসের উইন্ডো হাতে পাচ্ছি ৷"

সইকিয়ার সংযোজন, "দু'মাসের বেশি সময় পাওয়া আমাদের সম্ভব নয় কারণ অন্যান্য দেশগুলো দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অংশ নেয় ৷ তাই ম্য়াচ সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে এখনই কোনও আলোচনা নয় ৷ ফলত ম্য়াচ সংখ্যা 74 থেকে 94 এখনই সম্ভব হচ্ছে না ৷"

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