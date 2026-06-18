নয়া প্রস্তাবে সায় নেই, আইপিএল নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের পথে বোর্ড

নয়া প্রস্তাবে সায় নেই, আইপিএল নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের পথে বোর্ড
ক্রিকেটার ও অনুরাগীদের একাংশের অভিযোগের ভিত্তিতে কোটিপতি লিগ নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্তের পথে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷
Published : June 18, 2026 at 4:32 PM IST
মুম্বই, 18 জুন: অতিরিক্ত গরমের কারণে মে মাসের শেষভাগ আইপিএল ম্য়াচ আয়োজনের জন্য অনুকূল নয় ৷ এ নিয়ে ক্রিকেটার এবং অনুরাগীদের তরফে অভিযোগ জমা পড়ায় এবার নড়েচড়ে বসল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ যা পরিস্থিতি তাতে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে খানিকটা এগিয়ে আনা হচ্ছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের উইন্ডো ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে জানালেন বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷
চলতি বছর 28 মার্চ শুরু হয়ে কোটিপতি লিগের যবনিকা পড়েছিল 31 মে ৷ বোর্ড সচিব সইকিয়া জানালেন, সেই উইন্ডোটা এগিয়ে আনার চিন্তাভাবনা চলছে ৷ মার্চের 10 তারিখ থেকে শুরু হয়ে আগামী বছর থেকে 15 মে'র মধ্যে আইপিএল শেষ করে ফেলার ভাবনা চলছে বলে জানান সইকিয়া ৷ পিটিআই'কে তিনি বলেন, "আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি তা হল 15 মে'র পর টুর্নামেন্টের শেষভাগে প্রাক-বর্ষার বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা থাকে ৷ তাছাড়া ওই সময়ের প্রচণ্ড গরম ক্রিকেটার ও সাধারণ দর্শকদের জন্য সহায়ক নয় ৷ তাই আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে মার্চের শেষভাগ থেকে সরিয়ে টুর্নামেন্টটা যদি আরেকটু আগে শুরু করা যায় ৷"
পুরো বিষয়টি মাথায় রেখে আইপিএলের 20তম সংস্করণের উইন্ডো তৈরির ক্ষেত্রে উপযুক্ত জায়গায় প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইতিমধ্যেই তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানান দেবজিৎ সইকিয়া ৷ তাঁর কথায়, "অনুরাগী এবং একইসঙ্গে ক্রিকেটারদের থেকেও আমি অভিযোগ শুনছিলাম ৷ ওই সময় ভারতে যেরকম গরম থাকে তার সঙ্গে অধিকাংশ ক্রিকেটার ধাতস্থ হতে পারে না ৷" সইকিয়া আরও জানান, টুর্নামেন্টের উইন্ডো এগিয়ে আনাই তাদের এখন প্রধান লক্ষ্য ৷
VIDEO | BCCI secretary Devajit Saikia says IPL could start as early as March 10 and finish by May 15 from next season to avoid adverse weather during the business end of the tournament. No plans, however, to expand the IPL beyond its current 74 matches due to international… pic.twitter.com/zxjHJoGWE4— Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2026
তবে 74 থেকে বেড়ে আইপিএলের ম্য়াচ সংখ্যা 94 হওয়ার বিষয়ে সিলমোহর দিলেন না বোর্ড সচিব ৷ কথা চলছিল আইপিএল'কে ডাবল রাউন্ড-রবিন ফরম্য়াটে আয়োজন করার ৷ সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় 20টি অতিরিক্ত ম্যাচ আয়োজন হত ৷ কিন্তু সেই সম্ভাবনা এই মুহূর্তে ওড়ালেন দেবজিৎ সইকিয়া ৷ তিনি বলেন, "এটা এখনই কার্যকর সম্ভব নয় ৷ কারণ প্রচুর বিদেশি ক্রিকেটার ভিন্ন সব দেশ থেকে খেলতে আসে ৷ ফলত আমাদের বহু বিষয় মাথায় রেখে এগোতে হয় ৷ আমরা অনেক কষ্ট করে এখন দু'মাসের উইন্ডো হাতে পাচ্ছি ৷"
সইকিয়ার সংযোজন, "দু'মাসের বেশি সময় পাওয়া আমাদের সম্ভব নয় কারণ অন্যান্য দেশগুলো দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অংশ নেয় ৷ তাই ম্য়াচ সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে এখনই কোনও আলোচনা নয় ৷ ফলত ম্য়াচ সংখ্যা 74 থেকে 94 এখনই সম্ভব হচ্ছে না ৷"