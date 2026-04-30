রিয়ানের সুখটানে মহাবিতর্ক, ভেপিং-কাণ্ডে পদক্ষেপ করছে বোর্ড !

রিয়ানের সুখটানে মহাবিতর্ক, ভেপিং-কাণ্ডে পদক্ষেপ করছে বোর্ড !
সাজঘরে ক্রিকেটারদের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টিও ফের প্রশ্নের মুখে ৷ ভেপিং-কাণ্ডের পর ড্রেসিংরুমে ক্যামেরা তাকের বিষয়টিতে কি বদল আসবে ?
Published : April 30, 2026 at 10:27 AM IST
হায়দরাবাদ, 30 এপ্রিল: ম্যাচ চলাকালীন ড্রেসিংরুমে বসে 'নিষিদ্ধ' ই-সিগারেটে টান ৷ আর তাতে ক্রীড়া অনুরাগীদের চক্ষুশূল রাজস্থান রয়্যালস অধিনায়ক রিয়ান পরাগ ৷ সোশাল মিডিয়ায় রয়্যালস অধিনায়কের সুখটানের ভিডিয়ো বুধবারই ছড়িয়ে পড়েছিল সোশাল মিডিয়ায় ৷ এরপর রিয়ানের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন অনেকেই ৷ শেষমেষ একপ্রকার বাধ্য হয়েই ভেপিং-কাণ্ডে এবার হয়তো পদক্ষেপ করতে চলেছে বোর্ড ৷
লিগ টেবলে শীর্ষে থাকা পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার 223 রান তাড়া করে ম্য়াচ জিতেছে রয়্যালস ৷ কিন্তু সেই জয়ের উৎসব তাল কেটেছে অধিনায়কের ভেপিং-কাণ্ডে ৷ সোশাল মিডিয়ার যুগে যেখানে ক্যামেরা তাক করা থাকে প্রতিটি কোণায় ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে রিয়ানের এমন শিশুসুলভ আচরণের নিন্দা সর্বত্র ৷
2019 সালে ভারত সরকার দেশে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করে ৷ উৎপাদন তো বটেই, বিক্রিবাটাও বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ ই-সিগারেটে তামাক সেবন করলে প্রথম ক্ষেত্রে অভিযুক্তের একবছরের কারাদণ্ড ও এক লক্ষ টাকা জরিমানার শাস্তি ঘোষণা করা হয় ৷ এ প্রসঙ্গে সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে আইপিএলের এক বিশ্বস্ত সূত্র বলেছে, "অনেক ক্রিকেটারই রয়েছেন যারা ই-সিগারেটে তামাক সেবন করেন ৷ কিন্তু সেটা ড্রেসিংরুমে বসে নয় ৷ চারিদিকে তাক করা ক্যামেরার মাঝে বসে এমন কাজ ভীষণই ঝুঁকির এবং উদাসীন মনোভাবের পরিচয় ৷" দল ভালো খেললেও ব্য়াট হাতে ছন্দে নেই রিয়ান পরাগ নিজে ৷ যা প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ইতিমধ্যেই ৷ এমন সময় ই-সিগারেট টেনে রয়্যালস অধিনায়ক যে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুললেন, বলাই বাহুল্য ৷
🚨 BIG UPDATE FROM IPL 🚨— True Vector (@TrueVector33) April 28, 2026
Rajasthan Royals captain Riyan Parag could face a 2-match ban after an alleged dressing room incident.
⚠️ Reports suggest he was caught vaping inside the dressing room.
🔥 If confirmed, Yashasvi Jaiswal is likely to lead RR for the next two matches.… pic.twitter.com/bKD9zfpQko
এ প্রসঙ্গে রাজস্থান রয়্যালস কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি ৷ তবে রিয়ান পরাগের ভেপিং বিতর্কে সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের কাছে আইপিএলের অন্য একটি সূত্র সাজঘরে ক্রিকেটারদের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ৷ 2026 আইপিএল শুরুর আগে ক্য়াপ্টেনস মিটে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল ৷ যেখানে অধিনায়কদের একাংশ সাজঘরে ক্য়ামেরা তাক করার বিষয়টিতে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন ৷
সে সময় বোর্ডের তরফে বিষয়টিকে সম্প্রচারকারী সংস্থার উপরে ছেড়ে দেওয়া হলেও রিয়ানের ভেপিং-কাণ্ড ড্রেসিংরুমে ক্রিকেটারদের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টি নিয়ে বোর্ডকে ফের ভাবাবে বলে মত সংশ্লিষ্ট সূত্রের ৷ এখন দেখার বোর্ড কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে পুরো বিষয়টিতে ৷