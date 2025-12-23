বিশ্বজয়ের পর বড় বদল, ঘরোয়া ক্রিকেটে পুরুষদের সমান বেতন পাবেন হরমনরা

বিশ্বজয়ের পর বড় বদল, ঘরোয়া ক্রিকেটে পুরুষদের সমান বেতন পাবেন হরমনরা
বোর্ডের অ্যাপেক্স কমিটির বৈঠকে সোমবার চূড়ান্ত হয় মহিলা ক্রিকেটারদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি ৷
Published : December 23, 2025 at 1:33 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 ডিসেম্বর: প্রত্যাশা ছিলই ৷ আর সেই প্রত্যাশায় সিলমোহর দিয়ে মহিলা ক্রিকেটারদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ এবার থেকে ঘরোয়া ক্রিকেটে বেতন হিসেবে পুরুষদের সমান অর্থ পাবেন হরমনপ্রীত কৌর, দীপ্তি শর্মারা ৷ বড়সড় পদক্ষেপ গ্রহণ করে ঘরোয়া ক্রিকেটে মহিলাদের ম্য়াচ-ফি দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করল বিসিসিআই ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, মহিলা ক্রিকেটারদের জন্য নয়া বেতন কাঠামো ধার্য করতে সোমবার সন্ধেয় বৈঠকে বসেছিল বোর্ডের অ্যাপেক্স কমিটি ৷ সেখানেই সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় ৷ নয়া বেতন কাঠামোয় একাদশে শুরু করা কোনও সিনিয়র ক্রিকেটার ম্যাচ পিছু পাবেন 50,000 টাকা ৷ যা আগে ছিল 20,000 ৷ অর্থাৎ, মহিলা ক্রিকেটারদের বেতন দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করে পুরুষ ক্রিকেটারদের সঙ্গে তুলনায় আর কোনও বৈষম্য় রাখল না বোর্ড ৷ পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্রিকেটার, অর্থাৎ যে সকল ক্রিকেটার বেঞ্চে থাকবেন তাঁরা ম্য়াচ পিছু পাবেন 25,000 টাকা ৷
এ তো গেল একদিনের ম্য়াচের কথা ৷ যদি টি-20 ম্যাচের কথা ধরা যায় তাহলে সিনিয়র টুর্নামেন্টে একাদশে থাকা ক্রিকেটারদের ম্যাচ পিছু বেতন মিলবে 25,000 টাকা করে ৷ বেঞ্চে থাকা ক্রিকেটাররা পাবেন 12,500 টাকা করে ৷ বয়সভিত্তিক দলগুলোর কথা যদি ধরা যায় তাহলে ওডিআই ম্য়াচে একাদশে শুরু করা ক্রিকেটারদের বেতন বেড়ে হল ম্যাচ পিছু 25,000 টাকা ৷ বাকিরা ম্যাচ পিছু পাবেন 12,500 টাকা করে ৷ রিপোর্ট বলছে, সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা সকল ফরম্য়াটে মরশুমজুড়ে যদি সব ঘরোয়া ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন তাহলে তাঁদের বেতন দাঁড়াবে 12 লক্ষ থেকে 14 লক্ষ টাকার মধ্যে ৷
তবে কেবল ক্রিকেটার নয়, বোর্ডের অ্যাপেক্সে কাউন্সিলের বৈঠকে গৃহিত সিদ্ধান্তে উপকৃত হবেন ম্য়াচ অফিসিয়ালরাও ৷ নয়া বেতন কাঠামোয় ঘরোয়া প্রতিযোগিতার (ওয়ান-ডে) লিগ ম্যাচের দায়িত্বে থাকলে একজন ম্য়াচ অফিসিয়াল (আম্পায়ার হোন বা রেফারি) প্রতিদিন বেতন হিসেবে পাবেন 40 হাজার টাকা ৷ নকআউট ম্য়াচের ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ বেড়ে হবে 50 থেকে 60 হাজার টাকার মধ্যে ৷ তবে তা নির্ধারিত হবে ম্য়াচের গুরুত্ব নির্ভর করে ৷
পরিবর্তিত বেতন কাঠামোয় রঞ্জি ট্রফির দায়িত্বে থাকা কোনও ম্য়াচ অফিসিয়াল ম্যাচ পিছু পাবেন 1 লক্ষ 60 টাকা করে ৷ নকআউট পর্বে গুরুত্ব অনুযায়ী ম্য়াচ পিছু অফিসিয়ালদের বেতন ঘোরাফেরা করবে 2.50 লক্ষ থেকে তিন লক্ষ টাকার মধ্যে ৷