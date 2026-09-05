বয়স ভাঁড়িয়ে সিএবি'র শাস্তির কোপে 62 ক্রিকেটার, তালিকায় অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপ জয়ীও

বয়স ভাঁড়িয়ে সিএবি'র শাস্তির কোপে 62 ক্রিকেটার, তালিকায় অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপ জয়ীও
শ্রীলঙ্কা সফরের আগে রোহিতের নথিপত্র খতিয়ে দেখার সময় বয়সের বড়সড় অসঙ্গতি নজরে আসে ৷
Published : September 5, 2026 at 3:15 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: বয়স নিয়ে কারচুপি, অনূর্ধ্ব-19 ক্রিকেটার রোহিত যাদবের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল বিসিসিআই ৷ সেই রেশ ধরে বয়সের গরমিলের অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ করল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলও ৷ নিলম্বিত হলেন লেগস্পিনার রোহিত যাদব-সহ মোট 62 জন ক্রিকেটার ৷ এহেন কড়া পদক্ষেপ যে গ্রহণ করা হবে, তা অ্যাপেক্স কমিটির সর্বশেষ বৈঠকের পরেই জানিয়েছিলেন বিদায়ী সচিব বাবলু কোলে ৷
কয়েক সপ্তাহ আগেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের অনূর্ধ্ব-19 দলে জায়গা পেয়েছিলেন রোহিত ৷ বয়সের কারচুপির অভিযোগে দু’বছরের জন্য নিলম্বিত তিনি ৷ জন্মতারিখ নিয়ে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়াতেই এই কড়া পদক্ষেপ ৷ শুধু রোহিত নন, বয়স ও নথিপত্রে গরমিলের অভিযোগে সিএবি'র শাস্তি পাওয়া ক্রিকেটারদের তালিকায় রয়েছেন 2022 সালের অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য রবি কুমারও ৷
রোহিত আদতে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা হলেও বাংলার হয়ে ক্রিকেট খেলেন ৷ গত জুলাইয়ে ভারতের অনূর্ধ্ব-19 দলের হয়ে শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে ছ’টি উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি শেষ টেস্টে ভারতের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি ৷ শ্রীলঙ্কা সফরের আগে তাঁর নথিপত্র খতিয়ে দেখার সময় বয়সের বড়সড় অসঙ্গতি নজরে আসে ৷ রোহিতের নামে তিনটি আলাদা জন্ম শংসাপত্র রয়েছে ৷ তিনটির জন্মসাল ভিন্ন ৷ ফলে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে তাঁর খেলার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায় ৷ রোহিতের আধার সংক্রান্ত নথিতেও একাধিক পরিবর্তনের তথ্য সামনে এসেছে ৷ সিএবি'তে নথিভুক্ত হওয়ার সময় তাঁর জন্মসাল 2007 ৷ পরে 2017 এবং 2020 সালে আধার আপডেট করার সময় জন্মসাল 2006 দেখানো হয় ৷ আবার 2021 সালে জন্মসাল বদলে 2009 করা হয়।
বয়সের হেরাফেরির জন্য জুনিয়র দল থেকে আগেই বাদ পড়েছিলেন ৷ এবার দু'বছরের নিষেধাজ্ঞা জারি হল তাঁর উপর ৷ প্রসঙ্গত, বয়সের এই অসঙ্গতি সিএবি'র নজরে আগেই এসেছিল ৷ সে কারণে রোহিতকে বাংলার জুনিয়র দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল ৷ বিষয়টি বিসিসিআই'কেও জানানো হয়েছিল ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিল দেশের ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ বোর্ড সূত্রে খবর, রোহিতকে দুই বছরের জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দেশের সমস্ত অনুমোদিত রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকেও এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
ফলস্বরূপ অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ্ব-19 দলের বিরুদ্ধে চলতি মাসের শেষদিকে রাজকোট ও আমেদাবাদে ওয়ান-ডে এবং মাল্টি-ডে সিরিজে তিনি আর খেলতে পারবেন না ৷ শুধু রোহিত নন, বয়স ভাঁড়িয়ে খেলা ক্রিকেটারের তালিকাটা লম্বা ৷ সবমিলিয়ে বয়সের জালিয়াতিতে সিএবি মোট 62 জন ক্রিকেটারকে শাস্তি দিয়েছে ৷ যাঁরা 2026-27 এবং 2027-28 মরশুমে কোনওরকম টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবে ৷ যে তালিকায় রয়েছেন ভারতের 2022 সালের অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপজয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রবি কুমারও। সিএবি'র নথিতে তাঁর বয়সের হিসেবে প্রায় 45 মাসের অসঙ্গতি ধরা পড়েছে ৷
তালিকায় নাম রয়েছে বাঁ-হাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার বিশাল ভাট্টিরও ৷ এখনও পর্যন্ত সিনিয়র বাংলা দলের হয়ে তিনটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন ৷ এছাড়াও একাধিক বয়সভিত্তিক ক্রিকেটারের নথিতে কয়েক বছরের অসঙ্গতি ধরা পড়েছে ৷ সবমিলিয়ে ক্রিকেটারদের বয়স এবং নথিপত্র যাচাইয়ের ব্যবস্থা আরও কড়াকড়ি করার পথে হাঁটছে বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ বর্তমানে দলবদল চলছে ৷ বয়স ভাঁড়িয়ে অভিযুক্ত তালিকা দেখে ক্লাব কর্তারাও সতর্ক। ইতিমধ্যে 'অযোগ্য' ঘোষণা করা ক্রিকেটারদের তালিকা এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বয়সের কারচুপি করে যাতে কেউ বাড়তি সুবিধা নিতে না পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই কড়া পদক্ষেপ । সচিব বাবলু কোলে বলছেন, "এই পদক্ষেপে বাংলার বয়সভিত্তিক দলে ধাক্কা লাগবে ৷ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই পদক্ষেপ জরুরি ছিল। বোর্ড এবং সিএবি বয়সের কারচুপি নিয়ে জিরো টলারেন্স মনোভাব নিয়েছে ৷"