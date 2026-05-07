নির্বাচনে হারের ধাক্কা সরিয়ে ভারতের বয়সভিত্তিক দলের কোচ হলেন শিবশঙ্কর

নির্বাচনে হারের ধাক্কা সরিয়ে ভারতের বয়সভিত্তিক দলের কোচ হলেন শিবশঙ্কর
অতীতে বাংলার মহিলা দলের কোচ, পুরুষ সিনিয়র দলের সহকারি কোচের দায়িত্ব সামলানো 'ম্য়াকো' এবার জাতীয় স্তরে ৷
Published : May 7, 2026 at 11:12 AM IST
কলকাতা, 7 মে: সদ্য প্রাক্তন হওয়া রাজ্যের শাসকদলের টিকিটে বিধানসভা নির্বাচনে লড়েছেন তুফানগঞ্জ থেকে ৷ কিন্তু মানুষের রায় তাঁর পক্ষে যায়নি ৷ তবে নির্বাচনে হারের ধাক্কা খুব একটা বিচলিত বোধহয় করবে না শিবশঙ্কর পালকে ৷ কারণ হারের একদিন বাদেই অনুরাগীদের সুখবর শোনালেন বাংলার প্রাক্তন তারকা পেসার ৷ কারণ বাংলা পেরিয়ে 'ম্য়াকো' এবার জাতীয় স্তরে। ভারতের অনূর্ধ্ব-16 দলের বোলিং কোচ হলেন শিবশঙ্কর ৷
বাংলা দলের নয়া কোচ কে ? তা নিয়ে যখন ঝাড়াই-বাছাই চলছে তখন ভারতীয় ক্রিকেটের বড় দায়িত্ব পেলেন প্রাক্তন বঙ্গ পেসার ৷ দেশের অনূর্ধ্ব-16 ক্রিকেটারদের নিয়ে একটি শিবির আয়োজন করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ জয়পুরে চলতি মাসের 11 তারিখ থেকে অনুষ্ঠিত হবে সেই শিবির ৷ সেখানেই বোলিং কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে ময়দানের 'ম্য়াকো'কে ৷
বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ স্বয়ং শিবশঙ্করকে ওই শিবিরের জন্য নিয়োগ করেছেন ৷ রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে বাংলা জম্মু ও কাশ্মীরের কাছে হেরে যাওয়ার পরই জানা যায় যে, দলের সহরকারি কোচ শিবশঙ্কর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন ৷ প্রার্থীতালিকা ঘোষণার দিনই ঘাসফুলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ৷ সে যাইহোক,রাজনীতির মাঠে ধাক্কা খাওয়ার সামান্য সময়ের মধ্যেই ফের বাইশ গজে শিবশঙ্কর।
খেলোয়াড় জীবনে তিনি পরিচিত ছিলেন 'তুফানগঞ্জ এক্সপ্রেস' নামে ৷ নির্বাচনে হারের অনতিপরেই বাইশ গজ থেকে তাঁর জন্য ভালো খবর আসায় উচ্ছ্বসিত শিবশঙ্কর বলছেন, "লক্ষ্মণ আমাকে চিঠি পাঠিয়েছেন ৷ 11 মে থেকে 6 জুন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জয়পুরে দেশের অনূর্ধ্ব-16 ক্রিকেটারদের জন্য একটা ক্যাম্প করছে ৷ সেখানে বোলিং কোচ হিসাবে আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ 10 মে আমাকে জয়পুরে চলে যেতে হবে ৷"
রাজনীতিতে যোগদান, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজয়- এসব এখন আর মাথায় রাখতে চান না শিবশঙ্কর ৷ ম্যাকোর কথায়, "আমি মাঠের ছেলে। মাঠেই আমার স্বস্তি। মানুষের কাজ করার ইচ্ছে-অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেটাই একটা রাজনৈতিক মঞ্চের মধ্যে দিয়ে করতে চেয়েছিলাম। রাজনীতিতে হারলেও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কাজ ভবিষ্যতেও করব ৷"
বঙ্গ ক্রিকেটে শিবশঙ্কর অজাতশত্রু । সদাহাস্যমুখ, পরিশ্রমী এবং সৎ ব্যক্তিত্বের জন্য জনপ্রিয় ৷ ক্রিকেট মাঠে ফিরলেও নির্বাচনে হারের ধাক্কার রেশ কিছুটা রয়ে গিয়েছে মনে। বলছিলেন, "ফল নিয়ে ভেবে আর কী হবে ? তবে আমি তুফানগঞ্জের ছেলে ৷ ভোটে না-জিতলেও তুফানগঞ্জের জন্য কাজ করব ৷" একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনেক প্রাপ্তিও হয়েছে ৷ ছোট ছোট অনেক ভালোলাগা রয়েছে যা সারাজীবন থেকে যাবে ৷" বাংলার সিনিয়র দলে সহকারি কোচ ছিলেন ৷ নয়া কোচ নিয়োগ করতে চেয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সিএবি ৷ সেখানে তিনি আবেদনও করেছেন বলেও জানালেন শিবশঙ্কর ৷ দু'শোরও বেশি প্রথম শ্রেণির উইকেটের মালিক বলছেন, "আবেদন করেছি। আশা করছি বাংলা ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারব ৷"