পদাবনতি 'রো-কো' জুটির, বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতে কেন নীচে নামলেন দুই মহাতারকা ?

বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ পড়লেন মহম্মদ শামি-সহ পাঁচ ক্রিকেটার ৷

BCCI CENTRAL CONTRACTS
বার্ষিক চুক্তিতে পদাবনতি রোহিত-কোহলির (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 10, 2026 at 11:34 AM IST

3 Min Read
মুম্বই, 10 ফেব্রুয়ারি: বার্ষিক বা কেন্দ্রীয় চুক্তিতে সংস্কার আনল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ 30 জন পুরুষ এবং 21 জন মহিলা ক্রিকেটারকে নয়া (2025-25) বার্ষিক চুক্তির আওতায় রাখল বিসিসিআই ৷ গ্রেডেশনে রদবদল হল বহু ক্রিকেটারের ৷ এর মধ্যে নয়া বার্ষিক চুক্তিতে উল্লেখযোগ্যভাবে এ প্লাস থেকে গ্রেড-বি'তে নামানো হল বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাকে ৷

বোর্ডের নয়া বার্ষিক চুক্তিতে অবশ্য এ প্লাস গ্রেডে রাখা হয়নি পুরুষ কিংবা মহিলা দলের কোনও ক্রিকেটারকেই ৷ গ্রেড-এ'তে রয়েছেন পুরুষ দলের তিন ও মহিলা দলের চার ক্রিকেটার ৷ টেস্ট ও ওয়ান-ডে দলের অধিনায়ক শুভমন গিল ছাড়া গ্রেড-এ'তে জায়গা করে নিয়েছেন স্পিডস্টার জসপ্রীত বুমরা এবং অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা ৷ অন্যদিকে মহিলা ক্রিকেটারদের মধ্যে গ্রেড-এ'তে স্থান হয়েছে বিশ্বজয়ী অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর, সহঅধিনায়িকা স্মৃতি মন্ধনা, জেমিমা রড্রিগেজ এবং অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মার ৷

  • কেন গ্রেডেশনে অধঃপতন হল 'রো-কো' জুটির :

বার্ষিক চুক্তিতে ভারতের তারকা জুটির পদাবনতির যথেষ্ট কারণ রয়েছে ৷ রোহিত এবং কোহলি টি-20 এবং টেস্ট ক্রিকেটের পাঠ চুকিয়েছেন বেশ অনেকদিন হল ৷ একথা অনুরাগীদের অজানা নয় ৷ অর্থাৎ, বর্তমানে তাঁরা কেবল সিঙ্গল (ওডিআই) ফরম্য়াটের ক্রিকেটার ৷ কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নীতি অনুযায়ী বার্ষিক চুক্তির টপ ব্র্য়াকেটে (এ প্লাস) থাকতে হলে তিন ফরম্য়াটে অংশগ্রহণের বিষয়টি আবশ্যিক ৷ কিন্তু 'রো-কো' মানদণ্ড পূরণ করতে পারছেন না এই মূহূর্তে ৷ তাই গ্রেড-এ প্লাস থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে তাঁদের ৷ এমনকী গ্রেড-এ'তে জায়গা পেতে হলেও অন্তত দু'টি ফরম্য়াট খেলা আবিশ্যিক ৷ সেটাও না-হওয়ায় গ্রেড-বি'তে জায়গা হয়েছে প্রাক্তন দুই অধিনায়ক রোহিত-কোহলির ৷

দু'বছর আগে অর্থাৎ, 2024 সালে টি-20 বিশ্বজয়ের পর সংশ্লিষ্ট ফরম্য়াট থেকে অবসর নিয়েছিলেন রোহতি শর্মা ও বিরাট কোহলি ৷ পরবর্তীতে গতবছর ভারত ইংল্য়ান্ড সফরে উড়ে যাওয়ার আগে কয়েকদিনের ব্যবধানে ক্রিকেটের কুলীন ফরম্য়াটকেও গুডবাই জানিয়েছিলেন দু'জনে ৷

  • গ্রেডেশনে ক্য়াটেগরি কমে হল তিন:

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সংস্কার করা নয়া বার্ষিক চুক্তিতে রাখাই হয়নি গ্রেড-এ প্লাস ৷ অতীতে যে সকল ক্রিকেটাররা এই গ্রেডের আওতায় ছিলেন, তাঁদের কেউই তিন ফরম্য়াটে সক্রিয় নন বর্তমানে ৷ জসপ্রীত বুমরা তিন ফরম্য়াট ক্রিকেটার হলেও ওয়ার্কলোড ম্য়ানেজমেন্টের কারণে বাছাই করে ম্য়াচ খেলেন বর্তমানে ৷ সে কথা মাথায় রেখে এ প্লাস থেকে এ'তে নেমেছেন গুজরাত পেসার ৷

শুভমন গিল টেস্ট এবং ওডিআই ফরম্য়াটে সক্রিয় হলেও টি-20'তে অনিয়মিত ৷ চলতি বিশ্বকাপ স্কোয়াডেও ঠাঁই হয়নি তাঁর ৷ স্বাভাবিকভাবেই গ্রেড-এ'তে রাখা হয়েছে দুই ফরম্য়াটের অধিনায়ককে ৷ অভিজ্ঞ রবীন্দ্র জাদেজাও টি-20 ছেড়েছেন গত বিশ্বকাপের পর ৷ ফলত দু'ফরম্য়াটের সক্রিয় ক্রিকেটার হিসেবে গ্রেড-এ'তে জায়গা হয়েছে 'জাড্ডুর' ৷ এদিকে বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ পড়লেন মহম্মদ শামি, ঈশান কিষাণ, রজত পাতিদার, মুকেশ কুমার ও সরফরাজ খানের মতো ক্রিকেটাররা ৷

  • একনজরে দেখে নেওয়া যাক বার্ষিক চুক্তিতে কারা:

গ্রেড-এ: শুভমন গিল (টেস্ট, ওডিআই অধিনায়ক), জসপ্রীত বুমরা, রবীন্দ্র জাদেজা

গ্রেড-বি: রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব (টি-20 অধিনায়ক), ওয়াশিংটন সুন্দর, কেএল রাহুল, মহম্মদ সিরাজ, হার্দিক পান্ডিয়া, ঋষভ পন্ত, কুলদীপ যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল, শ্রেয়স আইয়ার ৷

গ্রেড-সি: অক্ষর প্যাটেল, তিলক বর্মা, রিঙ্কু সিং, শিবম দুবে, সঞ্জু স্যামসন, আর্শদীপ সিং, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, আকাশদীপ, ধ্রুব জুরেল, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী, নীতীশ রেড্ডি, অভিষেক শর্মা, সাই সুদর্শন, রবি বিষ্ণোই, রুতুরাজ গায়কোয়াড় ৷

TAGGED:

VIRAT KOHLI
ROHIT SHARMA
ROHIT KOHLI BCCI CONTRACT
BCCI CONTRACTS 2026
BCCI CENTRAL CONTRACTS

সম্পাদকের পছন্দ

