দায়িত্বে ফিরছেন মন্ধনা, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজের দলঘোষণা বোর্ডের

দায়িত্বে ফিরছেন মন্ধনা, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজের দলঘোষণা বোর্ডের
বৈষ্ণবী শর্মার পাশাপাশি স্কোয়াডে প্রথমবার ডাক পেলেন 17 বছরের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার জি কমলিনী ৷
Published : December 9, 2025 at 8:39 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 ডিসেম্বর: জীবনের কঠিন এক অধ্যায় ভুলে ফের জাতীয় দলের হয়ে দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত স্মৃতি মন্ধনা ৷ প্রাইম ব্য়াটারকে রেখেই মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা করল বিসিসিআই ৷ যেখানে অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌরের ডেপুটি হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করবেন মন্ধনা ৷ সম্প্রতি সুরকার পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে বাতিলের কথা ঘোষণা করেছেন ভারতের সহঅধিনায়িকা ৷ তবে সেই ঘটনার প্রভাব যে কেরিয়ারে তিনি কোনওভাবেই পড়তে দেবেন না, বুঝিয়ে দিলেন সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের বিশ্বজয়ের কাণ্ডারী ৷
বিয়ে ভাঙলেও মন্ধনা যে ঘরের মাঠে আসন্ন সিরিজে দলের শরিক হতে চলেছেন সেটা গতকালই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ৷ নেটে ভারতীয় ওপেনারের ব্য়াটিং অনুশীলনের একটি ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন ভাই শ্রবণ মন্ধনা ৷ এরপর মঙ্গলবার মন্ধনাকে রেখেই 15 জনের স্কোয়াড ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷
আগামী 21 ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনমে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পাঁচম্য়াচের সিরিজের প্রথম ম্যাচটি খেলবে ভারতীয় দল ৷ যা গত মাসে 50 ওভারে ফরম্য়াটে বিশ্বজয়ের পর 'উইমেন ইন ব্লু'র প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ৷ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচটি বিশাখাপত্তনমেই অনুষ্ঠিত হবে 23 ডিসেম্বর ৷ 26, 28 এবং 30 ডিসেম্বর সিরিজরে শেষ তিনটি ম্যাচ অবশ্য হবে তিরুঅনন্তপুরমে ৷
🚨 News 🚨#TeamIndia’s squad for the 5⃣-match T20I series against Sri Lanka Women announced.— BCCI Women (@BCCIWomen) December 9, 2025
More details - https://t.co/CS41IPCECP#INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/uqavBNZpEL
শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘোষিত ভারতের টি-20 স্কোয়াডে চমক বলতে পেসার বৈষ্ণবী শর্মা এবং স্টাম্পার-ব্য়াটার জি কমলিনী ৷ চলতি বছর অনূর্ধ্ব-19 টি-20 বিশ্বকাপে খেতাবজয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম দুই সদস্যের জাতীয় টি-20 দলে এটাই মেডেন কল-আপ ৷ এর মধ্যে বিশ্বকাপে বৈষ্ণবী শর্মা হ্যাটট্রিক-সহ পাঁচ উইকেটের নজির গড়েছিলেন মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ৷ তবে পরবর্তীতে মহিলা প্রিমিয়র লিগে অবিক্রিত রয়ে গিয়েছিলেন তিনি ৷ তবে 1.6 কোটি টাকায় মুম্বইয়ে যোগ দেওয়া 17 বছরের কমলিনী লিগের কনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে আত্মপ্রকাশের নজির গড়েছিলেন ৷
শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন টি-20 সিরিজ আগামী বছর ইংল্য়ান্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সাল ৷ এর আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মাল্টি ফরম্য়াট সিরিজে ভারতের মুখোমুখি হওয়ার কথা থাকলেও বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তা স্থগিত করা হয় ৷
- একনজরে ঘোষিত 15 সদস্যের স্কোয়াড: হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়িকা), স্মৃতি মন্ধনা (সহঅধিনায়িকা), দীপ্তি শর্মা, স্নেহ রানা, জেমিমা রড্রিগেজ, শেফালি বর্মা, হার্লিন দেওল, আমনজোৎ কৌর, অরুন্ধতী রেড্ডি, ক্রান্তি গৌড়, রেণুকা সিং, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), জি কমলিনী (উইকেটরক্ষক), শ্রী চরণি, বৈষ্ণবী শর্মা ৷