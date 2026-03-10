গতবারের তুলনায় বাড়ল পরিমাণ, বিশ্বকাপ জিতে বোর্ডের তরফে 131 কোটি পাচ্ছে 'মেন ইন ব্লু'

গতবারের তুলনায় বাড়ল পরিমাণ, বিশ্বকাপ জিতে বোর্ডের তরফে 131 কোটি পাচ্ছে 'মেন ইন ব্লু'
প্রথম দল হিসেবে টি-20'তে ভারতীয় দলের তৃতীয়বার বিশ্বজয়কে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে বোর্ডের তরফে ৷
Published : March 10, 2026 at 11:50 AM IST
মুম্বই, 10 মার্চ: বিশ্বজয়ের দু'দিন বাদে ভারতীয় দলের জন্য আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করল বিসিসিআই ৷ তৃতীয়বার সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে বিশ্বসেরা হয়ে 131 কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কার পাচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ 2024 সালে টি-20'তে বিশ্বসেরা হওয়ার পর ভারতীয় দলের জন্য 125 কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছিল দেশের ক্রিকেট বোর্ড ৷ এবার তা আরও ছ'কোটি বাড়ল ৷
মঙ্গলবার এক মিডিয়া রিলিজে ভারতীয় দলের জন্য বিশাল অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করা হয় বোর্ডের তরফে ৷ কেবল ক্রিকেটার নয়, বোর্ডের তরফে এই আর্থিক পুরস্কার দলের সাপোর্ট স্টাফ এবং জাতীয় নির্বাচকদের জন্যও ৷ আর্থিক পুরস্কার ঘোষণার পাশাপাশি ক্রিকেটার, সাপোর্ট স্টাফ ও নির্বাচকদের অভিনন্দন জানিয়ে ভবিষ্যতে আরও সাফল্যের আশাপ্রকাশ করা হয় বোর্ডের তরফে ৷ প্রথম দল হিসেবে টি-20'তে ভারতীয় দলের তৃতীয়বার বিশ্বজয়কে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দেওয়া হয় বোর্ডের তরফে ৷