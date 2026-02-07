ETV Bharat / sports

বিশ্বজয়ের অভিনন্দনে ভাসছে ছোটরা, মাত্রে অ্য়ান্ড কোম্পানিকে 7.5 কোটি আর্থিক পুরস্কার বোর্ডের

ফাইনালে ইংল্য়ান্ডকে 100 রানে হারিয়েছে আয়ুষ মাত্রে নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ৷

INDIA WIN U19 WORLD CUP
বিশ্বজয়ী ভারতের অনূর্ধ্ব-19 দল (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 4:07 PM IST

মুম্বই, 7 ফেব্রুয়ারি: হেনরি ওলোঙ্গা, অ্য়ান্ডি ফ্লাওয়ারদের দেশে ষষ্ঠবার বিশ্বসেরা ভারতের যুব দল ৷ হারারে স্পোর্টস ক্লাবে ইংল্য়ান্ডকে হারিয়ে শুক্রবার অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে আয়ুষ মাত্রে অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷ আর বিশ্বসেরা হয়ে মোটা অঙ্কের অর্থপ্রাপ্তি হচ্ছে ভারতের ছোটদের ৷ বিশ্বজয়ের পরদিন অর্থাৎ, শনিবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের জন্য 7.5 কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷

এক বিবৃতিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এদিন জানানো হয়েছে, "বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের জন্য 7.5 কোটি আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছেন ৷ জিম্বাবোয়ের মাটিতে অপরাজিত থেকে ষষ্ঠবার বিশ্বজয়ের জন্য পুরস্কৃত করা হবে কোচিং-সাপোর্ট স্টাফ এবং জুনিয়র ক্রিকেট কমিটিকেও ৷"

  • আইসিসি'র তরফে নেই কোনও আর্থিক পুরস্কার: বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপকে ডেভলপমেন্টাল টুর্নামেন্ট বা প্রগতিশীল প্রতিযোগিতা বলে মনে করে ৷ বাণিজ্যিক ইভেন্ট নয় বরং প্রতিভা তুলে আনার টুর্নামেন্ট হিসেবে যুব বিশ্বকাপকে গণ্য করে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ আর প্রতিভা প্রতিপালনের জন্য বিভিন্ন ডেভলপমেন্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যুব দলগুলোকে আর্থিক সাহায্য বা ফান্ডিং করে থাকে আইসিসি ৷ আর সে কারণেই বিশ্বকাপ জয়ের পর রীতি মেনে আর্থিক পুরস্কার প্রদান থেকে বিরত থেকেছে আইসিসি ৷

অপরাজিত থেকে ষষ্ঠবার বিশ্বজয় করে অভিনন্দনে ভাসছে আয়ুষ মাত্রে অ্যান্ড কোম্পানি ৷ টি-20 বিশ্বকাপ শুরুর প্রাক-মুহূর্তে ছোটদের এই জয় সিনিয়র দলকে নিঃসন্দেহে বাড়তি উদ্দীপ্ত করবে ৷ বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলি থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

  • কী বললেন প্রধানমন্ত্রী: সোশাল মিডিয়ায় ভারতীয় দলকে বিশ্বজয়ের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, "ভারতের ক্রিকেট প্রতিভার উজ্জ্বল চমক ৷ আমাদের অনূর্ধ্ব-19 দল বিশ্বকাপ ঘরে আনায় গর্বিত ৷ টুর্নামেন্টজুড়ে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছে দলটা ৷ ব্য়তিক্রমী দক্ষতার পরিচয় রেখেছে ৷ যা তরুণ প্রজন্মের বহু অ্য়াথলিটদের অনুপ্রাণিত করবে ৷ দলের সকল ক্রিকেটারকে আগামীর শুভেচ্ছা ৷"

শুক্রবার হারারেতে ভারতের বিশ্বজয় সহজ হয়েছে বৈভব সূর্যবংশীর বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে ৷ নজির গড়ে ফাইনালে 80 বলে 175 রানের ইনিংস খেলেন বছর চোদ্দর ওপেনার ৷ প্রথম ব্য়াট করে স্কোরবোর্ডে 411 রান তোলে ভারত ৷ জবাবে ক্য়ালেব ফ্যালকনারের ঝোড়ো 115 রানের ইনিংস সত্ত্বেও 311 রানে অলআউট হয়ে যায় ইংল্য়ান্ড ৷

