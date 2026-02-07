বিশ্বজয়ের অভিনন্দনে ভাসছে ছোটরা, মাত্রে অ্য়ান্ড কোম্পানিকে 7.5 কোটি আর্থিক পুরস্কার বোর্ডের

বিশ্বজয়ের অভিনন্দনে ভাসছে ছোটরা, মাত্রে অ্য়ান্ড কোম্পানিকে 7.5 কোটি আর্থিক পুরস্কার বোর্ডের
ফাইনালে ইংল্য়ান্ডকে 100 রানে হারিয়েছে আয়ুষ মাত্রে নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ৷
Published : February 7, 2026 at 4:07 PM IST
মুম্বই, 7 ফেব্রুয়ারি: হেনরি ওলোঙ্গা, অ্য়ান্ডি ফ্লাওয়ারদের দেশে ষষ্ঠবার বিশ্বসেরা ভারতের যুব দল ৷ হারারে স্পোর্টস ক্লাবে ইংল্য়ান্ডকে হারিয়ে শুক্রবার অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে আয়ুষ মাত্রে অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷ আর বিশ্বসেরা হয়ে মোটা অঙ্কের অর্থপ্রাপ্তি হচ্ছে ভারতের ছোটদের ৷ বিশ্বজয়ের পরদিন অর্থাৎ, শনিবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের জন্য 7.5 কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷
এক বিবৃতিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এদিন জানানো হয়েছে, "বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের জন্য 7.5 কোটি আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছেন ৷ জিম্বাবোয়ের মাটিতে অপরাজিত থেকে ষষ্ঠবার বিশ্বজয়ের জন্য পুরস্কৃত করা হবে কোচিং-সাপোর্ট স্টাফ এবং জুনিয়র ক্রিকেট কমিটিকেও ৷"
The BCCI Honorary Secretary, Mr Devajit Saikia (@lonsaikia), announces a cash award of ₹7.5 crore for the victorious India U19 team, along with the coaching and support staff and the Junior Cricket Committee, following their glorious unbeaten campaign that culminated in India’s… pic.twitter.com/kbZRBW3oat— BCCI (@BCCI) February 7, 2026
- আইসিসি'র তরফে নেই কোনও আর্থিক পুরস্কার: বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপকে ডেভলপমেন্টাল টুর্নামেন্ট বা প্রগতিশীল প্রতিযোগিতা বলে মনে করে ৷ বাণিজ্যিক ইভেন্ট নয় বরং প্রতিভা তুলে আনার টুর্নামেন্ট হিসেবে যুব বিশ্বকাপকে গণ্য করে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ আর প্রতিভা প্রতিপালনের জন্য বিভিন্ন ডেভলপমেন্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যুব দলগুলোকে আর্থিক সাহায্য বা ফান্ডিং করে থাকে আইসিসি ৷ আর সে কারণেই বিশ্বকাপ জয়ের পর রীতি মেনে আর্থিক পুরস্কার প্রদান থেকে বিরত থেকেছে আইসিসি ৷
অপরাজিত থেকে ষষ্ঠবার বিশ্বজয় করে অভিনন্দনে ভাসছে আয়ুষ মাত্রে অ্যান্ড কোম্পানি ৷ টি-20 বিশ্বকাপ শুরুর প্রাক-মুহূর্তে ছোটদের এই জয় সিনিয়র দলকে নিঃসন্দেহে বাড়তি উদ্দীপ্ত করবে ৷ বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলি থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
Champions!— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 6, 2026
So proud of this young group and the fearless cricket they played. Well done to the entire team, including coaches and support staff. Enjoy the moment!
When you have a Sooryavanshi, a timeless blockbuster is expected! Well done, Vaibhav! pic.twitter.com/wGXtwt55SS
- কী বললেন প্রধানমন্ত্রী: সোশাল মিডিয়ায় ভারতীয় দলকে বিশ্বজয়ের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, "ভারতের ক্রিকেট প্রতিভার উজ্জ্বল চমক ৷ আমাদের অনূর্ধ্ব-19 দল বিশ্বকাপ ঘরে আনায় গর্বিত ৷ টুর্নামেন্টজুড়ে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছে দলটা ৷ ব্য়তিক্রমী দক্ষতার পরিচয় রেখেছে ৷ যা তরুণ প্রজন্মের বহু অ্য়াথলিটদের অনুপ্রাণিত করবে ৷ দলের সকল ক্রিকেটারকে আগামীর শুভেচ্ছা ৷"
India’s cricketing talent shines!— Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2026
Proud of our U-19 team for bringing home the World Cup. The team has played very well through the tournament, showcasing exceptional skill. This win will inspire several young sportspersons too. Best wishes to the players for their upcoming…
শুক্রবার হারারেতে ভারতের বিশ্বজয় সহজ হয়েছে বৈভব সূর্যবংশীর বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে ৷ নজির গড়ে ফাইনালে 80 বলে 175 রানের ইনিংস খেলেন বছর চোদ্দর ওপেনার ৷ প্রথম ব্য়াট করে স্কোরবোর্ডে 411 রান তোলে ভারত ৷ জবাবে ক্য়ালেব ফ্যালকনারের ঝোড়ো 115 রানের ইনিংস সত্ত্বেও 311 রানে অলআউট হয়ে যায় ইংল্য়ান্ড ৷