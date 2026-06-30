যস্তিকার পরিবর্তে কমলিনী, হরমনপ্রীতকেই অধিনায়ক বেছে এশিয়াডে যাচ্ছে ভারত

যস্তিকার পরিবর্তে কমলিনী, হরমনপ্রীতকেই অধিনায়ক বেছে এশিয়াডে যাচ্ছে ভারত
বিশ্বকাপ স্কোয়াডে একটি বদল এনে এশিয়াডের জন্য দল ঘোষণা করল বিসিসিআই ৷
Published : June 30, 2026 at 4:06 PM IST
মুম্বই, 30 জুন: সম্প্রতি কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ৷ অস্ট্রেলিয়ার কাছে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচ হারায় বিদায় নিশ্চিত হয়েছে হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানির ৷ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই অবশ্য এশিয়ান গেমসের স্কোয়াড ঘোষণা করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ বিশ্বকাপে বিপর্যয়ের পরও হরমনের কাঁধেই এশিয়ান গেমসের দায়িত্ব সঁপে দিল বিসিসিআই ৷
আগামী সেপ্টেম্বরে জাপানের আইচি-নাগোয়ায় অনুষ্ঠিত হবে 2026 এশিয়ান গেমস ৷ সেই প্রতিযোগিতার জন্য 15 সদস্যের দল ঘোষণায় প্রত্য়াশামতো হরমনপ্রীতের ডেপুটি করা হল ওপেনার স্মৃতি মন্ধনা ৷ উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে এশিয়ান গেমসে অংশ নেবে ভারতের প্রমিলা ব্রিগেড ৷
বিসিসিআই'য়ের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "মহিলা দলের নির্বাচক কমিটি আসন্ন 2026 এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় দল বেছে নিয়েছে ৷ ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন হিসেবে প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করবে তারা ৷ চিনের গুয়াংঝৌ'য়ে এশিয়ান গেমসের গত সংস্করণে সোনা জিতেছিল মহিলা ক্রিকেট দল ৷" 19তম এশিয়ান গেমসে পড়শি শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সোনা জিতেছিল ভারতের মহিলা দল ৷ সেই স্বর্ণপদক ধরে রাখার লক্ষ্যেই জাপানের মাটিতে নামবেন হরমনরা ৷
সম্প্রতি বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ডান-পায়ের গোড়ালিতে চোট পেয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন শ্রেয়াঙ্কা পাতিল ৷ তবে অলরাউন্ডারকে রেখেই ঘোষিত হল এশিয়ান গেমসের স্কোয়াড ৷ যদিও তাঁর অংশগ্রহণ নির্ভর করছে ফিটনেসের উপর ৷ তাছাড়া বিশ্বকাপের স্কোয়াডে মাত্র একটি পরিবর্তন করে এশিয়াডে যাচ্ছে ভারতীয় দল ৷ যস্তিকা ভাটিয়ার পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন জি কমলিনী ৷
🚨 News 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) June 30, 2026
India Women's squad announced for the 2026 #AsianGames in September.
More Details ▶️ https://t.co/JagEsizajH#TeamIndia pic.twitter.com/jJGddVSr17
ইংল্য়ান্ডের মাটিতে চলতি বিশ্বকাপে 50 ওভারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলের শুরুটা ভালোই হয়েছিল ৷ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে অভিযান শুরুর পর দ্বিতীয় ম্যাচে ডাচ'দের হারিয়েছিল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ তবে তৃতীয় ম্য়াচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে সেমির অঙ্ক জটিল করে ফেলে তারা ৷ চতুর্থ ম্য়াচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ফের জয়ে ফিরলেও শেষ ম্য়াচে অজি'দের বিরুদ্ধে ভারতকে জিততেই হত ৷ কিন্তু ছয় উইকেটে হেরে বিদায় নিশ্চিত হয় হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানির ৷
- এশিয়াডের জন্য ঘোষিত ভারতীয় স্কোয়াড: হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়িকা), স্মৃতি মন্ধনা (সহ-অধিনায়িকা), শেফালি বর্মা, জেমিমা রড্রিগেজ, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), জি কমলিনী (উইকেটরক্ষক), ভারতী ফুলমালি, শ্রী চরণি, রেণুকা সিং ঠাকুর, ক্রান্তি গৌড়, অরুন্ধতী রেড্ডি, শ্রেয়াঙ্কা পাতিল (অংশগ্রহণ নির্ভর করছে ফিটনেসের উপর), রাধা যাদব, নন্দনী শর্মা ৷