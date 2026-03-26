আইপিএলে হচ্ছে না উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, নিশ্চিত করলেন বোর্ড সচিব
বড় পরিসরে সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা করছে বোর্ড ও আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিল ৷ নিশ্চিত করেছেন বিসিসিআই সচিব ৷
Published : March 26, 2026 at 1:25 PM IST
মুম্বই, 26 মার্চ: গতবছর খেতাব জয়ের সেলিব্রেশনে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পদপিষ্টের ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন 11 জন অনুরাগী ৷ নিহতদের স্মৃতির উদ্দেশে দিনদু'য়েক আগে বড় ঘোষণা করেছে রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ নিহত অনুরাগীদের উৎসর্গ করে 11টি দর্শকাসন সংরক্ষিত করার পাশাপাশি আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আরসিবি ৷ বলা ভালো কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ৷ গতবছর 4 জুনের অভিশপ্ত ঘটনায় এবার বড়সড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও ৷ নিহত অনুরাগীদের প্রতি সম্মান জানিয়ে 2026 আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিল করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷
টাইমস অব ইন্ডিয়া'কে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷ পরিবর্তে আগামী 31 মে আইপিএল ফাইনালের দিন বড় পরিসরে সমাপ্তি অনুষ্ঠানের চিন্তাভাবনা চলছে বলে নিশ্চিত করেছেন সইকিয়া ৷ টাইমস অব ইন্ডিয়া'কে তিনি বলেন, "গতবছর 4 জুন দুঃখজনক ওই ঘটনার পর আইপিএল 2026-এর কোনও আনুষ্ঠানিক সূচনা হচ্ছে না ৷ গতবছর 4 জুনের ঘটনায় নিহতদের স্মৃতিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কোনওরকম সাংস্কৃতিক কিংবা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকছে ৷"
সইকিয়ার সংযোজন, "পরিবর্তে বিসিসিআই এবং আইপি এল গভর্নিং কাউন্সিল ফাইনালের দিন বড় পরিসরে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করার ভাবনায় রয়েছে ৷" উল্লেখ্য, রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় হোমগ্রাউন্ড চিন্নাস্বামীতে এবার উদ্বোধনী ম্য়াচ খেলবে বিরাট কোহলির আরসিবি ৷ দাক্ষিণাত্যের ডার্বিতে প্রতিপক্ষ সানরাইজার্স হায়দাবাদ ৷ গতবছর এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছিল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ৷ যে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন নাইট রাইডার্সের মালিক শাহরুখ খান, গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল, করণ আউজলা এবং দিশা পাটানিরা ৷ এর আগে 2019 সালে পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলা পরবর্তী সময় আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছিল ৷
যদিও কেবল আইপিএলেই নয়, চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের 11টি দর্শকাসন চিরতরে সংরক্ষিত রাখা হবে বলে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছে কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের একটি সূত্র ৷ তারা বলেছে, "স্টেডিয়ামের প্রিমিয়াম স্ট্যান্ডে নিহত অনুরাগীদের স্মৃতির উদ্দেশে 11টি দর্শকাসন আজীবন সংরক্ষিত থাকবে ৷ আইপিএল তো বটেই, আন্তর্জাতিক ম্য়াচেও সংশ্লিষ্ট 11টি দর্শকাসনের কোনও টিকিট রাখা হবে না ৷" এখানেই শেষ নয় ৷ চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে তৈরি হচ্ছে একটি স্মৃতিফলকও ৷ আগামী 28 মার্চ আইপিএলের উদ্বোধনী ম্য়াচের আগে সেই ফলক উন্মোচিত হবে বলেও জানিয়েছে ওই সূত্র ৷