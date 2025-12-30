রাষ্ট্রীয় শোক পড়শি দেশে, খালেদা জিয়ার প্রয়াণে স্থগিত বিপিএল ম্য়াচ

রাষ্ট্রীয় শোক পড়শি দেশে, খালেদা জিয়ার প্রয়াণে স্থগিত বিপিএল ম্য়াচ
সকাল 6টায় হাসপাতালের তরফে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির (BNP) চেয়ারপার্সন তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর খবর ঘোষণা করা হয় ৷
Published : December 30, 2025 at 5:14 PM IST
হায়দরাবাদ, 30 ডিসেম্বর: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশে ৷ দীর্ঘ রোগভোগের পর মঙ্গলবার ভোরে হাসপাতালেই প্রয়াত হন দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ৷ যার শোক এসে পড়েছে ময়দানেও ৷ ফলত মঙ্গলবার সূচি মেনে বাংলাদেশ প্রিমিয়র লিগের দু'টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে না ৷ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণে ম্য়াচদু'টি স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে আগামিকাল ৷
মঙ্গলবার সকাল 6টায় হাসপাতালের তরফে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির (BNP) চেয়ারপার্সন তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর খবর ঘোষণা করা হয় ৷ এরপর থেকেই শোকে মূহ্যমান ভারতের পড়শি দেশ ৷ খালেদা জিয়ার মৃত্যুর অনতিপরেই মঙ্গলবার বাংলাদেশ প্রিমিয়র লিগের ম্য়াচ স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করা হয় সেদেশের ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ৷ এক বিবৃতিতে বিসিবি'র তরফে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রীয় শোকের প্রতি সম্মান জানিয়ে এবং বেগম খালেদা জিয়াকেব পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের বাংলাদেশ প্রিমিয়র লিগের ম্য়াচগুলি বাতিল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ পরবর্তীতে পরিবর্তিত সূচি ঘোষণা করা হবে ৷" পরবর্তীতে আগামিকাল অর্থাৎ, বুধবার ম্য়াচদু'টির পরিবর্তিত সূচি ঘোষিত হয়েছে ৷
🏏 BPL 2026 stands united in respect during the period of national mourning for Former Prime Minister of Bangladesh, Begum Khaleda Zia.— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) December 30, 2025
Matches scheduled for 30 December 2025 have been rescheduled to 31 December 2025.
All remaining Sylhet Phase matches will continue as per the… pic.twitter.com/33qWVG7y1q
1991 থেকে 1996, 2001 থেকে 2006 ৷ দু'টি দফায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রিত্বের গুরুদায়িত্ব সামলিয়েছিলেন একদা দেশের 'ফার্স্ট লেডি' খালেদা জিয়া ৷ মসনদে থাকাকালীন বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নতিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন বিএনপি প্রধান ৷ সে কথা স্মরণ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বলা হয়েছে, "মেয়াদকালে বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নতিকল্পে অসামান্য সহায়তা করেছিলেন বেগম খালেদা জিয়া ৷ দেশজুড়ে খেলার মানোন্নয়ন ও ক্রিকেটের পরিকাঠামো উন্নতিতে তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য ৷ তাঁর দূরদৃষ্টি ও উৎসাহ আজ দেশে ক্রিকেট নিয়ে উন্মাদনার রাস্তা তৈরি করতে সাহায্য করেছিল ৷"
সিলেটে মঙ্গলবার বিপিএলের জোড়া ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ৷ প্রথম ম্য়াচটি ছিল ঢাকা ক্যাপিটালস বনাম রংপুর রাইডার্সের ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচে শিলেট টাইটান্সের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল চট্টগ্রাম রয়্যালসের ৷ গত 26 ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ প্রিমিয়র লিগের 2025-26 মরশুমের সংস্করণ ৷ ইতিমধ্যেই প্রথম তিন রাউন্ডের খেলা সম্পূর্ণ হয়েছে ৷ বিপিএলের পাশাপাশি ঢাকা প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের ন'টি ম্যাচও স্থগিত রাখা হয়েছে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ৷