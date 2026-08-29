স্টুটগার্ট'কে পাঁচ গোল দিয়ে বুন্দেসলিগা অভিযান শুরু চ্যাম্পিয়ন বায়ার্নের

স্টুটগার্ট'কে পাঁচ গোল দিয়ে বুন্দেসলিগা অভিযান শুরু চ্যাম্পিয়ন বায়ার্নের
গত মরশুমে ক্লাব ফুটবলে জার্মানির বর্ষসেরার সম্মান পেলেও বুন্দেসলিগার প্রথম ম্য়াচে গোল পেলেন না হ্যারি কেন ৷
Published : August 29, 2026 at 1:18 PM IST
মিউনিখ, 29 অগস্ট: বড় জয় দিয়েই বুন্দেসলিগায় খেতাব জয়ের হ্যাটট্রিক অভিযান শুরু করল বায়ার্ন মিউনিখ ৷ শুক্রবার ঘরের মাঠে স্টুটগার্ট'কে পাঁচ গোল দিল 'বাভারিয়ান্স' ৷ ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের পক্ষে ম্য়াচের ফল 5-1 ৷
বায়ার্নের হয়ে গোল করলেন দায়োত উপামেকানো, মাইকেল ওলিসে, আলেক্সান্ডার পাভলোভিচ এবং লুইস দিয়াজ ৷ আরেকটি গোল আত্মঘাতী ৷ হ্য়ারি কেন, লুইস দিয়াজ, মাইকেল ওলিসে সমৃদ্ধ বায়ার্নের আক্রমণভাগ যে প্রতিপক্ষের কাছে চলতি মরশুমে আতঙ্কের কারণ, মরশুমের প্রথম ম্য়াচেই সেটা হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়ে দিল বায়ার্ন ৷ এদিন ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে খুবই স্বল্প সময়ের জন্য ম্য়াচে সমতা ফিরিয়েছিল স্টুটগার্ট ৷ ঠিক তারপরেই হোম টিমের আক্রমণে ফালা-ফালা হয়ে যায় সফরকারী দলের রক্ষণ ৷ বায়ার্নের পাঁচ গোলের চারটিই আসে দ্বিতীয়ার্ধে ৷
21 মিনিটে বায়ার্ন'কে এদিন প্রথম গোলটি এনে দেন উপামেকানো ৷ জোশুয়া কিমিচের কর্নার থেকে হেডে 1-0 করেন ফরাসি ডিফেন্ডার ৷ প্রথমার্ধে বায়ার্নের গোলের ব্যবধান আরও বাড়ত যদি স্টুটগার্ট গোলরক্ষক তৎপর না-থাকতেন ৷ কেনের বাড়ানো থ্রু বল ধরে লুইস দিয়াজ গোল করার মতো জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু দুরন্ত সেভ করে স্টুটগার্ট'কে ম্যাচে রাখেন গোলরক্ষক ফ্যাবিয়ান ব্রেডলো ৷
বিরতির পরেই সমতায় ফেরে অ্যাওয়ে দলটি ৷ বামপ্রান্তিক ভেসে আসা ক্রস থেকে জেফ শ্যাবটের হেড বায়ার্ন গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়ের সেভ করেন ৷ ফিরতি বলে জোশা ভাগনোম্য়ানের দুর্ধর্ষ ভলি জালে জড়িয়ে যায় ৷ তবে গোল খেয়ে তেড়েফুঁড়ে ওঠে বায়ার্ন ৷ তিন মিনিটের মধ্যে ফের গোল তাদের ৷ কিমিচেরই বাড়ানো বল ধরে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের লিড ফিরিয়ে দেন ওলিসে ৷
Auftakt nach Maß in die neue Bundesliga-Saison! ✅💪 pic.twitter.com/la4vMIO7Z4— FC Bayern München (@FCBayern) August 28, 2026
সেই গোলের রেশ কাটতে না-কাটতেই ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় বায়ার্ন ৷ স্টুর্টগার্টের একমাত্র স্কোরার এক্ষেত্রে আত্মঘাতী গোল করে দলের বিপদ তৈরি করেন ৷ আলফোন্সো ডেভিয়েসের নিরীহ একটি ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন ভাগনোম্য়ান ৷ এরপর 82 মিনিটে পাভলোভিচ'কে গোলের বলটি সাজিয়ে দেন পরিবর্ত ইসমাইল সাইবারি ৷ মাঝমাঠ থেকে ওলিসের বাড়ানো বল ধরে গোলের সামনে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন বিশ্বকাপে নজরকাড়া মরক্কো ফুটবলারটি ৷ এরপর নিঃস্বার্থ ফুটবলের নমুনা রাখেন তিনি ৷ বিপক্ষ ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে বল সাজিয়ে দেন সতীর্থ পাভলোভিচ'কে ৷
ফাঁকা গোল বল ঠেলতে ভুল করেননি জার্মান মিডফিল্ডার ৷ এরপর সংযুক্তি সময়ে সেই সাইবারি'র বাড়ানো থ্রু ধরেই দলের পঞ্চম তথা শেষ গোলটি করে যান দিয়াজ ৷ পাঁচ গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় বায়ার্নের ৷ আগামী 5 সেপ্টেম্বর বুন্দেসলিগার দ্বিতীয় ম্য়াচে শালকে'র মুখোমুখি হবে তারা ৷