স্থিতিশীল তবে কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে কোম্পানি, বিবৃতিতে জানাল বায়ার্ন

স্থিতিশীল তবে কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে কোম্পানি, বিবৃতিতে জানাল বায়ার্ন
গত কয়েকদিন ধরেই ভাইরাস সংক্রমণের জেরে অসুস্থ ভিনসেন্ট কোম্পানি ৷ সেই অসুস্থতা থেকেই শুক্রবার লুটিয়ে পড়ার ঘটনা ঘটে ৷
Published : October 24, 2026 at 4:00 PM IST
মিউনিখ, 24 অক্টোবর: হাসপাতালে বায়ার্ন মিউনিখ কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি ৷ শুক্রবার রিজার্ভ টিমের অনুশীলনের মাঝেই আচমকা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বছর চল্লিশের প্রাক্তন বেলজিয়ান ফুটবলার ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ৷ এখনও হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন ম্য়াঞ্চেস্টার সিটির প্রাক্তনী ৷ তবে স্থিতিশীল রয়েছেন তিনি ৷ শনিবার হেড কোচের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে এক বিবৃতি জারি করে জানাল বাভারিয়ান্স ৷
গত কয়েকদিন ধরেই ভাইরাস সংক্রমণের জেরে অসুস্থ ভিনসেন্ট কোম্পানি ৷ গত মঙ্গলবার চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে আর্সেনালের বিরুদ্ধে নামার আগে সাংবাদিক সম্মেলনেও অংশ নিতে পারেননি তিনি ৷ প্রথম দলের একাধিক ট্রেনিং সেশনও মিস করেছেন তিনি ৷ তবে মঙ্গলবার রিজার্ভ দলের অনুশীলন তদারকির জন্য সাইডলাইনে ছিলেন তিনি ৷ সে সময়ই ঘটে বিপত্তি ৷
এক বিবৃতিতে এদিন জার্মান জায়ান্টরা লিখেছে, "শুক্রবার বায়ার্ন মিউনিখের রিজার্ভ দলের অনুশীলন চলাকালীন মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর ভিনসেন্ট কোম্পানির জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল ৷ হাসপাতালে আপাতত পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে তাঁকে ৷ পরবর্তী ঘোষণার আগে পর্যন্ত তাঁর কোচিং স্টাফের অন্যান্য সদস্যরা অনুশীলন এবং ম্য়াচ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের দেখভাল করবেন ৷"
কোম্পানির শারীরিক অবস্থার আপডেট দিতে গিয়ে বায়ার্ন মিউনিখের বোর্ডের অন্যতম সদস্য ম্য়াক্স ইবার্ল বলেন, "ভিনসেন্ট কোম্পানির শারীরিক অবস্থা এখন আমাদের কাছে সর্বাগ্রে প্রাধান্য ৷ তাঁর দ্রুত সুস্থতার জন্য আমরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখব না ৷ এই মুহূর্তে ভিনি প্রয়োজনীয় সবরকম চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন ৷ তাঁর কোচিং টিমের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে ৷ তাঁরাই আপাতত দায়িত্ব সামলাবেন ৷"
6️⃣ | 𝗘𝗯𝗲𝗿𝗹 𝘂̈𝗯𝗲𝗿 𝗱𝗶𝗲 𝗔𝘂𝗳𝗴𝗮𝗯𝗲𝗻𝘁𝗲𝗶𝗹𝘂𝗻𝗴 „Vinnie wird alle Zeit bekommen. Wir fangen nicht an, irgendwelche Zeitkorridore aufzubauen. Wir müssen herausfinden, was es ist, und dann geht es darum, was die Recoverzeit bedeutet. Wir werden nicht von Tagen reden, sondern von Wochen. Das ist uns allen klar. Und wir haben so einen fantastischen Trainerstab, dessen Kopf ist Vinnie. Aber der Erfolg basiert auf einem herausragenden Team im Hintergrund. Da gibt es keinerlei Gedanken daran, irgendwas zu verändern. Alle Jungs, die da sind, sind herausragend - und daher können wir alle im Geist von Vinnie, den alle in sich haben, die nächsten Wochen bestreiten.“— FC Bayern München (@FCBayern) October 24, 2026
ইবার্লের সংযোজন, "সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে ভালো খবর এটাই যে উনি (ভিনসেন্ট কোম্পানি) স্থিতিশীল রয়েছেন ৷ নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য এটা ভীষণই কঠিন একটা সময় ৷" কবে মাঠে ফিরতে পারেন কোম্পানি ? ইবার্ল বলেন, "কতদিন লাগবে তা জানা নেই ৷ তবে কয়েক সপ্তাহ যে লেগে যাবে তা নিশ্চিত ৷"
উল্লেখ্য, কোম্পানির অনুপস্থিতিতে তাঁর কোচিং স্টাফ প্রথমবারের জন্য দায়িত্ব সামলাবে রবিবার বুন্দেসলিগার ম্যাচে ৷ যে ম্য়াচে বাভারিয়ান্স মুখোমুখি হবে ফ্রেইবুর্গের ৷ ছ'ম্য়াচে 14 পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে বুন্দেসলিগার শীর্ষে বায়ার্ন ৷ পয়েন্ট একই হলেও গোলপার্থক্য়ে দ্বিতীয়স্থান বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ৷ ছ'ম্য়াচে 13 পয়েন্ট নিয়ে তিনে ফ্রেইবুর্গ ৷