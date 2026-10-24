ETV Bharat / sports

স্থিতিশীল তবে কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে কোম্পানি, বিবৃতিতে জানাল বায়ার্ন

গত কয়েকদিন ধরেই ভাইরাস সংক্রমণের জেরে অসুস্থ ভিনসেন্ট কোম্পানি ৷ সেই অসুস্থতা থেকেই শুক্রবার লুটিয়ে পড়ার ঘটনা ঘটে ৷

VINCENT KOMPANY HEALTH UPDATE
ভিনসেন্ট কোম্পানি (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 24, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মিউনিখ, 24 অক্টোবর: হাসপাতালে বায়ার্ন মিউনিখ কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি ৷ শুক্রবার রিজার্ভ টিমের অনুশীলনের মাঝেই আচমকা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বছর চল্লিশের প্রাক্তন বেলজিয়ান ফুটবলার ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ৷ এখনও হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন ম্য়াঞ্চেস্টার সিটির প্রাক্তনী ৷ তবে স্থিতিশীল রয়েছেন তিনি ৷ শনিবার হেড কোচের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে এক বিবৃতি জারি করে জানাল বাভারিয়ান্স ৷

গত কয়েকদিন ধরেই ভাইরাস সংক্রমণের জেরে অসুস্থ ভিনসেন্ট কোম্পানি ৷ গত মঙ্গলবার চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে আর্সেনালের বিরুদ্ধে নামার আগে সাংবাদিক সম্মেলনেও অংশ নিতে পারেননি তিনি ৷ প্রথম দলের একাধিক ট্রেনিং সেশনও মিস করেছেন তিনি ৷ তবে মঙ্গলবার রিজার্ভ দলের অনুশীলন তদারকির জন্য সাইডলাইনে ছিলেন তিনি ৷ সে সময়ই ঘটে বিপত্তি ৷

এক বিবৃতিতে এদিন জার্মান জায়ান্টরা লিখেছে, "শুক্রবার বায়ার্ন মিউনিখের রিজার্ভ দলের অনুশীলন চলাকালীন মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর ভিনসেন্ট কোম্পানির জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল ৷ হাসপাতালে আপাতত পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে তাঁকে ৷ পরবর্তী ঘোষণার আগে পর্যন্ত তাঁর কোচিং স্টাফের অন্যান্য সদস্যরা অনুশীলন এবং ম্য়াচ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের দেখভাল করবেন ৷"

কোম্পানির শারীরিক অবস্থার আপডেট দিতে গিয়ে বায়ার্ন মিউনিখের বোর্ডের অন্যতম সদস্য ম্য়াক্স ইবার্ল বলেন, "ভিনসেন্ট কোম্পানির শারীরিক অবস্থা এখন আমাদের কাছে সর্বাগ্রে প্রাধান্য ৷ তাঁর দ্রুত সুস্থতার জন্য আমরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখব না ৷ এই মুহূর্তে ভিনি প্রয়োজনীয় সবরকম চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন ৷ তাঁর কোচিং টিমের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে ৷ তাঁরাই আপাতত দায়িত্ব সামলাবেন ৷"

ইবার্লের সংযোজন, "সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে ভালো খবর এটাই যে উনি (ভিনসেন্ট কোম্পানি) স্থিতিশীল রয়েছেন ৷ নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য এটা ভীষণই কঠিন একটা সময় ৷" কবে মাঠে ফিরতে পারেন কোম্পানি ? ইবার্ল বলেন, "কতদিন লাগবে তা জানা নেই ৷ তবে কয়েক সপ্তাহ যে লেগে যাবে তা নিশ্চিত ৷"

উল্লেখ্য, কোম্পানির অনুপস্থিতিতে তাঁর কোচিং স্টাফ প্রথমবারের জন্য দায়িত্ব সামলাবে রবিবার বুন্দেসলিগার ম্যাচে ৷ যে ম্য়াচে বাভারিয়ান্স মুখোমুখি হবে ফ্রেইবুর্গের ৷ ছ'ম্য়াচে 14 পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে বুন্দেসলিগার শীর্ষে বায়ার্ন ৷ পয়েন্ট একই হলেও গোলপার্থক্য়ে দ্বিতীয়স্থান বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ৷ ছ'ম্য়াচে 13 পয়েন্ট নিয়ে তিনে ফ্রেইবুর্গ ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

VINCENT KOMPANY HEALTH UPDATE
হাসপাতালে বায়ার্ন মিউনিখ কোচ
অসুস্থ ভিনসেন্ট কোম্পানি
কেমন আছেন কোম্পানি
বায়ার্ন মিউনিখ ফুটবল ক্লাব

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.