পরাস্ত স্টুটগার্ট, কেনের হ্য়াটট্রিকে মরশুমে দ্বিমুকুট জিতল বায়ার্ন

পরাস্ত স্টুটগার্ট, কেনের হ্য়াটট্রিকে মরশুমে দ্বিমুকুট জিতল বায়ার্ন
ছ'বছর পর জার্মান কাপ ঘরে তুলল জার্মান জায়ান্টরা ৷ দ্বিতীয়ার্ধেই তিন গোল করলেন ইংরেজ তারকা ৷
Published : May 24, 2026 at 5:45 PM IST
বার্লিন, 24 মে: প্যারিস সাঁজাঁ'র কাছে হেরে মরশুমে ত্রিমুকুট জয়ের স্বপ্ন হাতছাড়া হয়েছিল আগেই ৷ তবে স্টুটগার্টকে হারিয়ে ঘরোয়া ফুটবলে জোড়া খেতাব জিতে নিল বায়ার্ন মিউনিখ ৷ শনিবার জার্মান কাপ ফাইনালে 3-0 গোলে জিতল 'বাভারিয়ান্স' ৷ হ্যাটট্রিক করে দলকে মরশুমের দ্বিমুকুট এনে দিলেন হ্য়ারি কেন ৷
ছ'বছর বাদে জার্মান কাপ ঘরে তুলল বায়ার্ন ৷ আর এই নিয়ে 14 বার বুন্দেসলিগার পাশাপাশি জার্মান কাপ জিতে মরশুমে দ্বিমুকুট জয়ের নজির গড়ল তারা ৷ ফাইনালের প্রথমার্ধ এদিন অবশ্য গোলশূন্য ছিল ৷ দ্বিতীয়ার্ধেই তিন-তিনটি গোল করেন ইংল্য়ান্ড অধিনায়ক ৷ উল্লেখ্য গতবছর জার্মান কাপ জিতেছিল স্টুটগার্ট ৷ অর্থাৎ, ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে খেতাব ঘরে তুলল বায়ার্ন ৷ এই নিয়ে 21 বার জার্মান কাপ জিতল বুন্দেসলিগা জয়ীরা ৷
𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 ✅ pic.twitter.com/b7HUMBAVmu— FC Bayern (@FCBayernEN) May 23, 2026
উল্লেখ্য, বুন্দেসলিগা জিতে চলতি মরশুমে প্রথম ঘরোয়া খেতাব ঘরে তুলেছে বায়ার্ন ৷ চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ জিতে ত্রিমুকুট জয়ের সম্ভাবনাও একটা সময় ছিল ৷ কিন্তু সেমিফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন পিএসজি'র কাছে হেরে ত্রিমুকুট জয় অধরা রয়ে যায় ৷ দ্বিতীয়ার্ধে 54 মিনিটে ম্য়াচের প্রথম গোলটি করেন কেন ৷ মাইকেল ওলিসের ডানপ্রান্তিক ক্রস থেকে হেডে গোল করে যান অরক্ষিত অবস্থায় থাকা ইংরেজ ফুটবলার ৷ 79 মিনিটে কেনের দ্বিতীয় গোলটি দুরন্ত ৷ বক্সের বাইরে থেকে তাঁর নেওয়া শট পোস্টে প্রতিহত হয় ৷ ফিরতি বল ধরে বক্সের মধ্যে লুইস দিয়াজের সঙ্গে ওয়াল খেলেন তিনি ৷ এরপর দুরন্ত প্লেসিংয়ে তা জালে রাখেন বুন্দেসলিগার সর্বাধিক গোলস্কোরার ৷
This moment 🥲 pic.twitter.com/hJKu33CLoA— FC Bayern (@FCBayernEN) May 23, 2026
এরপর সংযুক্তি সময়ে কেন হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন স্পটকিক থেকে ৷ ওলিসের ক্রস বক্সের মধ্যে বিপক্ষ এক ফুটবলারের হাতে লাগলে পেনাল্টি পায় বায়ার্ন ৷ স্পটকিক থেকে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করে দলের জয় নিশ্চিত করেন কেন ৷
Watch our trophy-winning highlights 🏆— FC Bayern (@FCBayernEN) May 23, 2026
🎥 https://t.co/XHgfgyioUK pic.twitter.com/9Av1xiamOm
খেতাব জিতে কেন বলেন, "ধৈর্য্য রাখতেই হত ৷ প্রথমার্ধটা সহজ ছিল না ৷ আমরা ওদের ক্লান্ত করতে চেয়েছিলাম ৷ দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের পারফরম্য়ান্স দুর্দান্ত ছিল ৷ সবমিলিয়ে জয় আমাদের প্রাপ্য় ৷ ছেলেদের পারফরম্য়ান্সে আমি গর্বিত ৷ অসাধারণ অনুভূতি ৷" কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি বলেন, "শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেললাম আমরা ৷ প্রথমার্ধটা অনিশ্চিত ছিল ৷ দ্বিতীয়ার্ধে আমরা খেলার গতি পরিবর্তন করি ৷ ফাইনালে উপযুক্ত পারফরম্য়ান্স উপহার দিয়েই কাপ ঘরে তুলেছি ৷"