পিছিয়ে পড়ে স্টুটগার্টকে চার গোল, 35 বার বুন্দেসলিগা জিতল বায়ার্ন

পিছিয়ে পড়ে স্টুটগার্টকে চার গোল, 35 বার বুন্দেসলিগা জিতল বায়ার্ন
চার ম্যাচ বাকি থাকতেই খেতাব নিশ্চিত হল হ্যারি কেনদের ৷ স্টুটগার্ট ম্যাচে স্কোরশিটে নাম তুললেন ইংরেজ তারকা ৷ যা চলতি মরশুমে তাঁর 32তম গোল ৷
Published : April 20, 2026 at 9:51 AM IST
মিউনিখ, 20 এপ্রিল: দ্বিতীয়স্থানে থাকা বরুসিয়া ডর্টমুন্ড শনিবার হফেনহেইমের কাছে হারায় রবিবার মঞ্চ প্রস্তুত ছিল বায়ার্ন মিউনিখের জন্য ৷ নিদেনপক্ষে ড্র করলেই বুন্দেসলিগা খেতাব নিশ্চিত হয়ে যেত 'বাভারিয়ান'দের ৷ তবে ড্র নয়, বড় ব্য়বধানে জিতেই 35 বারের জন্য ঘরোয়া খেতাব জিতে নিল বায়ার্ন মিউনিখ ৷ ঘরের মাঠে রবিবার স্টুটগার্টকে 4-2 গোলে হারাল ভিনসেন্ট কোম্পানির ছেলেরা ৷
চলতি মরশুমে ত্রিমুকুট জয়ের হাতছানি রয়েছে বায়ার্নের সামনে ৷ আগামী কয়েকদিনে জার্মান কাপ ও উয়েফা চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সেমিফাইনাল খেলতে হবে তাদের ৷ তার আগে বুন্দেসলিগা জিতে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিলেন হ্য়ারি কেনরা ৷ আগামী 29 এপ্রিল চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন পিএসজি'র মুখোমুখি হবে বায়ার্ন ৷
𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗨𝗡𝗗𝗘𝗦𝗟𝗜𝗚𝗔 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 🏆 pic.twitter.com/V3pm0aRtcU— FC Bayern (@FCBayernEN) April 19, 2026
এদিন বায়ার্নের হয়ে চারটি গোল এল রাফায়েল গুয়েরেইরো, নিকোলাস জ্যাকসন, আলফোন্সো ডেভিয়েস ও হ্য়ারি কেনের থেকে ৷ তবে 21 মিনিটে ক্রিস ফুহরিচের গোলে এদিন এগিয়ে যায় স্টুটগার্ট ৷ দশ মিনিট বাদে বায়ার্নকে সমতায় পেরান গুয়েরেইরো ৷ এরপর আর ঠেকানো যায়নি তাদের ৷ 31 থেকে 37 মিনিট, মাত্র ছ'মিনিটের ব্য়বধানে তিন গোল তুলে নিয়ে খেতাব জয় নিশ্চিত করে ফেলে 'বাভারিয়ান্স' ৷ চার ম্য়াচ বাকি থাকতেই এবার খেতাব নিশ্চিত হল বায়ার্নের ৷ যা গত 14 মরশুমে 13তম খেতাব তাদের ৷
🏆 𝑫𝑬𝑼𝑻𝑺𝑪𝑯𝑬𝑹 𝑴𝑬𝑰𝑺𝑻𝑬𝑹 𝟐𝟎𝟐𝟔 🔴⚪️— FC Bayern (@FCBayernEN) April 19, 2026
For this badge, for these colours! ❤️🤍 pic.twitter.com/J5Xcn9gkFh
বিরতির পর নেমে স্কোরশিটে নাম তোলেন হ্য়ারি কেনও ৷ যা চলতি বুন্দেসলিগায় তাঁর 32তম গোল ৷ চলতি মরশুমে ইউরোপের প্রথম পাঁচ লিগের সর্বাধিক গোলদাতা কেনই ৷ চলতি মরশুমে ক্লাব ও দেশের জার্সিতে সবধরনের প্রতিযোগিতায় এটি ছিল ইংরেজ তারকার 56তম গোল ৷
You’ve got to love the BOSS! 🥹🔥 pic.twitter.com/Q1fDgRV6lL— FC Bayern (@FCBayernEN) April 19, 2026
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো হ্য়ারি কেন, মাইকেল ওলিসে ও লুইস দিয়াজ-আক্রমণভাগে এই ত্রিফলায় ভর করে বুন্দেসলিগায় এবার গোলের নজির গড়েছে বায়ার্ন ৷ গত 11 এপ্রিল সেন্ট পাউলি'কে পঞ্চবাণে বিঁধে ঘরোয়া লিগের ইতিহাসে সর্বাধিক গোলের (একটি মরশুমে) নজির গড়েছে তারা ৷ এক্ষেত্রে তারা নিজেদেরই 54 বছরের রেকর্ড ভেঙেছে ৷ 1971-72 সালে 101 গোলের রেকর্ড ভেঙে বায়ার্নের ঝুলিতে চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত 109 গোল ৷