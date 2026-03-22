লেওয়ানদস্কিকে ছোঁয়ার পথে একধাপ এগোলেন কেন, খেতাবের কাছাকাছি বায়ার্নও

লেওয়ানদস্কিকে ছোঁয়ার পথে একধাপ এগোলেন কেন, খেতাবের কাছাকাছি বায়ার্নও
চলতি বুন্দেসলিগা মরশুমে 31 নম্বর গোলটি করে ফেললেন কেন ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা ডর্টমুন্ডের থেকে ন'পয়েন্ট এগিয়ে বায়ার্ন ৷
Published : March 22, 2026 at 12:31 PM IST
মিউনিখ, 22 মার্চ: ঘরোয়া লিগে গত ম্য়াচে লেভারকুসেনের বিরুদ্ধে নষ্ট হয়েছিল পয়েন্ট ৷ তবে সপ্তাহের শুরুতে বড় ব্য়বধানে জিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে জায়গা পাকা হয়েছে বায়ার্ন মিউনিখের ৷ আটালান্টাকে 10-2 গোলে (এগ্রিগেট) হারানোর আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করেই বুন্দেসলিগায় জয়ের সরণিতে ফিরল 'বাভারিয়ানস্' ৷ শনিবার ঘরের মাঠে ইউনিয়ন বার্লিনকে 4-0 গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়স্থানে থাকা বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের থেকে ন'পয়েন্ট এগিয়ে গেল বায়ার্ন ৷ সেইসঙ্গে খেতাব জয়ের দিকে আরও একটু এগিয়ে গেল ভিনসেন্ট কোম্পানি প্রশিক্ষণাধীন দল ৷
বায়ার্নের বড় জয়ে এদিন জোড়া গোলের অবদান রাখলেন সার্জ গিন্যাব্রি ৷ একটি করে গোল মাইকেল ওলিসে ও হ্যারি কেনের ৷ ইউনিয়ন বার্লিনের বিরুদ্ধে স্কোরশিটে নাম তুলে এদিন চলতি বুন্দেসলিগায় নিজের 31তম গোলটি করে ফেললেন ইংল্য়ান্ড কিংবদন্তি কেন ৷ যা তাঁকে বুন্দেসলিগায় একটি মরশুমে সর্বকালের সর্বাধিক গোলের নজির স্পর্শ করার পথে আরেকটু এগিয়ে দিল ৷ বুন্দেসলিগায় একটি মরশুমে সর্বাধিক 41টি গোল করার নজির রয়েছে রবার্ট লেওয়ানদস্কির ঝুলিতে ৷ 2020-21 সালে বায়ার্নের জার্সিতেই এই নজির গড়েছিলেন পোলিশ তারকা ৷ তাঁর নজির ছুঁতে বা ছাপিয়ে যেতে এখনও সাত ম্যাচ হাতে পাচ্ছেন কেন ৷
আলিয়াঞ্জ এরিনায় এদিন প্রথম 40 মিনিট বায়ার্নকে আটকে রেখেছিল ইউনিয়ন বার্লিন ৷ 29 মিনিটে লেনার্ট কার্লের প্রয়াস পোস্টে লেগে প্রতিহত হয় ৷ কিন্তু 43 মিনিটে বিপক্ষের ডেডলক ভেঙে হোম টিমকে লিড এনে দেন ওলিসে ৷ লিয়ো গোরেৎস্কার সাজিয়ে দেওয়া বল ধরে 1-0 করেন ফরাসি ফুটবলারটি ৷ প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে আবার গোল বায়ার্নের ৷ জোশুয়া কিমিচের সেন্টার বার্লিন রক্ষণে আংশিক প্রতিহত হলে ফিরতি বল জোরালো ভলিতে জালে রাখেন গিন্যাব্রি ৷
বিরতি থেকে ফিরে স্কোরশিটে নাম তোলেন কেন ৷ গিন্যাব্রির বাড়ানো বল কোনার্ড লাইমারের পা ঘুরে বক্সের মধ্যে পান ইংরেজ স্ট্রাইকার ৷ বিপক্ষ গোলরক্ষকের নাগাল এড়িয়ে তা জালে রাখেন তিনি ৷ আজকের পর লেওয়ানদস্কির নজির ছুঁতে বাকি সাত ম্যাচে দশ গোল চাই কেনের ৷ বায়ার্নের চতুর্থ গোল আসে ম্য়াচের 67 মিনিটে ৷
বক্সের বাইরে থেকে ওলিসের নেওয়া শট বার্লিন রক্ষণে প্রতিহত হয়ে জমা পড়ে গিন্যাব্রির পায়ে ৷ এরপর বক্সের মধ্যে জোরালো ভলিতে দ্বিতীয় গোলটি করেন জার্মানির জাতীয় দলের তারকা ৷ জয়ের ফলে 27 ম্যাচে 70 পয়েন্ট নিয়ে লিগের মগডালে বায়ার্ন ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা ডর্টমুন্ডের সংগ্রহে সমসংখ্যক ম্য়াচে 61 পয়েন্ট ৷ এবার খেতাব জিতলে গত 14 বছরে 13তম খেতাব ঢুকবে বায়ার্নের ঘরে ৷