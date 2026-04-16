ঘরের মাঠে নাটকীয় জয়, রিয়ালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে বায়ার্ন
তিনবার এগিয়ে গিয়েও ম্য়াচ হারল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ গতবারের মতোই চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিল 15 বারের চ্যাম্পিনরা ৷
Published : April 16, 2026 at 9:13 AM IST
মিউনিখ, 16 এপ্রিল: বার্সেলোনার পর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আট থেকে বিদায় নিল রিয়াল মাদ্রিদও ৷ গত মরশুমে আর্সেনালের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরেই বিদায় নিয়েছিল 'লস ব্ল্যাঙ্কস'। এবার তাদের হারাল বায়ার্ন মিউনিখ। সেইসঙ্গে 2023-24 মরশুমে নকআউটে (সেমিফাইনাল) হারের বদলাও নিয়ে নিল 'বাভারিয়ানস'। ফিরতি লেগে বুধবার 4-3 এবং অ্যাগ্রিগেটে 6-4 গোলে জিতল বায়ার্ন ৷
অ্যাওয়ে ম্যাচে 2-1 গোলে জয় পাওয়ায় ঘরের মাঠ আলিয়াঞ্জ এরিনায় এদিন আত্মবিশ্বাসী হয়ে নেমেছিল বায়ার্ন। কিন্তু প্রথম মিনিটে গোল করে হোম টিমের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরায় রিয়াল। ম্যাচে তিনবার লিড নিলেও শেষমেশ মাথা নিচু করে মাঠ ছাড়লেন কিলিয়ান এমবাপেরা ৷ মূল্যহীন হয়ে গেল আর্দা গুলেরের এর জোড়া গোল ৷
যার প্রথমটি ম্যাচের প্রথম মিনিটে তুলে এনে অ্যাগ্রিগেটে সমতা ফেরান তুরস্ক ফুটবলার ৷ বায়ার্ন গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়েরের ভুল পাস ধরে 1-0 করে যান গুলের। যদিও ম্যাচে সমতা ফেরাতে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় নেয় বায়ার্ন। জোশুয়া কিমিচের কর্নার থেকে হেডে 1-1 করেন আলেকজান্ডার পাভলোভিচ। বায়ার্নের দাপট বেশি থাকলেও আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণে উপভোগ্য হয়ে ওঠে ম্যাচ ৷
Semis, here we come! pic.twitter.com/tpDFpI3n4P— FC Bayern (@FCBayernEN) April 15, 2026
এমন সময় 29 মিনিটে বিশ্বমানের ফ্রি-কিক থেকে গোল করেন সেই গুলের ৷ সেটপিস থেকে তুরস্ক মিডফিল্ডারের বাঁ-পায়ে নেওয়া শট ন্যুয়েরের নাগাল এড়িয়ে গোলের ঠিকানা খুঁজে নেয় ৷ তবে পিছিয়ে পড়ে চাপ বাড়িয়ে আবার ম্যাচে সমতা ফেরায় বায়ার্ন। এবার স্কোরশিটে নাম তোলেন হ্যারি কেন ৷ 39 মিনিটে দায়ত উপামেকানোর থ্রু বল ধরে ম্যাচে সমতা ফেরানোর সঙ্গে অ্যাগ্রিগেটে বায়ার্নকে 4-3 গোলে এগিয়ে দেন ইংরেজ তারকা। তবে সেই লিড নিয়ে বিরতিতে যেতে পারেনি জার্মান জায়ান্টরা ৷ কারণ, 43 মিনিটে প্রতি-আক্রমণে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের বাড়ানো বল জালে জড়িয়ে দেন এমবাপে।
Our beating heart. ❤️🤍 pic.twitter.com/GUpvsI2ZWR— FC Bayern (@FCBayernEN) April 15, 2026
দ্বিতীয়ার্ধে 88 মিনিট পর্যন্তও ফলাফলের পরিবর্তন না-হওয়ায় ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ের দিকে এগোচ্ছিল। এরইমধ্যে 86 মিনিটে লাল-কার্ড দেখে বেরিয়ে যান এদুয়ার্দো ক্যামাভিঙ্গা ৷ সংখ্যাতত্ত্বে এগিয়ে থাকার সুযোগ নিয়ে শেষ কয়েক মিনিটে বাজিমাত করে যায় বায়ার্ন। 89 মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া লুইজ দিয়াজের শট জালে জড়িয়ে যায় ৷ সেই গোলটাই সেমি নিশ্চিত করে দেয় বায়ার্নের ৷
Crazy from Lucho 🤯 pic.twitter.com/AVjqagTNQz— FC Bayern (@FCBayernEN) April 15, 2026
তবু অতিরিক্ত সময়ে বায়ার্নের চতুর্থ গোলটি করেন মাইকেল ওলিসো ৷ কার্যত একক দক্ষতায় স্কোরশিটে নাম তোলেন ইংরেজ ফুটবলার ৷ সবমিলিয়ে 6-4 গোলে জিতে দু'বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে বায়ার্ন ৷ সেমিতে পিএসজি'র সামনে তারা ৷ এদিকে অফিসিয়ালের সঙ্গে তর্ক জুড়ে ম্যাচ শেষের পর লাল-কার্ড দেখেন রিয়ালের জোড়া গোলস্কোরার গুলের ৷