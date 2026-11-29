কর্কটকে হারিয়ে প্যারা-সাঁতারে পদকবৃষ্টি, 'মিরাকল' ঘটানো তারুণিকার লক্ষ্য এখন অলিম্পিক্সে সাফল্য
ক্যান্সারকে হারালেও দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ তারুণিকার ৷ তবু সব 'মিরাকল' ঘটিয়ে চলেছেন তিনি ৷
Published : November 29, 2026 at 8:37 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: "জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসে ৷"
খাতায়-কলমে তাঁর বয়স বাইশ হলেও মানসিকভাবে তারুণিকা ঘোষের বয়স মাত্র তেরো ৷ ও হ্য়াঁ, তারুণিকা হলেন জাতীয় প্যারা-সুইমিংয়ে চলতি বছর 100 মিটার ব্যাকস্ট্রোকে রেকর্ড তৈরি করে সোনাজয়ী সাঁতারু ৷ করুণাধারায় আশ্রয় করার বদলে লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়েছেন যিনি ৷ ক্ষিদ্দার 'ফাইট কোনি ফাইট'-এর লার্জার দ্যান লাইফ চরিত্র তারুণিকা ঘোষ ৷ কর্কটকে থামিয়ে, আংশিক দৃষ্টিহীনতাকে 'বাপি বাড়ি যা' বলে বছর বাইশের তরুণী এখন অনুপ্রেরণার নয়া নাম ৷
জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক প্যারা-স্পোর্টসের মঞ্চে তাঁর নজির গড়ে পদক জেতা দেখলে চমকে যেতে হয় বৈকি ৷ অথচ তারুণিকার প্রাণবায়ুটা পদ্মপাতায় জল এবং সেটা জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই ৷ মাত্র দেড়বছর বয়সে ব্লাড-ক্যান্সার এবং তার চিকিৎসা করতে গিয়ে দৃষ্টিশক্তির আশি শতাংশ হারিয়ে ফেলা ৷ দু'য়ের সাঁড়াশি আক্রমণে তারুণিকার শরীর এবং মন দু'টোই অপটু ৷ চিকিৎসাবিজ্ঞান রায় দিয়ে দিলেও 'মিরাকল' ঘটিয়ে জীবনের চৌহদ্দিতে জোরালো প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তারুণিকা ৷ কলকাতা বিমানবন্দরের কাছে একটি বেসরকারি অভিজাত ক্লাবের সুইমিং পুলে তারুণিকা অনুশীলন করে এখন ৷ যা দেখলে তাঁর চলাফেরা এবং আচরণে অস্বাভাবিকতা চোখে পড়তে বাধ্য ৷ জিমে তাঁর ওজন নিয়ে শারীরিক কসরত, ট্রেডমিলে গতির সক্ষমতা বাড়ানোর অনুশীলন এবং ট্রেনারের নির্দেশে সুইমিং পুলে সাঁতারের প্রতিটি বিভাগের চর্চা দেখে বোঝার উপায় নেই, 'ম্যায় পল দো পল কা শায়ের হুঁ ৷'
মা সুবর্ণা ঘোষের হাত ধরেই অনুশীলনে আসে তারুণিকা। হাত ধরে না-হাঁটলে সঠিক ভাবে হাঁটা সম্ভব নয় ৷ জিম এবং সুইমিং পুলে তাঁকে প্রাথমিকভাবে পথ দেখান ট্রেনার রাজারাম শাহ ৷ হাতে বিশেষ একটি স্টিক নিয়ে নির্দেশ দেন তিনি ৷ স্টিক থেকে নির্গত শব্দে তারুণিকা নির্দেশিত হন ৷ কীভাবে হল এরকম পরিস্থিতি ? সুবর্ণা ঘোষ বলেন, "দেড়বছর বয়সে তারুণিকার ব্লাড-ক্যান্সার ধরা পড়ে ৷ ছোট্ট বয়সে এই রোগের আক্রমণে আমরা ভেঙে পড়েছিলাম ৷ তবে হাল ছাড়িনি ৷ চিকিৎসা শুরু হয় ৷ কেমোথেরাপি শুরু হয় ৷ তারইমধ্যে চিকিৎসকরা স্পাইনাল কর্ডে একটি বিশেষ ইনজেকশন দেন ৷ ওই সময় ওর বয়স ছিল দু'বছর ৷ ক্যান্সার কোষ ব্রেনে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ায় ব্যাকটেরিয়াল ম্যানেনজাইটিস হয়ে যায় ৷ ফলে অসুস্থতা বাড়ে এবং মেয়ে 32 দিন কোমায় চলে যায় ৷"
সেখান থেকে কীভাবে সম্ভব হল 'মিরাকল' ? সুবর্ণা ঘোষ জানান, আমেরিকা-নিবাসী এক আত্মীয়, যিনি সংশ্লিষ্ট রোগের বিশেষজ্ঞ; তাঁর পরামর্শে একটি ওষুধই বদলে দিয়েছিল সবটা ৷ মুম্বইয়ের টাটা ক্যান্সার হাসপাতালেক চিকিৎসক পরামর্শমতো ইনজেকশনের মাধ্যমে সেই ওষুধ প্রয়োগ করেছিলেন ৷ ফলে অভাবনীয় সাড়া পাওয়া গিয়েছিল ৷ এই সময় কার্যত চলৎশক্তিহীন ছিল তারুণিকা ৷ এরপর ধীরে ধীরে নানা কসরতের মধ্যে দিয়ে তাঁকে সচল করার চেষ্টা শুরু হয় ৷ দাদা অর্ণভ ছোট্ট তারুণিকাকে পিঠে নিয়ে সাঁতার কাটতে নামতেন ৷ বিষয়টি দারুণ উপভোগ করত সে। যা দেখে তারুণিকাকে দেখে সাঁতার শেখানোর প্রস্তাব দেন কোচ রাজারাম শাউ। তাঁর প্রস্তাব আঁকড়ে ধরে ঘোষ পরিবার। তারুণিকাকে ঘিরে আশার আলো দেখতে পান রাজারাম। তাঁর নির্দেশেই সাইয়ে নথিভুক্ত হওয়ার পর 2023 সালে প্রথম প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তারুণিকা সোনা এবং রুপো জেতে ৷ এরপর গোয়ালিয়রে জাতীয় আসরে অংশ নিলেও তাঁর প্রতিবর্ত ক্রিয়া দেরিতে হওয়ার কারণে সাফল্য আসেনি ৷
একবছরের মধ্যে ঘুরে দাঁড়ায় তারুণিকা ৷ বাঁশির শব্দে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেওয়ার অনুশীলন রপ্ত করে ফের গোয়ালিয়রে জাতীয় আসরে নেমেছিলেন তিনি ৷ সেখানে রুপো জিতেছিলেন তিনি ৷ শরীরে নিম্নাংশের জোর বাড়াতে তারুণিকার বাবা সঞ্জীভ ঘোষ অ্যাথলেটিক্সে নামানোর সিদ্ধান্ত নেন মেয়েকে ৷ সল্টলেক স্টেডিয়ামে নিয়মিত দৌড়তে থাকে সে ৷ ফলশ্রুতিতে তারুণিকা পৌঁছয় 'খেলো ইন্ডিয়া'র মঞ্চে ৷ সেখানে তিনি পদক জিততে পারেননি ৷ তবে গতবছর হায়দরাবাদে জাতীয় সাঁতারে অংশ নিয়ে সোনা জিতে নেয় তারুণিকা।
সুবর্ণা ঘোষ বলেন, "ওর দু'টো শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ৷ একটা ক্ষীণদৃষ্টি এবং আরেকটি মানসিক বিকাশ কম ৷ এইধরনের মানুষদের নিয়ে 'সিভার্স' বলে একটি আর্ন্তজাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড প্যারা অ্যাথলেটিক্সের আয়োজন করে ৷ 2025 সালে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে আয়োজিত সেই প্রতিযোগিতায় তারুণিকা 1500 মিটার হন্টনে বিশ্বরেকর্ড করে সোনা জেতে ৷ মেসি-কাণ্ডের জেরে এরপর থেকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুশীলনের সুযোগ পাওয়া না-যাওয়ায় তারুণিকাকে নিয়ে ওড়িশায় চলে যেতে বাধ্য হন তাঁর অভিভাবকরা ৷ সেখানে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে দৌড় এবং সাঁতার অনুশীলন শুরু করেন তিনি ৷ চলতি বছর জাতীয় আসরের আগে ফের কলকাতায় এসে রাজারাম শাউয়ের কাছে কোচিং নেয় ৷
তারুণিকার কোচ বলেন, "ওর জেদ খুব ৷ যেটা মনে করে করবে সেটা করে দেখায় ৷ ওর মধ্যে ভালো কিছুর আশা রয়েছে ৷" জীবনের প্রথম প্রহর থেকে লড়াই করতে করতে তারুণিকার অবচেতনে বোধহয় এখন আরও বড় কিছুর বীজ বপণ হয়েছে ৷ বিস্ময়ের আরেক নাম তারুণিকা বলেন, "আমি দেশের হয়ে অলিম্পিকে অংশ নিয়ে পদক জিততে চাই ৷" কঠিন একটা যাত্রাপথে আশার আলো তারুণিকার জীবনে ৷ তবুও মায়ের মনে শঙ্কার ভ্রূকুটি ৷ সাহায্য ছাড়া যে চলৎশক্তিহীন মেয়ে ৷ ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ অভিনন্দন জানিয়েছেন তারুণিকাকে ৷ দিয়েছেন পুরস্কার স্বরূপ অর্থও ৷ তারপরেও এই লড়াইয়ের শেষ কোথায় প্রশ্ন থাকে। হাল না ছেড়ে শঙ্কিত বাবা-মা নিঃশব্দেই বলেন, 'ফাইট তারুণিকা ফাইট।' জীবনযুদ্ধের চক্রব্যূহে এক অক্লান্ত লড়াইয়ের শেষে পদক আলো আরও জ্বলে উঠুক তারুণিকার জীবনে, এটাই সার্বিক প্রার্থনা।