ক্রাইস্টচার্চে ব্যাটিং-বিপর্যয়, কিউয়ি পেসারদের দাপটে ফলো-অন বাঁচাতে লড়ছে ভারত
ফলো-অন বাঁচাতে আরও 41 রান প্রয়োজন টিম ইন্ডিয়ার ৷ ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে রয়েছেন জুরেল ৷
Published : November 28, 2026 at 1:25 PM IST
ক্রাইস্টচার্চ, 28 নভেম্বর: সিরিজের প্রথম টেস্টে যে ব্য়াটিং জয়ের সুযোগ তৈরি করেছিল, সেই ব্য়াটিংই ভারতের বিপর্যয় ডেকে আনল ক্রাইস্টচার্চে ৷ দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের 356 রানের জবাবে দ্বিতীয়দিনের শেষে টিম ইন্ডিয়া ছয় উইকেটে 116 রান তুলে ধুঁকছে ৷ আপাতত প্রথম ইনিংসে 40 রানে পিছিয়ে তারা ৷ একইসঙ্গে ফলো-অন বাঁচাতে আরও 41 রান প্রয়োজন সফরকারী দলের ৷
ভারতীয় ব্যাটিংয়ে বিপর্যয় নেমে আসার আগে সাড়ে তিনশো রান পেরিয়ে শনিবার প্রথম ইনিংস শেষ হয় নিউজিল্যান্ডের ৷ গতকালের পর স্কোরবোর্ডে আরও 110 রান যোগ করে আয়োজকরা ৷ প্রথমদিন জোড়া উইকেটের পর এদিন বিপক্ষের তিন টেল-এন্ডারকে সাজঘরে ফিরিয়ে অনন্য কীর্তি গড়েন আকাশদীপ ৷ মদল লাল, জাভাগাল শ্রীনাথ, জাহির খান এবং ইশান্ত শর্মার পর পঞ্চম ভারতীয় হিসেবে কিউয়িভূমে ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন তিনি ৷ যা তাঁর কেরিয়ারে দ্বিতীয়বার ৷
তবে গতকালের অপরাজিত ব্যাটার গ্লেন ফিলিপ্সকে (36 রান) ফিরিয়ে বিপক্ষ শিবিরে দিনের প্রথম ঝটকাটি এনে দেন অংশুল কম্বোজ ৷ অভিষেককারী গুর্নুর ব্রারের ডেলিভারিতে আকাশদীপের হাতে তালুবন্দি হন টম ব্লান্ডেল ৷ সেঞ্চুরি থেকে 11 রান দূরত্বে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ ব্লান্ডেলের 211 বলে 89 রানের ইনিংসে ছিল 10টি বাউন্ডারি ৷ 99 রানে পাঁচ উইকেট যায় আকাশের ঝুলিতে ৷ কম্বোজ ও ব্রারের ঝুলিতে দু'টি করে শিকার ৷
2nd FIFER in Test cricket ✅ Well bowled, Akash Deep! 👏 👏 Updates ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/Muw6shLXdN— BCCI (@BCCI) November 28, 2026
দিনের বাকি সময়টা হ্যাগলে ওভালের বাইশ গজে 'ব্ল্যাক-ক্যাপস' পেসারদের দাপট ৷ প্রথম ওভারেই শূন্য রানে ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালের অফ-স্টাম্প ছিটকে দিয়ে সংকেতটা দিয়েছিলেন ম্য়াট হেনরি ৷ এরপর দিনের বাকি 45 ওভারে একে একে পাঁচ উইকেট হারাল অতিথি দল ৷ প্রথম টেস্টে ভারতীয় ব্য়াটিং-অর্ডারের প্রথম পাঁচ ব্যাটার কমপক্ষে হাফসেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন ৷ এদিন সেই টাপ-অর্ডারই ডাহা ফেল ৷ সর্বোচ্চ 25 রান এল গত ম্য়াচে নজির গড়া সহ-অধিনায়ক কেএল রাহুলের ব্যাটে ৷ অধিনায়ক শুভমন গিল ফিরলেন 17 রানে ৷ ঋষভ পন্ত করলেন মাত্র 23 রান ৷ নিউজিল্যান্ড পেসাররা বোঝালেন সঠিক লাইন ও লেংথ বজায় রাখলে বোলারদের জন্যও মশলা রয়েছে হ্যাগলে ওভালের পিচে ৷ জোড়া উইকেট নিয়েছেন কাইল জেমিসন ও জ্যাকব ডাফি দু'জনেই ৷ একটি করে উইকেট পেয়েছেন হেনরি ও ন্যাথন স্মিথ ৷
New Zealand pacers put the hosts in command on Day 2 of the Christchurch Test against India 💪 #WTC27 | Scorecard 📲: https://t.co/9dCU1VoRJ9 https://t.co/F3TVCNr1xd— ICC (@ICC) November 28, 2026
দিনের শেষ বলে স্মিথের ডেলিভারিতে কিউয়ি অধিনায়ক টম ল্যাথামের হাতে ধরা পড়েন ওয়াশিংটন সুন্দর ৷ 60 বল খেলে 10 রানে আউট হন স্পিনিং-অলরাউন্ডার ৷ 46 ওভারে ছয় উইকেটে 116 রান তুলে দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষ করে টিম ইন্ডিয়া ৷ 45 বলে অপরাজিত সাত রানে ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে রয়েছেন ধ্রুব জুরেল ৷ লোয়ার-মিডল ও টেল-এন্ডার ব্য়াটারদের নিয়ে আগামিকাল মর্নিং সেশনে ফলো-অন বাঁচাতে লড়বেন তিনি ৷ তবে প্রথম টেস্টে জয়ের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করা ভারতের সামনে যে দ্বিতীয় টেস্টে হারের ভ্রূকুটি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷