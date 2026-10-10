দীর্ঘদিনের ব্য়াটিং কোচ মাইক হাসির সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করছে সিএসকে

দীর্ঘদিনের ব্য়াটিং কোচ মাইক হাসির সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করছে সিএসকে
অজি ব্য়াটিং গ্রেটকে তাদের সিদ্ধান্তের কথা সিএসকে ম্য়ানেজমেন্ট ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে বলে ক্রিকবাজের রিপোর্টে প্রকাশ ৷
Published : October 10, 2026 at 5:07 PM IST
চেন্নাই, 10 অক্টোবর: আসন্ন 2027 আইপিএলের আগে চেন্নাই সুপার কিংসের কোচিং স্টাফে যে বড়সড় রদবদল হচ্ছে, তা খালি চোখেই পরিষ্কার ছিল ৷ 18 বছরের সম্পর্কে ইতি টেনে ফ্র্যাঞ্চাইজি কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন স্টিফেন ফ্লেমিং ৷ তাঁর পরিবর্তে নয়া কোচ হিসেবে জাহির খানের নাম দিনকয়েক আগেই ঘোষণা করেছে সিএসকে ৷ তবে এবার ব্যাটিং কোচ মাইকেল হাসির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হচ্ছে আইপিএলের সবচেয়ে সফল ফ্র্যাঞ্চাইজির ৷ জনপ্রিয় ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের রিপোর্টে তেমনটাই প্রকাশিত হয়েছে ৷
রিপোর্টে বলা হয়েছে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও আসেনি ঠিকই ৷ তবে অজি ব্য়াটিং গ্রেটকে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে সিএসকে ম্যানেজমেন্ট ৷ তবে ক্রিকবাজের রিপোর্টে এমনও বলা হয়েছে যে, সম্ভবত অন্য কোনও আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির আরও লোভনীয় প্রস্তাব রয়েছে হাসির কাছে ৷ এমনকী একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে হাসির কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছে বলেও প্রকাশিত হয়েছে রিপোর্টে ৷ তাই 2027 আইপিএলে প্রাক্তন চেন্নাই সুপার কিংস ক্রিকেটারকে অন্য দলের ডাগআউটে দেখা গেলে অবাকের কিছু থাকবে না ৷
স্টিফেন ফ্লেমিং শুধু নন ৷ বোলিং কোচ এরিক সিমন্সও নতুন মরশুমের আগে চেন্নাই ছেড়েছেন ৷ পরিবর্তে মোহিত শর্মাকে নয়া বোলিং কোচ বেছে নিয়েছেন পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ এমনকী ফিল্ডিং কোচ জেমস ফস্টারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না ৷ এমন সময় নয়া ব্যাটিং কোচ হিসেবে সিএসকে কাকে নিয়োগ করে, এখন সেটাই দেখার ৷
CSK ❌ MIKE HUSSEY - End of an Era in Chennai Super Kings. - CSK has part ways with Mike Hussey in IPL. [Cricbuzz] The future James Foster is also uncertain. https://t.co/wsz74TAuk4— Johns. (@CricCrazyJohns) October 10, 2026
ক্রিকেটার এবং কোচ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে মাইক হাসির 15 বছরের সম্পর্কে ছেদ পড়ল ৷ কোচ হওয়ার আগে ব্য়াটার হিসেবে দলকে বহু যুদ্ধে জিতিয়েছেন প্রাক্তন অজি তারকা ৷ তবে ক্রিকেটার হিসেবে সিএসকে জার্সিতে হাসির সেরা মরশুম গিয়েছে 2013 সংস্করণে ৷ সেবার একটি মরশুমে 733 রান করেছিলেন এই বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷
রিপোর্ট এমনও প্রকাশ পেয়েছে যে, দলের সাপোর্ট স্টাফে আমূল সংস্কারের নেপথ্যে কাজ করছে প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির মস্তিষ্ক ৷ যিনি পাঁচবার চেন্নাইকে আইপিএল খেতাব এনে দিয়েছেন ৷ গত মরশুমে একটিও ম্যাচ না-খেললেও খাতায়-কলমে এখনও সিএসকে ক্রিকেটার তিনি ৷ তাই হাসির পরিবর্তে ইয়েলো ব্রিগেডের ব্য়াটিং কোচ কে হবেন, তা নিয়ে উত্তেজনার পারদ চড়ছে অনুরাগীমহলে ৷