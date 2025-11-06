দেবাশিস-কঙ্কন-স্বপনে মুক্তির পথ খুঁজছে রাজ্য সাঁতার, জোর পরিকাঠামোগত উন্নয়নে

দেবাশিস-কঙ্কন-স্বপনে মুক্তির পথ খুঁজছে রাজ্য সাঁতার, জোর পরিকাঠামোগত উন্নয়নে
রাজ্য ক্রীড়াদফতর, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এবং মুখ্যমন্ত্রীর দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রিফলা প্রচেষ্টায় গত 26 অক্টোবর পালাবদল ঘটে রাজ্য সাঁতারের প্রশাসনে ৷
Published : November 6, 2025 at 4:24 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: পালাবদলের হাওয়ায় রাজ্য সাঁতার সংস্থায় পটপরিবর্তন। চার দশক ধরে রাজ্য সাঁতার সংস্থার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা রামানুজ মুখোপাধ্য়ায় এখন অতীত ৷ বাংলার সাঁতারে এখন দেবাশিস কুমার, কঙ্কন পানিগ্রাহী, স্বপন আদকের যুগ ৷ বদ্ধ জলে সাঁতার নয়, বরং নতুনভাবে ধুয়ে-মুছে সোনালি অতীত ফিরিয়ে আনাই নবনির্বাচিত রাজ্য সাঁতার সংস্থার কার্যকরী কমিটির একমাত্র লক্ষ্য ৷
প্রায় দশমাস আগে বিদায়ী সংস্থার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল ৷ তবুও কুর্সি ধরে রাখার মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন রামানুজ মুখোপাধ্য়ায় ও তাঁর দলবল ৷ তারপর রাজ্য ক্রীড়াদফতর, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এবং মুখ্যমন্ত্রীর দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রিফলা প্রচেষ্টায় গত 26 অক্টোবর পালাবদল ঘটে রাজ্য সাঁতারের প্রশাসনে ৷ যদিও এই পালাবদলের লড়াই মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারকে সামনে রেখে একাই শুরু করেছিলেন স্বপন আদক ৷ যিনি ছিলেন রাজ্য সাঁতার সংস্থার সচিব ৷ বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (BOA) সভাপতি বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তাঁকে অবৈধভাবে সরিয়ে দিয়েছিলেন রামানুজ মুখোপাধ্য়ায় ৷ বিষয়টির নিষ্পত্তি এখনও আদালতের চৌহদ্দিতে রয়েছে ৷
ফলত রামানুজ মুখোপাধ্য়ায়কে সরানোর জন্য প্রথম উদ্যোগটা ছিল স্বপন আদকের ৷ যাঁকে পূর্ণ সমর্থন করেন দেবাশিস কুমার ৷ কলকাতা পুরনিগমের মেয়র পারিষদ সেই সময় সভাপতির চেয়ার হারিয়েছিলেন ৷ স্বপন আদকের প্রচেষ্টায় পরবর্তীতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছিলেন কঙ্কন পানিগ্রাহীরা ৷ বর্তমান সচিব অবশ্য বিদায়ী কমিটির বিভাগীয় সচিব পদে ছিলেন ৷ একইসঙ্গে রাজ্যের আন্ডার ওয়াটার সুইমিংয়ের সচিবের দায়িত্বও সামলেছেন ৷ পূর্ব মেদিনীপুরের মানুষ কঙ্কন পানিগ্রাহী ছিলেন রামানুজ মুখোপাধ্যায়ের বিরোধী ৷ স্বপন আদক যদি বাইরে চাপ তৈরির কাজটা করে থাকেন তাহলে কঙ্কন পানিগ্রাহী ভেতর থেকে রাজ্য সাঁতার সংস্থার প্রশাসনিক সংস্কারে হাত লাগিয়েছিলেন ৷
সর্বসম্মতভাবে নতুন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দেবাশিস কুমার ৷ সচিব কঙ্কন পানিগ্রাহী এবং কোষাধ্যক্ষ স্বপন আদক ৷ সহসভাপতি পদে বসেছেন অতনু ঘোষ, রমেন বিশ্বাস, দেবেন্দ্রনাথ দাস, সৌগত হালদার ৷ সহসচিব হয়েছেন শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্য়ায়, স্নেহাশিস বিশ্বাস, সুব্রত চক্রবর্তী এবং রিতজিৎ ঘোষ ৷ কার্যকরী কমিটিতে রয়েছেন জলপাইগুড়ি এবং উত্তর 24 পরগনা জেলার প্রতিনিধিরা।
প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল পটপরিবর্তনের পর স্বপন আদক হবেন নতুন কমিটির সচিব ৷ কিন্তু শেষপর্যন্ত সচিব পদে মনোনীত হন কঙ্কন পানিগ্রাহী ৷ অনেকেই মনে করছেন নতুন কমিটিতে হয়তো বিবাদের বীজ শুরুতেই ৷ কিন্তু কঙ্কন পানিগ্রাহী এবং স্বপন আদক জানাচ্ছেন, এই ধারণার বাস্তব কোনও ভিত্তি নেই ৷ কঙ্কন পানিগ্রাহীর কথায়, "আমরা সকলে মিলে রাজ্য সাঁতারে খোলা হাওয়া নিয়ে আসতে চেয়েছি ৷ আমি সচিব বা স্বপন দা কোষাধ্যক্ষ, এই বিষয়গুলো একটা দিনের ৷ সকলকেই একজোট হয়ে কাজ করতে হয় ৷ স্বপনদা'র গাইডেন্স ছাড়া রাজ্য সাঁতারের উন্নয়ন সম্ভব নয় ৷ আমরা দু'জনেই একই লক্ষ্যে কাজ করছি ও করব ৷"
সচিবের সুর স্বপন আদকের গলায় ৷ তিনি বলছেন, "এটা ঠিক যে, সকলেই ভেবেছিল আমি পরবর্তী সচিব হব ৷ কিন্তু হাউজ কঙ্কনে আস্থা রাখল মানে আমার উপর অনাস্থা প্রকাশ করল এমনটা নয় ৷ আমরা দল হিসেবে কাজ করি, করেওছি এবং করবও ৷ বাংলার সাঁতারের পরিকাঠামো উন্নয়ন, অর্থের জোগান, নতুন সুইমিং পুল তৈরি করে সকল সাঁতারুদের আধুনিক সাঁতার শিক্ষা দিতে হবে ৷ দেবাশিস দা রয়েছেন ৷ সকলে মিলে কাজ করব। এখানে বিবাদের জায়গা নেই। স্বচ্ছতা এবং দলগত সংহতিতে আমরা এগোব ৷" রাজ্য সাঁতারের হাল ফেরানোর পাশাপাশি জাতীয় স্তরে সম্পর্কের উন্নয়নও বড় চ্যালেঞ্জ রাজ্য সাঁতার সংস্থার নতুন কমিটির কাছে ৷ সেখানে অভিজ্ঞ হাতে দায়িত্ব অর্পণে রয়েছে পরিকল্পনার ইঙ্গিত ৷