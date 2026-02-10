লিডের অলরাউন্ড পারফরম্য়ান্স, নামিবিয়াকে হারিয়ে সুপার-এইটের দৌড়ে রইল ডাচ'রা

লিডের অলরাউন্ড পারফরম্য়ান্স, নামিবিয়াকে হারিয়ে সুপার-এইটের দৌড়ে রইল ডাচ'রা
বল হাতে জোড়া শিকারের পর ব্যাট হাতে অপরাজিত সেঞ্চুরি লিডের ৷
Published : February 10, 2026 at 2:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 ফেব্রুয়ারি: এশিয়ান ক্রিকেটের দুই পাওয়ার-হাউজ ভারত এবং পাকিস্তান রয়েছে গ্রুপে ৷ স্বাভাবিকভাবেই গ্রুপ পর্বে প্রথম দু'য়ে শেষ করে সুপার-এইটে পৌঁছনো পাহাড় ডিঙানোর সমান ৷ তার মধ্যে প্রথম ম্য়াচ হারতে হয়েছে পাকিস্তানের কাছে ৷ তাই নামিবিয়ার বিরুদ্ধে জয় ব্য়তীত অন্য ফলাফলে আজই বিদায় কার্যত নিশ্চিত হয়ে যেত তাদের ৷ কিন্তু বাস ডি'লিডের দুর্ধর্ষ অলরাউন্ড পারফরম্য়ান্সে সুপার-এইটের আশা জাগিয়ে রাখল নেদারল্য়ান্ডস ৷ নামিবিয়ার বিরুদ্ধে হেলায় সাত উইকেটে জয় তুলে নিল ডাচ'রা ৷
বল হাতে 20 রানে জোড়া উইকেট শিকারের পর ব্য়াট হাতে 72 রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন অলরাউন্ডার লিড ৷ দু'ওভার বাকি থাকতে 157 রানে লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়ে ফেলল অরেঞ্জ ব্রিগেড ৷
রাজধানীতে টস জিতে নামিবিয়াকে এদিন প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান ডাচ দলনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস ৷ ফিরোজ শা কোটলার ঘূর্ণি পিচেও এদিন বল হাতে নেদারল্যান্ডসকে সাফল্য এনে দিলেন পেসাররা ৷ ভ্য়ান বিক, বাস ডি লিড নিলেন জোড়া উইকেট ৷ একটি করে উইকেট পেলেন আরিয়ান দত্ত ও ফ্রেড ক্লাসেন ৷ ডাচ পেসারদের দাপট সত্ত্বেও জ্যান নিকোলের 38 বলে 42 রান, ওপেনার জ্যান ফ্রাইলিঙ্কের 26 বলে 30 রানে ভর করে দেড়শো পেরোয় নামিবিয়া ৷ 20 ওভারে আট উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে চ্যালেঞ্জিং 156 রান তোলে আফ্রিকার দক্ষিণ অংশের দেশটি ৷
জবাবে দলীয় 46 রানের মধ্যে দুই ওপেনার ম্য়াক্স ও'ডাউড (7) ও মাইকেল লেভিটের (28) উইকেট হারায় নেদারল্য়ান্ডস ৷ তবে তাদের রান তাড়া কঠিন হয়নি ৷ সৌজন্যে তৃতীয় উইকেটে ডি'লিড ও কলিন অ্যাকারম্য়ানের 51 বলে 70 রানের জুটি ৷ অ্যাকারম্যান 28 বলে 32 রানে আউট হলেও অপরাজিত থেকে দলকে জেতান ডি'লিড ৷
48 বলে 72 রানে অপরাজিত থেকে যান ম্যাচের সেরা লিড ৷ তাঁর ম্য়াচ জেতানো ইনিংসে রয়েছে পাঁচটি চার ও চারটি ছক্কা ৷ সঙ্গে ন'বলে 18 রানে অপরাজিত থেকে যান অধিনায়ক এডওয়ার্ডস ৷ 18 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 159 রান তুলে ম্য়াচ জিতে নেয় নেদারল্যান্ডস ৷ আগামী 13 ফেব্রুয়ারি পরবর্তী ম্য়াচে যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি ডাচ'রা ৷