থামল জয়ের দৌড়, পান্ডিয়াদের কাছে হেরে মুস্তাক আলিতে চাপে বাংলা
অভিমন্যু ঈশ্বরণদের হারিয়ে গ্রুপের শীর্ষস্থান দখল করল ক্রুনাল পান্ডিয়া নেতৃত্বাধীন বরোদা ৷ 54 রান করে ম্য়াচের সেরা জীতেশ ৷
Published : November 22, 2026 at 4:52 PM IST
মুম্বই, 22 নভেম্বর: বরোদাকে হারালে রবিবার গ্রুপ এ-র শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি পরবর্তী পর্বের দিকে অনেকটাই এগিয়ে যাওয়া যেত ৷ কিন্তু মুস্তাক আলিতে জয়ের দৌড় থামল বাংলার ৷ জয়ের হ্যাটট্রিকের পর রবিবার ওয়াংখেড়েতে বরোদার কাছে হারল বাংলা ৷ অন্য়দিকে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের হারিয়ে গ্রুপের শীর্ষস্থান দখল করল ক্রুনাল পান্ডিয়া নেতৃত্বাধীন বরোদা ৷
বাংলার দেওয়া 173 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করে চার উইকেটে জয় পেল বরোদা ৷ নয় বল বাকি থাকতে জয় তুলে নিল তারা ৷ ঝোড়ো 54 রান করে পান্ডিয়ার দলের জয়ের নায়ক জীতেশ শর্মা ৷ এদিন টস জিতে বাংলাকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান ক্রুনাল পান্ডিয়া ৷ গত ম্য়াচের নায়ক করণ লাল ফেরেন শূন্য রানে ৷ আরেক ওপেনার অভিষেক পোড়েল ফেরেন 29 রানে ৷ এরপর অধিনায়ক ঈশ্বরণের ব্যাটেই লড়াইয়ের পুঁজি জোগাড় করে বাংলা ৷ দ্বিতীয় উইকেটে পোড়েলের সঙ্গে জুটিতে 55 রান যোগ করেন তিনি ৷
চলতি টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে ঝোড়ো 78 রানে ইনিংস খেলেন ঈশ্বরণ ৷ বাংলা অধিনায়কের 46 বলের ইনিংসে ছিল 10টি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ শাকির গান্ধি করেন 20 বলে 26 ৷ 16 বলে 22 রানে অপরাজিত থাকেন ঋষভ চৌধুরী ৷ 20 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 172 রানে তোলে বাংলা ৷ 33 রান দিয়ে দু'টি করে উইকেট নেন পান্ডিয়া ও সাফভান প্যাটেল ৷
জবাবে 44 রানে তিন উইকেট হারিয়ে একসময় চাপে পড়ে গিয়েছিল বরোদা ৷ ওপেনার অমিত পাসিকে প্রথম বলেই ফিরিয়ে দেন মহম্মদ শামি ৷ চাপে পড়ে যাওয়া বরোদাকে চতুর্থ উইকেটে লড়াইয়ে ফেরায় শাশ্বত রাওয়াত ও জীতেশ শর্মা জুটি ৷ দু'জনে যোগ করেন 77 রান ৷ এরপর হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে ফেরেন শাশ্বত ৷ ছ'টি চার ও একটি ছক্কায় 35 বলে 51 রান করেন তিনি ৷ তবে বাংলার বোলারদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নির্দয় ছিলেন জীতেশ ৷ 29 বলে মারকাটারি 54 রান করেন তিনি ৷ মারেন পাঁচটি চার ও তিন ছক্কা ৷ পান্ডিয়া আউট হন 17 রানে ৷
Baroda Won by 4 Wicket(s) #BENvBDA #SMAT #Elite Scorecard:https://t.co/PW6IIgl8Gh— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 22, 2026
আউট হলেও দলকে জয়ের কিনারে পৌঁছে দিয়েছিলেন ম্য়াচের সেরা জীতেশ ৷ স্টাম্পার-ব্যাটার যখন আউট হন তখন 20 বলে 13 রান প্রয়োজন ছিল বরোদার ৷ বাকি কাজটা সারেন দুই অপরাজিত ব্যাটার দীপক হুডা (8*) ও ভানু পানিয়া (6*) ৷ 18.3 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে 173 রান তুলে ম্য়াচ জিতে নেয় বরোদা ৷ যা চলতি টুর্নামেন্টে তাদের চতুর্থ জয় ৷ বাংলার পেসার সায়ন ঘোষ 33 রানে তিন উইকেট নিলেও তা কাজে আসেনি ৷
এই হার নিঃসন্দেহে চাপ বাড়াল বাংলার উপর ৷ ঈশ্বরণদের বাকি দু'টি ম্য়াচ যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের বিরুদ্ধে ৷ পরের পর্বে যেতে হলে দু'টি ম্য়াচেই না-জিতলে সমস্যা বাড়বে বৈকি ৷ আপাতত পাঁচ ম্য়াচে 12 পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে বাংলা ৷