অভিষেকে সেঞ্চুরি, সৈয়দ মুস্তাক আলিতে বিশ্বরেকর্ড ছুঁলেন বরোদা ব্যাটার

অভিষেকে সেঞ্চুরি, সৈয়দ মুস্তাক আলিতে বিশ্বরেকর্ড ছুঁলেন বরোদা ব্যাটার
সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে এদিন বরোদা ওপেনার অমিত পাসির ব্যাট থেকে আসে 55 বলে 114 রানের বিস্ফোরক ইনিংস ৷
প্রতীকী ছবি (GETTY)
Published : December 8, 2025 at 3:31 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 ডিসেম্বর: নকআউট শুরু হওয়ার আগে সোমবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচ ৷ আজ নকআউটের টিকিট নিশ্চিত করবে একাধিক দল ৷ ঘরোয়া টি-20 টুর্নামেন্টের এমন গুরুত্বপূর্ণ দিনে তৈরি হল বিশ্বরেকর্ড ৷ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে হায়দরাবাদে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি হাঁকালেন বরোদার হয়ে প্রথম ম্য়াচ খেলতে নামা অমিত পাসি ৷ টি-20 অভিষেকে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের ইনিংস খেলে বিশ্বরেকর্ড ছুঁলেন হার্দিক পান্ডিয়ার রাজ্য দলের সতীর্থ ৷
- কত রান করলেন অমিত পাসি: সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে এদিন বরোদা ওপেনার অমিত পাসির ব্যাট থেকে আসে 55 বলে 114 রানের বিস্ফোরক ইনিংস ৷ স্টাম্পার-ব্য়াটারের ইনিংসে ছিল 10টি চার ও ন'টি ছক্কা ৷ টি-20 আত্মপ্রকাশে যা সর্বাধিক রানের ইনিংসের বিশ্বরেকর্ড ৷ তবে সর্বাধিক রানের সেই রেকর্ডে এদিন বরোদা ক্রিকেটার পাক ক্রিকেটার বিলাল আসিফের সঙ্গে সমকক্ষে বসলেন ৷ 2015 সালে শিয়ালকোট স্ট্যালিয়ন্সের হয়ে ঘরোয়া টি-20 প্রতিযোগিতায় 48 বলে 114 রানের ইনিংস খেলেছিলে আসিফ ৷ যা ছিল কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে তাঁর অভিষেক ম্য়াচ ৷
- দেশের তৃতীয় ব্য়াটার হিসেবে অভিষেকে সেঞ্চুরি: অভিষেকে সর্বাধিক রানের বিশ্বরেকর্ড গড়লেও টি-20 আত্মপ্রকাশে দেশের প্রথম ব্য়াটার হিসেবে অমিত পাসি সেঞ্চুরি হাঁকালেন এমনটা নয় ৷ বরং দেশের তৃতীয় ব্য়াটার হিসেবে কেরিয়ারের প্রথম টি-20 ম্য়াচে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছনোর নজির গড়লেন তিনি ৷ এর আগে টি-20 অভিষেকে সেঞ্চুরির নজির রয়েছে শিবম ভাম্ব্রি এবং অক্ষত রেড্ডির ঝুলিতে ৷
- জিতল বরোদা: অমিত পাসির বিশ্বরেকর্ডের সৌজন্য সার্ভিসেসকে হারাল বরোদা ৷ হায়দরাবাদের জিমখানা স্টেডিয়ামে এদিন প্রথম ব্য়াট করে 20 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 220 রান তোলে বরোদা ৷ জবাবে দুর্ধর্ষ লড়াই ছুড়ে দিলেও লক্ষ্য়মাত্রায় পৌঁছতে পারেনি সার্ভিসেস ৷ 20 ওভারে আট উইকটে হারিয়ে 207 রানে আটকে যায় তারা ৷ 13 রানে ম্য়াচ জিতে নকআউটে পৌঁছনোর আশা বাঁচিয়ে রাখে বরোদা ৷ ম্য়াচের সেরা অমিতই ৷ জীতেশ শর্মা ভারতের টি-20 স্কোয়াডে যোগদান করায় পরিবর্ত হিসেবে এদিন একাদশে সুযোগ মেলে অমিতের ৷ ভারতীয় স্কোয়াডে যোগ দেওয়ায় এদিন হার্দিক পান্ডিয়াকেও পায়নি বরোদা ৷
Baroda Won by 13 Run(s) #BDAvSER #SMAT #Elite Scorecard:https://t.co/fOqdkDAeaC— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 8, 2025
- হেরে বিদায় বাংলার: নকআউটে পর্বে পৌঁছতে জয় ছাড়া কোনও গতি ছিল না অভিমন্যু ঈশ্বরণের বাংলার ৷ কিন্তু বরোদার গ্রুপেই (গ্রুপ-সি) মরণবাঁচন ম্য়াচে হরিয়ানর কাছে হেরে গেল বাংলা ৷ সেইসঙ্গে নকআউটের সুযোগ হাতছাড়া হল গতবারের কোয়ার্টার ফাইনালিস্টদের ৷ মহম্মদ শামির চার উইকেট সত্ত্বেও হরিয়ানার কাছে এদিন 24 রানে হারল ঈশ্বরণের দল ৷ 192 রান তাড়া করতে নেমে 167 রানে অলআউট বাংলা ৷