নিউক্যাসলকে চূর্ণ করে কোয়ার্টারে বার্সা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মেসিকে টপকালেন লেওয়ানদস্কি

নিউক্যাসলকে চূর্ণ করে কোয়ার্টারে বার্সা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মেসিকে টপকালেন লেওয়ানদস্কি
2007-এর পর ঘরের মাঠে কোনও ইংলিশ ক্লাবের কাছে হারেনি বার্সেলোনা ৷ এদিন বজায় রইল সেই ধারা ৷
Published : March 19, 2026 at 10:18 AM IST
বার্সেলোনা, 19 মার্চ: সংযুক্তি সময়ে ল্যামিন ইয়ামালের গোলে শেষ ষোলোর প্রথম লেগ সেন্ট জেমস পার্কে অমীমাংসিত রেখে এসেছিল তারা ৷ সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাসটুকু কুড়িয়ে নিয়ে ফিরতি লেগে জ্বলে উঠল বার্সেলোনা ৷ ক্যাম্প ন্যু'য়ে বুধবার বার্সেলোনা ঝড়ে খড়কুটো নিউক্যাসল ৷ প্রিমিয়র লিগের ক্লাবটিকে সাত গোল দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে চলে গেল কাতালান'রা ৷ ঘরের মাঠে এদিন 7-2 গোলে জিতল বার্সা ৷ এগ্রিগেট 8-3 ৷
শেষ আটে জায়গা করে নিতে প্রথমবার ক্যাম্প ন্যু'য়ে জয় তুলে নিতেই হত ম্যাগপি'দের ৷ কিন্তু সেই স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল ৷ উল্টে বিধ্বস্ত হতে হল নিউক্যাসলকে ৷ বার্সার হয়ে এদিন জোড়া গোল রাফিনহা ও রবার্ট লেওয়ানদস্কির ৷ এরমধ্যে দ্বিতীয়জন চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিয়োনেল মেসির একটি নজিরও টপকে গেলেন এদিন ৷
ক্যাম্প ন্যু'য়ে এদিন ম্য়াচের ষষ্ঠ মিনিটে গোল উৎসবের সূচনা করেন রাফিনহা ৷ যে গোলের রূপকার ল্য়ামিন ইয়ামান ৷ তাঁর থ্রু বল ধরে রাফিনহার জন্য সাজিয়ে দেন ফারমিন লোপেজ ৷ বাঁ-পায়ের দুরন্ত প্লেসিংয়ে এরপর তা জালে রাখেন ব্রাজিলিয়ান ৷ প্রথমার্ধে অবশ্য বার্সার চোখে চোখ রেখেই লড়াই করে নিউক্যাসল ৷ 15 মিনিটে বার্সাকে গোল ফিরিয়ে দেয় তারা ৷ নিউক্যাসলের প্রথম গোল দুরন্ত পরিকল্পনার ফসল ৷ বামপ্রান্তিক আক্রমণে লেউইস হলের ঠিকানা লেখা পাস ধরে 1-1 করেন অ্যান্থনি এলাঙ্গা ৷
তবে তিন মিনিট বাদে ফের এগিয়ে যায় বার্সেলোনা ৷ ফ্রি-কিক থেকে জেরার্ড মার্টিনের হেডে নামিয়ে দেওয়া বল জালে রাখেন মার্ক বার্নাল ৷ 28 মিনিটে সেই গোল আবার শোধ করে দেন এলাঙ্গা ৷ সে সময় মনে হয়নি আয়োজকদের জয় এতটা সহজ হবে ৷ প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময় ইয়ামালের গোলে ম্য়াচে তৃতীয়বারের জন্য এগোয় হান্সি ফ্লিকের দল ৷ এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ৷ যদিও তার আগে একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করেন লেওয়ানদস্কি, ইয়ামালরা ৷ সে যাইহোক নিউক্য়াসলের এক ডিফেন্ডার সংযুক্তি সময়ে রাফিনহাকে বক্সের মধ্যে হাত ধরে টেনে ফেললে পেনাল্টি পায় বার্সা ৷ যা থেকে গোল করে 3-2 করেন ইয়ামাল ৷
এরপর দ্বিতীয়ার্ধে বার্সেলোনার 10 মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড নিউক্যাসল রক্ষণ ৷ 51 মিনিটে রাফিনহার বাড়ানো থ্রু ধরে বিনা বাধায় গোল করে যান লোপেজ ৷ পাঁচ মিনিট বাদে সেই রাফিনহার কর্নার থেকেই হেডে 5-2 করেন লেওয়ানদস্কি ৷ সেইসঙ্গে মেসিকে টপকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সর্বাধিক 41টি ভিন্ন দল বা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গোল করার নজির গড়ে ফেলেন তিনি ৷ মেসির রয়েছে 40টি দলের বিরুদ্ধে গোলের নজির ৷
61 মিনিটে পোলিশ তারকার পরের গোলটি ইয়ামালের সাজিয়ে দেওয়া ৷ দ্বিতীয় গোলটি করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার হিসেবে একই ম্য়াচে জোড়া গোলের নজির গড়েন লেওয়ান ৷ এরপর নিউক্যাসলের আর ম্য়াচে ফেরার সম্ভাবনাই ছিল না ৷ উল্টে 72 মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে প্রতিপক্ষের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন ম্যাচ সেরা বার্সার রাফিনহা ৷ প্রতিপক্ষ রক্ষণের শিক্ষানবিশ ভুল সপ্তম গোল এনে দেয় কাতালান ক্লাবকে ৷ শেষ আটে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা ৷