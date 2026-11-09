লোপেজের জোড়া গোল, পিছিয়ে পড়েও অ্যাটলেটিকোকে হারাল বার্সা

লোপেজের জোড়া গোল, পিছিয়ে পড়েও অ্যাটলেটিকোকে হারাল বার্সা
2-1 গোলে জিতে লা-লিগার পয়েন্ট টেবলে ফের এককভাবে শীর্ষে কাতালান ক্লাবটি ৷ রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে তিন পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করল তারা ৷
Published : November 9, 2026 at 3:20 PM IST
মাদ্রিদ, 9 নভেম্বর: ভ্য়ালেন্সিয়াকে হারিয়ে শনিবার লা-লিগায় পয়েন্টের নিরিখে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ছুঁয়ে ফেলেছিল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ ফলত লিগ শীর্ষে অবস্থান মজবুত করতে রবিবার মাদ্রিদের আরেক ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় জরুরি ছিল বার্সেলোনার ৷ পক্ষান্তরে শীর্ষে ওঠার সুযোগ ছিল অ্য়াটলেটিকো মাদ্রিদের সামনেও ৷ কিন্তু ঘরের মাঠে এগিয়ে গিয়েও জয় তুলে নিতে ব্যর্থ হল দিয়েগো সিমোনের ছেলেরা ৷ 2-1 গোলে জিতে লিগ শীর্ষে অবস্থান পোক্ত করল বার্সেলোনা ৷
12 ম্যাচ পর লিগ-টপার বার্সার ঝুলিতে 33 পয়েন্ট ৷ সমসংখ্যক ম্য়াচ খেলে তিন পয়েন্ট পিছিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ ৷ 28 পয়েন্ট নিয়ে তিনে অ্য়াটলেটিকো ৷ জোড়া গোল করে এদিন কাতালান ক্লাবকে গুরুত্বপূর্ণ জয় এনে দিলেন ফারমিন লোপেজ ৷ উল্টোদিকে গিউলিয়ানো সিমোনের গোলে এগিয়ে গিয়েও পয়েন্ট হাতছাড়া করল অ্য়াটলেটিকো ৷
ঘরের মাঠে দিয়েগো সিমোনের ছেলেরাই এদিন ম্য়াচের শুরুতে আক্রমণে প্রাধান্য রেখেছিল ৷ তবে প্রথম সাত মিনিটের মধ্যে দু'দলেরই একটি করে প্রচেষ্টা ক্রসবারে প্রতিহত ৷ তবু 10 মিনিটে প্রতি-আক্রমণ থেকে অ্য়াটলেটিকোকে এগিয়ে দেন সিমোনে ৷ বক্সের মধ্যে জুলিয়ান আলভারেজের ঠিকানা লেখা ক্রস থেকে 1-0 করে যান আর্জেন্তাইন ৷ এরপর আক্রমণ জারি রাখলেও আর দ্বিতীয় গোল খুঁজে পায়নি অ্য়াটলেটিকো ৷
উল্টোদিকে ধীরে-ধীরে ম্য়াচে ফিরতে থাকা বার্সা সমতাসূচক গোলটি পেয়ে যায় প্রথমার্ধের নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ মিনিটে ৷ বক্সের মধ্যে এক সতীর্থের সঙ্গে ওয়াল খেলে চকিতে নেওয়া শটে 1-1 করেন লোপেজ ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ফ্রেঙ্কি দি জংকে নামিয়ে দেন হান্সি ফ্লিক ৷ ডাচ মিডফিল্ডারের আগমনে আক্রমণে গতি বাড়ে কাতালান ক্লাবের ৷
A hard-fought win. That's how leaders do it. https://t.co/E3K77JQoW3— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2026
এরপর 60 মিনিটে জোয়াও ক্যানসেলোকে তুলে আন্দ্রিয়াস ক্রিস্টেনসেনকে মাঠে নামান বার্সা কোচ ৷ এরপরেই দ্বিতীয় গোল অতিথি দলের ৷ তার আগে অবশ্য 55 মিনিটে প্রতি-আক্রমণ থেকে অ্যাটলেটিকোকে ফের এগিয়ে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেন আলভারেজ ৷ 66 মিনিটে লোপেজের দ্বিতীয় গোলটি ল্য়ামিন ইয়ামালের ঠিকানা লেখে থ্রু ধরে ৷ বাকি সময়টা অ্য়াটলেটিকোর সমতা ফেরানোর মরিয়া প্রচেষ্টা রুখে দিয়ে গ্রুপ শীর্ষে অবস্থান মজবুত করে নেয় বার্সা ৷