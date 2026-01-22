লোপেজের জোড়া গোল, পিছিয়ে পড়েও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বড় জয় বার্সার

লোপেজের জোড়া গোল, পিছিয়ে পড়েও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বড় জয় বার্সার
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্যান্য ম্য়াচে এদিন জিতল লিভারপুল, বায়ার্ন মিউনিখ ও চেলসি ৷
Published : January 22, 2026 at 11:15 AM IST
প্রাগ (চেক প্রজাতন্ত্র), 22 জানুয়ারি: প্রথম আটে শেষ করে পরের রাউন্ডে যেতে বুধবারের ম্য়াচে জয় জরুরি ছিল বার্সেলোনার ৷ কিন্তু অ্যাওয়ে ম্য়াচে এদিন শুরুতে পিছিয়ে পড়ে তাঁরা ৷ তবে দুরন্ত কামব্যাকে স্লাভিয়া প্রাগকে তাঁদের ঘরের মাঠে বড় ব্যবধানে হারাল স্প্য়ানিশ জায়ান্টরা ৷ সেইসঙ্গে এক ম্য়াচ বাকি থাকতে পয়েন্ট টেবলে ন'নম্বরে উঠে এসে সরাসরি পরের রাউন্ডে যাওয়ার আশা বাঁচিয়ে রাখল পাঁচবারের ইউরোপ সেরারা ৷
বার্সেলোনার হয়ে এদিন জোড়া গোল ফারমিন লোপেজের ৷ একটি করে গোল করলেন ড্যানি ওলমো এবং রবার্ট লেওয়ানদস্কি ৷ সাত ম্য়াচে চতুর্থ জয়ে আপাতত কাতালান ক্লাবের ঝুলিতে 13 পয়েন্ট ৷ 10 মিনিটের মাথায় কর্নার থেকে গোল করে এদিন চেক প্রজাতন্ত্রের ক্লাবটিকে এগিয়ে দেন ভাসিল কুসেজ ৷ 34 মিনিটে সেই গোল পরিশোধ করে বার্সেলোনা ৷ ফ্রেঙ্কি ডি জং'য়ের থ্রু বল ধরে 1-1 করেন লোপেজ ৷ আট মিনিট বাদে দ্বিতীয় গোল লোপেজেরই ৷ এবার বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া স্প্য়ানিশ মিডফিল্ডারের গোলার মত শট বিপক্ষ গোলরক্ষকের নাগাল এড়িয়ে জালে প্রবেশ করে ৷ তবে এগিয়ে থেকে লেমন-ব্রেকে যাওয়া হয়নি বার্সার ৷
বিরতির আগে লেওয়ানদস্কির আত্মঘাতী গোলে ম্যাচে সমতায় ফেরে স্লাভিয়া প্রাগ ৷ তবে দ্বিতীয়ার্ধে পুরোটা সময়জুড়ে ম্যাচের রাশ পায়ে রাখেন বার্সা ফুটবলাররা ৷ রাফিনহা, পেদ্রি, লোপেজরা একের পর এক সুযোগ তৈরি করেন ৷ তবে 66 মিনিটে দলকে কাঙ্খিত লিড এনে দেন পরিবর্ত ড্যানি ওলমো ৷ লোপেজের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটে 3-0 করেন তিনি ৷ সাত মিনিট বাদে স্কোরশিটে নাম তুলে আত্মঘাতী গোলের প্রায়শ্চিত্ত করেন লেওয়ানদস্কি ৷ পরিবর্ত মার্কাস রাশফোর্ডের বাড়ানো বল ধরে 4-2 করেন পোলিশ তারকা ৷
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্যান্য ম্য়াচে এদিন প্রত্যাশমতো জিতল লিভারপুল, বায়ার্ন মিউনিখ, চেলসির মত বড় ক্লাবগুলি ৷ ফরাসি ক্লাব মার্সেইকে 3-0 গোলে হারাল লিভারপুল ৷ দশজনে হয়েও বেলজিয়ামের ক্লাব ইউনিয়ন সেইন্ট গিলোইসি'কে 2-0 গোলে হারাল জার্মান জায়ান্ট বায়ার্ন মিউনিখ ৷ সাইপ্রাসের ক্লাব পাফোসকে 1-0 গোলে হারাল চেলসি ৷ লিগ পর্যায়ে একটি ম্যাচ বাকি থাকা অবস্থায় তিনটি দলই প্রথম আটে রয়েছে ৷