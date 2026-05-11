ধরাশায়ী রিয়াল, এল-ক্লাসিকো জিতে লা-লিগা খেতাব ধরে রাখল বার্সা

ধরাশায়ী রিয়াল, এল-ক্লাসিকো জিতে লা-লিগা খেতাব ধরে রাখল বার্সা
29 বারের জন্য ঘরোয়া লিগ খেতাব এল বার্সেলোনার ঘরে ৷ অন্যদিকে টানা দ্বিতীয় মরশুম ট্রফিহীন রিয়াল মাদ্রিদ ৷
Published : May 11, 2026 at 10:01 AM IST
বার্সেলোনা, 11 মে: ড্র করলেই চলত ৷ কিন্তু প্রেস্টিজ-ফাইট জিতেই ঘরোয়া খেতাব ঘরে তুলল বার্সেলোনা ৷ ঘরের মাঠে রবিবার এল-ক্লাসিকোয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে 2-0 গোলে হারিয়ে 29 বারের জন্য লা-লিগা জিতল কাতালান ক্লাব ৷ তাও আবার তিন ম্যাচ বাকি থাকতেই ৷
এদিন প্রথমার্ধেই জোড়া গোল তুলে নিয়ে খেতাব নিশ্চিত করে ফেলে বার্সেলোনা ৷ স্কোরশিটে নাম তোলেন মার্কাস রাশফোর্ড ও ফেরান তোরেস ৷ এই জয়ের ফলে 35 ম্য়াচে 91 পয়েন্ট নিয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল হান্সি ফ্লিক প্রশিক্ষণাধীন ক্লাব ৷ অন্যদিকে লা-লিগা খেতাব হাতছাড়া করে মরশুমে ট্রফিহীন রইল 'লস ব্ল্যাঙ্কস' ৷
রবিবার এল-ক্লাসিকোয় নামার আগে দুঃসংবাদ বয়ে আসে বার্সোলোনা শিবিরে ৷ প্রয়াত হন দলের হেড কোচ হান্সি ফ্লিকের বাবা ৷ কিন্তু বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচে দলের সঙ্গে ডাগআউটে এদিন ছিলেন ফ্লিক ৷ খেতাব জিতে কোচকে নিয়ে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন দলের ফুটবলাররা ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে 1931-32 মরশুমের পর প্রথমবার এল-ক্লাসিকো জয়ের সঙ্গে খেতাব নিশ্চিত করল দুই স্প্যানিশ জায়ান্টের মধ্যে কোনও এক দল ৷ 94 বছর আগে অবশ্য বার্সেলোনাই প্রথম এল-ক্লাসিকো জয়ের সঙ্গে লা-লিগা খেতাব নিশ্চিত করেছিল ৷
34 ম্য়াচে 88 পয়েন্ট নিয়ে এদিন মর্যাদার দ্বৈরথে নেমেছিল বার্সেলোনা ৷ সমসংখ্যক ম্য়াচ খেলে 11 পয়েন্ট পিছিয়ে শুরু করেছিল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে পুরোপুরি সুস্থ না-হওয়ায় এদিন রিয়ালের 21 জনের স্কোয়াডে ছিলেন না কিলিয়ান এমবাপে ৷ অন্যদিকে ল্যামিন ইয়ামালকে ছাড়া শুরু করে বার্সা ৷
ইয়ামালের পরিবর্ত হিসেবে একাদশে শুরু করা মার্কাস রাশফোর্ড অবশ্য ন'মিনিটের মাথায় গোল করে কাতালান ক্লাবকে এগিয়ে দেন ৷ দুর্ধর্ষ ফ্রি-কিকে 1-0 করেন ইংরেজ ফুটবলার ৷ এরপর দ্বিতীয় গোল তুলে নিতেও বেশি সময় নেয়নি বার্সা ৷ 18 মিনিটে বাঁদিক থেকে ভেসে আসা ক্রস বক্সের মধ্যে ব্য়াকহিলে তোরেসের জন্য সাজিয়ে দেন ড্যানি ওলমো ৷ জোরালো শটে তা জালে রাখেন স্প্য়ানিশ ফরোয়ার্ড ৷
বাকি সময়ে ফলাফল না-বদলানোয় খেতাব নিশ্চিত করে ফেলে বার্সেলোনা ৷ এখন তাদের সামনে সুযোগ থাকছে বাকি তিন ম্য়াচ জিতে 100 পয়েন্ট নিয়ে লিগ শেষ করার ৷ খেতাব জিতে ফ্লিক বলেন, "এই মুহূর্তটা কখনও ভোলার নয় ৷ খুব কঠিন একটা দিন ছিল ৷ আমার বাবা আজই প্রয়াত হয়েছেন তবে আমার দল আজ এখানে যে পারফরম্যান্সটা উপহার দিল তাতে আমি খুশি ৷ ওরা সবটা উজাড় করে দিয়েছে ৷ আমি ভীষণ গর্বিত ৷ এল-ক্লাসিকোয় রিয়ালকে হারিয়ে খেতাব জয় দারুণ ব্যাপার ৷"