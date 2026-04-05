অ্য়াটলেটিকোকে হারিয়ে খেতাবি দৌড়ে রিয়ালকে অনেকটা পিছনে ফেলল বার্সা

অ্য়াটলেটিকোকে হারিয়ে খেতাবি দৌড়ে রিয়ালকে অনেকটা পিছনে ফেলল বার্সা
দ্বিতীয়ার্ধে এদিন পুরো সময়টা দশ জনে খেলে অ্য়াটলেটিকো ৷ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে রিয়ালের থেকে সাত পয়েন্ট এগোল কাতালান ক্লাব ৷
Published : April 5, 2026 at 6:09 PM IST
মাদ্রিদ, 5 এপ্রিল: মায়োর্কার কাছে রিয়াল মাদ্রিদের হারের খবর পেয়েই শনিবার অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মুখোমুখি হয়েছিল তারা ৷ অর্থাৎ, জয়ের অর্থ খেতাবি দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া ৷ অ্য়াওয়ে ম্য়াচ হলেও সেই সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করল বার্সেলোনা ৷ দিয়োগো সিমোনের দলকে 2-1 গোলে হারিয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালকে লা-লিগায় পরিষ্কার সাত পয়েন্ট পিছনে ফেলল কাতালান ক্লাব ৷
রাফিনহাকে আগামী কয়েক সপ্তাহ পাবে না বার্সেলোনা ৷ তবে মাদ্রিদে এদিন ব্রাজিলিয়ানের অভাব পূরণ করলেন মার্কাস রাশফোর্ড ও রবার্ট লেওয়ানদস্কি ৷ দুই তারকা ফরোয়ার্ডের গোলে অ্যাটলেটিকোকে হারাল তারা ৷ নিকোলাস গঞ্জালেস লাল কার্ড দেখায় দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটা সময় দশজনে খেলে অ্যাটলেটিকো ৷
অবশ্য ঘরের মাঠে এদিন প্রথম গোল করে ম্য়াচে লিড নিয়েছিল 'রোজি ব্ল্যাঙ্কস' ৷ 39 মিনিটে গোল করে হোম টিমকে এগিয়ে দেন জিউলিয়ানো সিমোনে ৷ ক্লিমেন্ট লেংলেটের লম্বা বল ধরে বিপক্ষ রক্ষণকে পরাস্ত করে 1-0 করেন তিনি ৷ এর কিছুক্ষণ আগেই অবশ্য ল্য়ামিন ইয়ামালের একটি প্রচেষ্টা ক্রসবারে প্রতিহত হয় ৷ সে যাইহোক, অ্য়াটলেটিকোর লিড তিন মিনিটের বেশি স্থায়ী হয়নি ৷
42 মিনিটে 1-1 করেন রাশফোর্ড ৷ ড্যানি ওলমোর সঙ্গে ওয়াল খেলে বক্সের মধ্যে বাঁ-পায়ের শটে গোল করে যান ইংরেজ তারকা ৷ এরপর প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে গোলমুখে আগুয়ান ইয়ামালকে বাধা দিতে গিয়ে জঘন্য় ফাউল করেন নিকো গঞ্জালেস ৷ ভিএআরের সাহায্য নিয়ে সরাসরি তাঁকে লাল-কার্ড দেখান রেফারি ৷ সংখ্য়াতত্ত্বে এগিয়ে থাকলেও জয়ের গোল আসছিল না বার্সার ৷ পরিবর্তে ফেরান তোরেস, জুলেস কৌন্ডে, গাভি, রবার্ট লেওয়ানদস্কিকে নামান হান্সি ফ্লিক ৷ ম্য়াচ যখন ড্র'য়ের দিকে এগোচ্ছে তখনই রাশফোর্ডের পরিবর্তে নামা সুপার-সাব লেওয়ানদস্কি ফারাক গড়ে দেন ৷
87 মিনিটে জোয়াও ক্য়ানসেলোর শট অ্য়াটলেটিকো গোলরক্ষকের গায়ে লেগে প্রতিহত হলে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পোলিশ তারকা তা জালে প্রবেশ করান ৷ এই জয়ের ফলে 30 ম্য়াচ পর 76 পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে অবস্থান পোক্ত করল বার্সেলোনা ৷ মায়োর্কার কাছে 2-1 গোলে হারের পর দ্বিতীয়স্থানে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট সমসংখ্যক ম্য়াচে 69 ৷