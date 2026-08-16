অজি'দের দর্পচূর্ণ করে ক্যাঙারুর দেশে ঐতিহাসিক টেস্ট জয় বাংলাদেশের

অজি'দের দর্পচূর্ণ করে ক্যাঙারুর দেশে ঐতিহাসিক টেস্ট জয় বাংলাদেশের
ভারত ও পাকিস্তানের পর এশিয়ার তৃতীয় দেশ হিসেবে ক্যাঙারুর দেশে টেস্ট জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ ৷ ডারউইনে প্রথম টেস্ট নয় উইকেটে জিতল 'টাইগার'রা
Published : August 16, 2026 at 1:48 PM IST
ডারউইন, 16 অগস্ট: তেইশ বছর বাদে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ খেলছে বাংলাদেশ ৷ সুতরাং, অস্ট্রেলিয়া বনাম বাংলাদেশ চলতি টেস্ট সিরিজ এমনিতেই জায়গা করে নিয়েছে ইতিহাসের পাতায় ৷ এই টেস্ট সিরিজকে রবিবার আরেকটু ঐতিহাসিক রূপ দিল বাংলাদেশ ৷ লাল-বলের ক্রিকেটে 'ব্যাগি গ্রিন'দের প্রথমবার তাদের মাটিতে হারাল তারা ৷ ডারউইনে প্রথম টেস্ট নয় উইকেটে জিতে নিল নাজমুল হোসেন শান্ত অ্যান্ড কোম্পানি ৷
জয়ের গন্ধ বাংলাদেশ পেয়ে গিয়েছিল শনিবার ৷ তৃতীয়দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেট হারিয়ে 67 রানে পিছিয়ে ছিল অস্ট্রেলিয়া ৷ ক্রিজে প্রতিরোধ গড়ছিলেন ক্যামেরন গ্রিন ৷ 43 রানে অপরাজিত অজি অলরাউন্ডার ব্য়াট হাতে তাঁর প্রতিরোধ জারি রেখে এদিন সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন বটে ৷ কিন্তু দলের হার আটকাতে পারলেন না ৷ প্রথম ইনিংসে ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ অর্ধশতরানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে বল হাতে পাঁচ উইকেট নিলেন মেহিদি হাসান মিরাজ ৷ গতকাল চার উইকেট হারিয়ে 161 রানে খেলা শেষ করা আয়োজকরা চতুর্থদিন স্কোরবোর্ডে 123 রান যোগ করে অলআউট হয়ে যায় ৷
201 বলে 104 রান করে আউট হন গ্রিন ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে প্য়াট কামিন্স ব্রিগেড অলআউট হয়ে যায় 284 রানে ৷ ফলত অজিভূমে ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের জন্য বাংলাদেশের সামনে লক্ষ্য়মাত্রা দাঁড়ায় মাত্র 57 রান ৷ প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরিয়ন তানজিদ হাসান শূন্য় রানে ফিরলেও লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে এক উইকেটে বেশি খোয়াতে হয়নি বাংলাদেশকে ৷ আরেক ওপেনার শাদমন ইসলাম ও মোমিনুল ইসলামের অবিভক্ত 53 রানের জুটি কাঙ্খিত জয় এনে দেয় 'টাইগার'দের ৷
A Historic Day in Bangladesh Cricket! 🇧🇩🏆🔥— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 16, 2026
The Tigers have conquered Australia in Darwin, sealing a historic 9-wicket win in the 1st Test! What a day! 🏏#Bangladesh #Tigers #BANvAUS #Cricket pic.twitter.com/jJDFWO9nJE
চতুর্থদিন দ্বিতীয় সেশনে 14.2 ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় বাংলাদেশ ৷ সেইসঙ্গে ভারত এবং পাকিস্তানের পর এশিয়ার তৃতীয় দেশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করল তারা ৷ তবে ভারত ও পাকিস্তানকে পিছনে এশিয়ার দ্রুততম দেশ হিসেবে অজিভূমে টেস্ট জয়ের রেকর্ড গড়ল তারা ৷ ভারত 12 ম্য়াচ খেলে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম টেস্ট জিতেছিল ৷ অন্যদিকে পাকিস্তান অজিভূমে প্রথম টেস্ট জিতেছিল সাত ম্য়াচ খেলে ৷ সেখানে বাংলাদেশ মাত্র তৃতীয় ম্য়াচ খেলে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেস্ট জয়ের স্বাদ পেল ৷ এর আগে 2003 সালে একবারই অস্ট্রেলিয়ায় দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলেছিল তারা ৷
A look at the current #WTC27 standings after Bangladesh's stellar victory against Australia 👀— ICC (@ICC) August 16, 2026
📝: https://t.co/TJt9cbipMe pic.twitter.com/STlrZu6ZUy
ন'টি উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা বাংলাদেশ পেসার হাসান মাহমুদ ৷ তাঁর ছয় উইকেটের সৌজন্য়ে প্রথম ইনিংসে মাত্র 198 রানে গুটিয়ে যায় অজি'রা ৷ জবাবে ওপেনার তানজিদ হাসানের সেঞ্চুরি (101), নাজমুল শান্ত'র 84 রান ও মেহিদি হাসান মিরাজের 65 রানে ভর করে স্কোরবোর্ডে বাংলাদেশ তুলেছিল 426 ৷ অর্থাৎ, প্রথম ইনিংস 228 রানে লিড নিয়েছিল অতিথি দল ৷
তৃতীয়দিন দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম চার উইকেট তুলে নিতেই জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল বাংলাদেশ ৷ গ্রিনের সেঞ্চুরি সত্ত্বেও চতুর্থদিন সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর পড়ল ৷ শীর্ষে থাকা অস্ট্রেলিয়া'কে নয় উইকেটে হারিয়ে ডব্লিউটিসি পয়েন্ট তালিকায় চারে উঠে এল বাংলাদেশ ৷ পিছনে ফেলল ভারতকে ৷ আপাতত শান্ত'দের ঝুলিতে 66.67 পয়েন্ট পার্সেন্টেজ ৷ আগামী 22 অগস্ট থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দ্বিতীয় টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ ৷