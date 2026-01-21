বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ খেলতে হবে ভারতেই, সাফ জানাল আইসিসি
ভারতে না-খেললে বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়বে বাংলাদেশ ৷ সেক্ষেত্রে সুযোগ পাবে অন্য দেশ ৷ ICC'র সভায় ভোটাভুটিতে চরম সিদ্ধান্ত ৷
January 21, 2026
দুবাই, 21 জানুয়ারি: ভারতেই টি-20 বিশ্বকাপ (T20 World Cup)-এর ম্যাচ খেলতে হবে বাংলাদেশকে ৷ বোর্ডের সভার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল আইসিসি (ICC)। শুধু তাই নয়, ভারতে খেলতে না-চাইলে বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়বে বাংলাদেশে ৷ পরিবর্তে সুযোগ পাবে অন্য দেশ ৷ তবে ভারতে খেলতে আসবে কি না, তা জানাতে বাংলাদেশকে আরও একদিন সময় দিল বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ৷
আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুরকে রহমানকে বাদ দেওয়ার পর ভারতে টি-20 বিশ্বকাপ না-খেলার কথা জানিয়েছিল বেঙ্গল টাইগাররা ৷ তাদের ম্যাচগুলি শ্রীলঙ্কায় দেওয়ার জন্য দেওয়ার অনুরোধ করেছিল বিসিবি। কিন্তু ক্রিকেট বোর্ডের সেই আবেদনে সায় দিল না আইসিসি। বুধবার আইসিসি'র বোর্ডে বাংলাদেশের অনুরোধ খারিজ হয়ে যায় ৷ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলি ভারতেই হবে বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা ৷
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
বিবৃতি দিয়ে আইসিসি স্পষ্ট জানিয়ে দিল, "বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনওভাবেই বিশ্বকাপের ভেন্যু পরিবর্তন করা সম্ভব নয় ৷ বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করতে, ধারাবাহিক মান বজায় রাখতে এবং বিশ্বব্যাপী খেলার সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আইসিসি ৷" একই সঙ্গে আইসিসি'র তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশ বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে ভারতে এলে তাদের ক্রিকেটার ও আধিকারিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হবে না ৷ বাংলাদেশকে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময় দিয়েছে আইসিসি ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রের খবর, আইসিসি বোর্ডের সভায় এদিন 16 সদস্যের মধ্যে 14টি ভোটই গিয়েছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৷ বিসিবি কেবলমাত্র পাশ পেয়েছে পিসিবি'কে ৷ আইসিসি-র বাকি সদস্য দেশগুলি বাংলাদেশের অনুরোধে সায় দেয়নি ৷ তারপরই টি-20 বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সূচি গত 25 নভেম্বরের পর এদিন ফের একবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে আইসিসি ৷
বাংলাদেশের তারকা পেস বোলার মুস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার পর থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত ৷ ভারতে টি-20 বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে না-আসার কথা বলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ৷ পরিবর্তে শ্রীলঙ্কার মাটিতে তাদের ম্যাচগুলি দেওয়ার জন্য আইসিসি-কে অনুরোধ করে বিসিবি ৷ সমস্যা সমাধানে এর আগেও কয়েকবার আলোচনায় বসেছিল আইসিসি ও বিসিবি ৷ গত শনিবার ঢাকায় শেষবার বৈঠকেও কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি ৷ এদিন আইসিসি বোর্ডের ভোটাভুটিতে বাংলাদেশের অনুরোধ গ্রাহ্য না-হওয়ায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয় বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ৷