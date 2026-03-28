ম্য়াচ দেখাতে বাধা নেই, আইপিএল সম্প্রচার নিয়ে ইউ-টার্ন বাংলাদেশের

ম্য়াচ দেখাতে বাধা নেই, আইপিএল সম্প্রচার নিয়ে ইউ-টার্ন বাংলাদেশের
এখনও পর্যন্ত কোনও চ্যানেলের তরফে আইপিএল দেখাতে চেয়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন জমা পড়েনি ৷
Published : March 28, 2026 at 5:01 PM IST
ঢাকা, 28 মার্চ: পদ্মাপাড়ের দেশে আইপিএল সম্প্রচারিত হবে না ৷ দেশের তারকা পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে ছেঁটে ফেলার পর জানুয়ারিতে বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের নির্দেশ ছিল তেমনটাই ৷ কিন্তু গত ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের পর ভারতের পড়শি দেশে গঠিত হয়েছে নতুন সরকার ৷ 2026 আইপিএল মরশুম শুরুর আগে নয়া সরকার বাংলাদেশে কোটিপতি লিগ সম্প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল ৷
শনিবার বাংলাদেশে নবগঠিত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জাহির উদ্দিন স্বপন জানিয়েছেন, চাইলে দেশি-বিদেশি যে কোনও চ্য়ানেল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ সম্প্রচার করতে পারে বাংলাদেশে ৷
নিলামে 9.20 কোটি টাকায় মুস্তাফিজুরকে কেনার পরেও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশে তাঁকে ছেঁটে ফেলেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ঘটনায় চলতি বছরের শুরুতে এহেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল বিসিসিআই ৷ যার জল গড়িয়েছিল অনেকদূর ৷ পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতের মাটিতে টি-20 বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ৷ পাশাপাশি জারি হয়েছিল আইপিএল সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা ৷
সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের নয়া তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেছেন খেলাধুলোর সঙ্গে রাজনীতিকে জড়াতে চায় না নয়া সরকার ৷ জাহির উদ্দিন স্বপন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "এখনও পর্যন্ত আইপিএল সম্প্রচার করতে চেয়ে কোনও আবেদন জমা পড়েনি ৷ তবে আমরা খেলাধুলোর সঙ্গে রাজনীতিকে জড়াতে চাই না ৷ আমরা পুরো বিষয়টাকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখছি ৷ যদি কোনও চ্য়ানেল আইপিএল দেখাতে চেয়ে ইচ্ছেপ্রকাশ করে, তাহলে বিষয়টি আমরা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করব ৷"
Bangladesh lifts ban on IPL telecast, clears broadcast of IPL 2026.— India First Post (@ifpost47) March 28, 2026
I&B Minister Zahir Uddin Swapan confirms there is no restriction, allowing fans across the country to watch the tournament, Cricbuzz reported.
তাঁর সংযোজন, "আমরা আইপিএল ম্য়াচ সম্প্রচারের জন্য কাউকে আটকাব না ৷ স্টার স্পোর্টস যদি চায় তারা দেখাতে পারে ৷ আমাদের দেশের যদি কোনও চ্য়ানেল ইচ্ছুক হয়, তাহলে সেটাও আমরা ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করব ৷ তবে এও ঠিক আমরা কাউকে জোরও করব না ৷"
রয়্য়াল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্য়াচ দিয়ে শনিবার অর্থাৎ, 28 মার্চ ঢাকে কাঠি পড়ছে আইপিএলের 19তম সংস্করণের ৷ 24 মে পর্যন্ত 70টি লিগ পর্বের ম্য়াচের সূচি ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে ৷ তবে প্লে-অফস এবং ফাইনালের দিন এখনও জানায়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ ফাইনাল সম্ভবত 31 মার্চ ৷