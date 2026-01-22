টি-20 বিশ্বকাপ 'বয়কট' বাংলাদেশের, ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠকের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

টি-20 বিশ্বকাপ 'বয়কট' বাংলাদেশের, ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠকের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকা ক্রিকেটারদের সঙ্গে জরুরি আলোচনা ডেকেছিলেন বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ৷
ঢাকা, 22 জানুয়ারি: ভারতে টি-20 বিশ্বকাপ (T20 World Cup) খেলতে আসছে না বাংলাদেশ ৷ বৃহস্পতিবার বৈঠকের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ৷ নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কায় ভারতে কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার যে সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকারের, তা বদলানোর সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুরকে রহমানকে বাদ দেওয়ার পর ভারতে টি-20 বিশ্বকাপ না-খেলার কথা জানিয়েছিল 'বেঙ্গল টাইগার্স' ৷ তাঁদের ম্যাচগুলি শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরিত করার জন্য আইসিসি'কে অনুরোধ করেছিল বিসিবি। কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সেই আবেদনে সায় দেয়নি আইসিসি। কিংবা গ্রুপ বদলের প্রস্তাবও পরবর্তীতে খারিজ করে দেয় আইসিসি ৷ বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে তাঁদের ম্যাচগুলি ভারতেই খেলতে হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা ৷ এরপর এদিনের বৈঠকে বিশ্বকাপ না-খেলার সিদ্ধান্তেই স্থির রইল বিসিবি ৷
এদিন স্কোয়াডে থাকা বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠক ডেকেছিলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ৷ আইসিসি বাংলাদেশের ভেন্যু বদলের অনুরোধ না-রেখে সুবিচার করেনি বলে বৈঠক শেষে উল্লেখ করেন তিনি ৷ তবে সরকারি তরফে তাঁরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেও এখনও আইসিসি'র সুবিচার আশায় তিনি। আসিফ নজরুল এদিন এও জানান যে, ভারতে খেলতে না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকারের তরফে নেওয়া হয়েছে ৷
ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম ৷ তিনি জানান, এখনও বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি শ্রীলঙ্কায় খেলতে চান তাঁরা ৷ সেজন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি ৷ উল্লেখ্য, আইসিসির বৈঠকে বুধবার বিসিবি প্রেসিডেন্টকে ভারতে না-খেলার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলা হয়েছিল ৷ সেই কারণে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য এক দিন সময় দেওয়া হয়েছিল তাঁদের ৷
তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ বোর্ড আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ক্রিকেটারদের বৈঠকে ডেকে নিয়েছিলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা ৷ সেখানে সিদ্ধান্তে কোনও বদল হল না ৷ সরকার এবং বিসিবি একজোটে ভারতে খেলতে না-আসার সিদ্ধান্তে অনড় রইল ৷ বাংলাদেশ সিদ্ধান্ত বদল না-করায় ব়্যাংকিং মেনে পরিবর্ত হিসেবে স্কটল্য়ান্ডের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হল ৷ এখন দেখার বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা শেষমেশ কী সিদ্ধান্ত নেয় ৷