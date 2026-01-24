টি-20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পরিবর্তে কোন দেশ ? জানাল আইসিসি
টি-20 বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে জাতীয় দলকে ভারতে না-পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। তার জায়গায় কোন দোল সুযোগ পেল ? জানিয়ে দিল ICC ৷
Published : January 24, 2026 at 5:46 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 জানুয়ারি: কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে আগামী 7 ফেব্রুয়ারি ৷ বাংলাদেশ থাকবে কি না, তা নিয়ে জল্পনার অবসান হল ৷ আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপে নেই বাংলাদেশ। শনিবার তাতে সিলমোহর দিল আইসিসি ৷ পরিবর্তে বিশ্বকাপে সুযোগ পাচ্ছে স্কটল্যান্ড। এ কথা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি ৷
একাধিক বৈঠক, আল্টিমেটামের পরেও টি-20 বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে জাতীয় দল ভারতে না-পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। গত 22 জানুয়ারি তাঁরা ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলবে না-বলে জানান বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ৷ যদিও বাংলাদেশ টি-20 বিশ্বকাপ না-খেললে ICC র্যাঙ্কিংয়ের বিচারে তাদের জায়গায় সুযোগ পাবে স্কটল্যান্ড, তা কার্যত নিশ্চিত ছিল আগেই। এদিন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে সেই সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিল ICC ৷
গতকাল দুবাইয়ে বৈঠকে বসেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ-সহ শীর্ষ কর্মকর্তারা ৷ সন্ধ্যার দিকে বিসিবি চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে ই-মেলের মাধ্যমে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় আইসিসি ৷ তাতে উল্লেখ করা হয়ে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলবে স্কটল্যান্ড ৷ আইসিসি সূত্র উদ্ধৃত করে এমনটাই জানিয়েছে সংবাদাসংস্থা পিটিআই ৷