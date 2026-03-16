তানজিদের প্রথম সেঞ্চুরি, টানা দ্বিতীয়বার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতল 'টাইগার'রা

তানজিদের প্রথম সেঞ্চুরি, টানা দ্বিতীয়বার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতল 'টাইগার'রা
শেষবার 2015 সালে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ঘরের মাঠে পাকিস্তানকে হোয়াইট-ওয়াশ করেছিল বাংলাদেশ ৷
Published : March 16, 2026 at 9:55 AM IST
ঢাকা, 16 মার্চ: দু'দেশের মধ্যে 11 বছর বাদে সিরিজ ঘিরে একটা বাড়তি উত্তেজনা ছিলই ৷ উপরন্তু দু'দলই তিন ম্য়াচের সিরিজের প্রথম দু'টিতে একটি করে জয় পাওয়ায় রবিবার তৃতীয় ম্য়াচ ছিল নির্ণায়ক ৷ 11 রানে সেই ম্য়াচ জিতে এক দশকেরও বেশি সময় বাদে ফের পড়শি দেশের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক ওয়ান-ডে সিরিজ জিতল বাংলা ৷ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ম্য়াচের নায়ক বাংলাদেশ ওপেনার তানজিদ হাসান ৷
জলে গেল পাক ব্য়াটার সলমন আলি আঘার পাল্টা শতরান ৷ 291 রান তাড়া করে 279 রান শেষ হল অতিথি দলের ইনিংস ৷ সলমন আঘার উইকেট-সহ চার শিকার তাসকিন আহমেদের ৷ তবে ম্য়াচের সেরা তানজিদ-ই ৷ টস জিতে এদিন আয়োজকদের প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় পাকিস্তান ৷ কিন্তু শাহিন আফ্রিদির সিদ্ধান্ত কার্যত ব্যুমেরাং হয়ে ফেরে বাংলাদেশের দুই ওপেনিং ব্য়াটারের দাপটে ৷ সইফ হাসান ও তানজিদ হাসানের 105 রানের জুটি চালকের আসনে বসিয়ে দেয় 'টাইগার'দের ৷ সইফ 36 রানে ফিরলেও পাক বোলারদের নিয়মিত চাপে রেখে প্রথম ওডিআই সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন তানজিদ ৷
33তম ওভারের শেষ বলে সলমন আলি আঘাকে ছক্কা হাঁকিয়ে কেরিয়ারে প্রথমবার তিন অঙ্কের রানে পৌঁছন বাংলাদেশ ওপেনিং ব্যাটার ৷ 98 বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করা তানজিদের ইনিংস এরপর লম্বা হয়নি ৷ 107 বলে 107 রান করে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ তানজিদের ইনিংস সাজানো ছিল ছ'টি চার ও সাতটি ছক্কায় ৷
এরপর চতুর্থ উইকেটে লিটন দাস ও তৌহিদ হৃদয়ের 68 রানের জুটি তিনশোর কাছাকাছি পৌঁছে দেয় বাংলাদেশকে ৷ 51 বলে 41 রান করেন স্টাম্পার-ব্যাটার লিটন ৷ 44 বলে তৌহিদের অপরাজিত 48 রানে 50 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 290 তোলে বাংলাদেশ ৷ তিন উইকেট নেন হ্যারিস রাউফ ৷
Bangladesh emerge victorious in a thriller to seal the ODI series 2–1 against Pakistan 👊— ICC (@ICC) March 15, 2026
জবাবে 82 রানে প্রথম পাঁচ ব্য়াটারের উইকেট হারিয়ে ম্য়াচ কার্যত হেরে বসে পাকিস্তান ৷ তবে ষষ্ঠ উইকেটে সলমন আঘা ও সাদ মাসুদের 79 রানের জুটি ম্য়াচে ফেরায় তাদের ৷ মাসুদ 38 রানে ফিরলেও সেঞ্চুরি পূর্ণ করে পাকিস্তানের জয়ের আশা বাঁচিয়ে রাখেন আঘা ৷ 89 বলে শতরান আসে তাঁর ব্য়াটে ৷ কিন্তু 48তম ওভারে টি-20 অধিনায়ক ফিরতেই জয়ের আশা শেষ হয়ে যায় পাকিস্তানের ৷ জয়ের জন্য তখন 14 বলে 30 রান প্রয়োজন ছিল অতিথি দলের ৷
Bangladesh won by 11 runs | Bangladesh 🆚 Pakistan | 3rd ODI | Dutch-Bangla Bank ODI Series 2026! 🏏🔥— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) March 15, 2026
ন'টি চার ও চারটি ছ'য়ে 98 বলে 106 রান করে আউট হন আঘা ৷ অধিনায়ক আফ্রিদি করেন 38 বলে 37 রান ৷ কিন্তু শেষমেশ ইনিংসের শেষ বলে 279 রানে অলআউট হয়ে যায় পাকিস্তান ৷ 11 রানে উত্তেজক ম্য়াচ জিতে সিরিজ মুঠোয় পুরে নেয় মেহিদি হাসান মিরাজ অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তাসকিনের চার উইকেটের পাশাপাশি তিনটি শিকার করেন মুস্তাফিজুর রহমান ৷ জোড়া উইকেট নেন আরেক পেসার নাহিদ রানা ৷