বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বাঁদরের উপদ্রব এড়াতে রাজধানীতে অভিনব উদ্যোগ, প্রশংসায় সিন্ধু

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বাঁদরের উপদ্রব এড়াতে রাজধানীতে অভিনব উদ্যোগ, প্রশংসায় সিন্ধু
লাঙ্গুরের ডাক অনুকরণকারী তিন শিল্পীকে অভিনব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া'র তরফে ৷
Published : August 11, 2026 at 12:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: চলতি বছরের শুরুতে রাজধানীতে যখন ইন্ডিয়া ওপেন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন নয়াদিল্লির দূষণের পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিষয়ে মুখ পুড়েছিল আয়োজকদের ৷ যার মধ্যে ছিল ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বাঁদর এবং পাখিদের উপদ্রব ৷ ইন্ডিয়া ওপেনের সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশ্ব ব্য়াডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়াম'কে ঢেলে সাজানো হচ্ছে ৷ আর বাঁদরের হাত থেকে বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপের ভেন্যুকে রক্ষা করতে অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করল দেশের ব্যাডমিন্টনের গভর্নিং বডি (BAI) ৷
আগামী 17 অগস্ট থেকে নয়াদিল্লিতে শুরু হচ্ছে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্য়াম্পিয়নশিপ ৷ যেখানে ভিড় করবেন বিশ্বের প্রথম সারির সব শাটলাররা ৷ তাঁদের সামনে দেশের মাথা যাতে হেঁট না-হয়, তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না ব্যাডমিন্টন অ্য়াসোসিয়েশেন অব ইন্ডিয়া ৷ বাঁদরের উপদ্রব থেকে ভেন্যুকে রক্ষা করতে এবার এমন তিনজনকে নিয়োগ করা হল, যাঁরা হনুমান বা লাঙ্গুরের ডাক নকল করে ভেন্যুকে বাঁদরের উপদ্রব থেকে রক্ষা করবেন ৷
আসলে হনুমান বা লাঙ্গুরের ডাকে বাঁদররা প্রবল আতঙ্কিত হয় ৷ তাই ভেন্যু চত্বরে অনুকরণকারী শিল্পীদের কাজ হবে লাঙ্গুরের ডাক নকল করে বাঁদরের উপদ্রব থেকে ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়াম'কে রক্ষা করা ৷ এক অনুকরণকারী শিল্পীর কথায়, "লাঙ্গুরের ডাকে বাঁদররা ভীষণ ভয় পায় ৷ তাই ডাক নকল করলে তা ভীষণ কাজে আসবে ৷ অতীতে আমি এমন কাজ বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে করেছি ৷ এর উদ্দেশ্য কোনওভাবে বাঁদরদের ক্ষতি করা নয়, কেবল তাদের দূরে রাখা ৷"
You can laugh at the solution, but you have to love the effort 😂❤️🇮🇳— PV Sindhu (@Pvsindhu1) August 10, 2026
So many people are working behind the scenes to make sure India is ready to welcome the world. Our solutions may be uniquely Indian, but so are our warmth, our spirit and our hospitality.
Can’t wait for the… https://t.co/ORDFuAkITL
ব্য়াডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া'র এহেন প্রচেষ্টা মুগ্ধ করেছে পিভি সিন্ধু'কে ৷ মানুষ এসব দেখে হাসতেই পারে, তবে প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানানোর কথা বলেছেন দেশের তারকা শাটলার ৷ সিন্ধু এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে লেখেন, "আপনি সমাধান দেখে হাসাহাসি করতেই পারেন কিন্তু প্রচেষ্টাটি আপনার ভালোলাগবেই ৷ ভারত যে বিশ্বকে স্বাগত জানাতে চলেছে তার নেপথ্যে কতজন এমনভাবে কাজ করে চলেছেন ৷ আমাদের সমাধানের পথটি আমাদের আতিথেয়তার মতোই স্বতন্ত্র ৷ নয়াদিল্লিতে ব্য়াডমিন্টন জগতকে দেখার অপেক্ষায় রয়েছি ৷ খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে ৷"