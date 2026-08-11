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বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বাঁদরের উপদ্রব এড়াতে রাজধানীতে অভিনব উদ্যোগ, প্রশংসায় সিন্ধু

লাঙ্গুরের ডাক অনুকরণকারী তিন শিল্পীকে অভিনব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া'র তরফে ৷

BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2026
বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 12:02 PM IST

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নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: চলতি বছরের শুরুতে রাজধানীতে যখন ইন্ডিয়া ওপেন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন নয়াদিল্লির দূষণের পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিষয়ে মুখ পুড়েছিল আয়োজকদের ৷ যার মধ্যে ছিল ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বাঁদর এবং পাখিদের উপদ্রব ৷ ইন্ডিয়া ওপেনের সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশ্ব ব্য়াডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়াম'কে ঢেলে সাজানো হচ্ছে ৷ আর বাঁদরের হাত থেকে বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপের ভেন্যুকে রক্ষা করতে অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করল দেশের ব্যাডমিন্টনের গভর্নিং বডি (BAI) ৷

আগামী 17 অগস্ট থেকে নয়াদিল্লিতে শুরু হচ্ছে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্য়াম্পিয়নশিপ ৷ যেখানে ভিড় করবেন বিশ্বের প্রথম সারির সব শাটলাররা ৷ তাঁদের সামনে দেশের মাথা যাতে হেঁট না-হয়, তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না ব্যাডমিন্টন অ্য়াসোসিয়েশেন অব ইন্ডিয়া ৷ বাঁদরের উপদ্রব থেকে ভেন্যুকে রক্ষা করতে এবার এমন তিনজনকে নিয়োগ করা হল, যাঁরা হনুমান বা লাঙ্গুরের ডাক নকল করে ভেন্যুকে বাঁদরের উপদ্রব থেকে রক্ষা করবেন ৷

আসলে হনুমান বা লাঙ্গুরের ডাকে বাঁদররা প্রবল আতঙ্কিত হয় ৷ তাই ভেন্যু চত্বরে অনুকরণকারী শিল্পীদের কাজ হবে লাঙ্গুরের ডাক নকল করে বাঁদরের উপদ্রব থেকে ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়াম'কে রক্ষা করা ৷ এক অনুকরণকারী শিল্পীর কথায়, "লাঙ্গুরের ডাকে বাঁদররা ভীষণ ভয় পায় ৷ তাই ডাক নকল করলে তা ভীষণ কাজে আসবে ৷ অতীতে আমি এমন কাজ বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে করেছি ৷ এর উদ্দেশ্য কোনওভাবে বাঁদরদের ক্ষতি করা নয়, কেবল তাদের দূরে রাখা ৷"

ব্য়াডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া'র এহেন প্রচেষ্টা মুগ্ধ করেছে পিভি সিন্ধু'কে ৷ মানুষ এসব দেখে হাসতেই পারে, তবে প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানানোর কথা বলেছেন দেশের তারকা শাটলার ৷ সিন্ধু এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে লেখেন, "আপনি সমাধান দেখে হাসাহাসি করতেই পারেন কিন্তু প্রচেষ্টাটি আপনার ভালোলাগবেই ৷ ভারত যে বিশ্বকে স্বাগত জানাতে চলেছে তার নেপথ্যে কতজন এমনভাবে কাজ করে চলেছেন ৷ আমাদের সমাধানের পথটি আমাদের আতিথেয়তার মতোই স্বতন্ত্র ৷ নয়াদিল্লিতে ব্য়াডমিন্টন জগতকে দেখার অপেক্ষায় রয়েছি ৷ খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে ৷"

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BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2026
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