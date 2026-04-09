'কোহলির মতো কেন জেতাতে পারেন না ?' পাক সাংবাদিকের প্রশ্নে রেগে কাঁই বাবর
কোহলির তুলনা টেনে সাংবাদিকের সেই প্রশ্নে কী বললেন পেশোয়ার জালমি অধিনায়ক ?
Published : April 9, 2026 at 5:18 PM IST
করাচি, 9 এপ্রিল: একটা সময় বিরাট কোহলির সঙ্গে বাবর আজমের ক্রিকেটীয় দক্ষতার তুলনা চলত প্রতিনিয়ত ৷ কোহলি যে তাঁর জেনারেশনের অন্যতম সেরা, রেকর্ড তার স্বপক্ষে প্রমাণ ৷ বর্তমানে কিছুটা টালমাটাল অবস্থার মধ্যে চললেও বাবরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারও একটা সময় পর্যন্ত কোহলির মতোই উল্লেখযোগ্য গতিতে এগিয়েছিল ৷ 2021 সালে 1,258 দিন পর ভারতীয় ক্রিকেটের পোস্টার বয়'কে নামিয়ে ওয়ান ডে'তে পয়লা নম্বর হয়েছিলেন বাবর ৷ কিন্তু বর্তমানে কোহলির মতো তিনি কেন ম্য়াচ জেতাতে পারেন না ? এক সাংবাদিকের এহেন প্রশ্ন শুনে রেগে কাঁই প্রাক্তন পাক অধিনায়ক ৷
বর্তমানে নিজ নিজ দেশে ফ্র্য়াঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগে ব্যস্ত কোহলি ও বাবর আজম দু'জনেই ৷ আইপিএলের প্রথম ম্য়াচে কোহলি নিজ দায়িত্বে আরসিবি'কে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন ৷ 38 বলে 69 রানে অপরাজিত থেকে দু'শোর উপরে রান তাড়া করতে সাহায্য করেছেন 'কিং' কোহলি ৷ পক্ষান্তরে বাবর আজমের ব্য়াটে রান এলেও চলতি পিএসএলে পেশোয়ার জালমিকে ম্য়াচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়তে ব্যর্থ বাবর ৷
শুক্রবার হায়দরাবাদ কিংসমেনের বিরুদ্ধে বাবরের দল 146 রান তাড়া করে শেষ বলে জয় পেয়েছে ৷ যে ম্য়াচে পেশোয়ার অধিনায়ক বাবর 37 বলে 43 রান করলেও ম্য়াচ শেষ করে মাঠ ছাড়তে ব্যর্থ হন ৷ সহজ ম্য়াচ কঠিন করে জেতে পেশোয়ার ৷ ফলত ম্য়াচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে বাবরকে এক পাক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, "বিরাট কোহলি আপনার মতোই সব শট খেলেন ৷ কিন্তু ধারাবাহিকভাবে ম্য়াচ ফিনিশ করে থাকেন ৷ কিন্তু আপনি সেটা পারেন না কেন ? যেহেতু একাধিক ক্ষেত্রে আপনাদের মধ্যে তুলনা হয়, এক্ষেত্রে আপনার মত কী?"
• Journalist - " virat kohli comes with the same shot of game as you but he finishes the match which you lack. people compare him with you what are your views on the comparison?"
• babar azam - "let these things to…
প্রশ্নটি মোটেই ভালোভাবে গ্রহণ করেননি বাবর ৷ খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়েই সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে পেশোয়ার জালমি অধিনায়ক পাল্টা বলেন, "এখানেই এসব তুলনা বন্ধ করুন ৷ এসব ভাবনা নিজের কাছে রেখে দিন ৷ তুলনা বন্ধ করে এগিয়ে চলুন ৷ এটা আপনার ভুল ধারণা যে আমি ম্য়াচ ফিনিশ করি না ৷" যে ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷
বাবর নেতৃত্বাধীন পেশোয়ার অবশ্য এদিন প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়ে লিগ টেবলে চারে উঠল ৷ এদিন প্রথম ব্য়াট করে হায়দরাবাদ কিংসমেনকে 145 রানে অলআউট করে পেশোয়ার জালমি ৷ 21 রানে চার উইকেট নেন ইফতিখর আহমেদ ৷ জবাবে ছয় উইকেট হারিয়ে শেষ বলে রান তোলে বাবরের দল ৷ তিন ম্য়াচে তাদের পয়েন্ট সংখ্যা পাঁচ ৷ বৃহস্পতিবার চতুর্থ ম্য়াচে করাচি কিংসের মুখোমুখি হবে পেশোয়ার জালমি ৷