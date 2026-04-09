'কোহলির মতো কেন জেতাতে পারেন না ?' পাক সাংবাদিকের প্রশ্নে রেগে কাঁই বাবর

কোহলির তুলনা টেনে সাংবাদিকের সেই প্রশ্নে কী বললেন পেশোয়ার জালমি অধিনায়ক ?

BABAR AZAM LOSES COOL
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 9, 2026 at 5:18 PM IST

করাচি, 9 এপ্রিল: একটা সময় বিরাট কোহলির সঙ্গে বাবর আজমের ক্রিকেটীয় দক্ষতার তুলনা চলত প্রতিনিয়ত ৷ কোহলি যে তাঁর জেনারেশনের অন্যতম সেরা, রেকর্ড তার স্বপক্ষে প্রমাণ ৷ বর্তমানে কিছুটা টালমাটাল অবস্থার মধ্যে চললেও বাবরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারও একটা সময় পর্যন্ত কোহলির মতোই উল্লেখযোগ্য গতিতে এগিয়েছিল ৷ 2021 সালে 1,258 দিন পর ভারতীয় ক্রিকেটের পোস্টার বয়'কে নামিয়ে ওয়ান ডে'তে পয়লা নম্বর হয়েছিলেন বাবর ৷ কিন্তু বর্তমানে কোহলির মতো তিনি কেন ম্য়াচ জেতাতে পারেন না ? এক সাংবাদিকের এহেন প্রশ্ন শুনে রেগে কাঁই প্রাক্তন পাক অধিনায়ক ৷

বর্তমানে নিজ নিজ দেশে ফ্র্য়াঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগে ব্যস্ত কোহলি ও বাবর আজম দু'জনেই ৷ আইপিএলের প্রথম ম্য়াচে কোহলি নিজ দায়িত্বে আরসিবি'কে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন ৷ 38 বলে 69 রানে অপরাজিত থেকে দু'শোর উপরে রান তাড়া করতে সাহায্য করেছেন 'কিং' কোহলি ৷ পক্ষান্তরে বাবর আজমের ব্য়াটে রান এলেও চলতি পিএসএলে পেশোয়ার জালমিকে ম্য়াচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়তে ব্যর্থ বাবর ৷

শুক্রবার হায়দরাবাদ কিংসমেনের বিরুদ্ধে বাবরের দল 146 রান তাড়া করে শেষ বলে জয় পেয়েছে ৷ যে ম্য়াচে পেশোয়ার অধিনায়ক বাবর 37 বলে 43 রান করলেও ম্য়াচ শেষ করে মাঠ ছাড়তে ব্যর্থ হন ৷ সহজ ম্য়াচ কঠিন করে জেতে পেশোয়ার ৷ ফলত ম্য়াচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে বাবরকে এক পাক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, "বিরাট কোহলি আপনার মতোই সব শট খেলেন ৷ কিন্তু ধারাবাহিকভাবে ম্য়াচ ফিনিশ করে থাকেন ৷ কিন্তু আপনি সেটা পারেন না কেন ? যেহেতু একাধিক ক্ষেত্রে আপনাদের মধ্যে তুলনা হয়, এক্ষেত্রে আপনার মত কী?"

প্রশ্নটি মোটেই ভালোভাবে গ্রহণ করেননি বাবর ৷ খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়েই সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে পেশোয়ার জালমি অধিনায়ক পাল্টা বলেন, "এখানেই এসব তুলনা বন্ধ করুন ৷ এসব ভাবনা নিজের কাছে রেখে দিন ৷ তুলনা বন্ধ করে এগিয়ে চলুন ৷ এটা আপনার ভুল ধারণা যে আমি ম্য়াচ ফিনিশ করি না ৷" যে ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷

বাবর নেতৃত্বাধীন পেশোয়ার অবশ্য এদিন প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়ে লিগ টেবলে চারে উঠল ৷ এদিন প্রথম ব্য়াট করে হায়দরাবাদ কিংসমেনকে 145 রানে অলআউট করে পেশোয়ার জালমি ৷ 21 রানে চার উইকেট নেন ইফতিখর আহমেদ ৷ জবাবে ছয় উইকেট হারিয়ে শেষ বলে রান তোলে বাবরের দল ৷ তিন ম্য়াচে তাদের পয়েন্ট সংখ্যা পাঁচ ৷ বৃহস্পতিবার চতুর্থ ম্য়াচে করাচি কিংসের মুখোমুখি হবে পেশোয়ার জালমি ৷

TAGGED:

VIRAT KOHLI
PSL
PESHAWAR ZALMI
বাবর আজম
BABAR AZAM LOSES COOL

