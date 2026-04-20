783 দিন পর সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে কোহলিকে পিছনে ফেললেন বাবর

783 দিন পর সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে কোহলিকে পিছনে ফেললেন বাবর
ইনিংসের শেষ বলে এদিন দু'রান নিয়ে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন বাবর আজম ৷ যা তাঁকে চলতি পিএসএলে সর্বাধিক রানসংগ্রাহকের তালিকায় দু'য়ে তুলে আনল ৷
Published : April 20, 2026 at 12:11 PM IST
করাচি, 20 এপ্রিল: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে সেঞ্চুরি ধরা দিল বাবর আজমের ব্য়াটে ৷ দিন হিসেব করলে সংখ্য়াটা 783 ৷ রবিবাসরীয় পিএসএলের ম্যাচে টুর্নামেন্টের ব্যক্তিগত দ্রুততম সেঞ্চুরিটি হাঁকালেন পেশোয়ার জালমি অধিনায়ক ৷ বাবরের ব্য়াটে কোয়েট্টা গ্ল্যাডিয়েটর্সের বিরুদ্ধে একপেশে জয়ে লিগ টেবলে শীর্ষস্থান মজবুত করল তাঁর দল ৷
তৃতীয় সেঞ্চুরিতে এদিন একাধিক নজিরে নাম তুললেন পাক ক্রিকেটের পোস্টার বয় ৷ এদিন গ্ল্য়াডিয়েটর্সের বিরুদ্ধে বাবরের শতরান তাঁর কেরিয়ারের দ্বিতীয় দ্রুততম এবং পিএসএলের মঞ্চে দ্রুততম ৷ পিএসএলে দ্রুততম শতরান হাঁকিয়ে এদিন বিরাট কোহলি ও ক্রিস গেইলকেও একটি নজিরে পিছনে ফেললেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক ৷
- দ্রুততম 12 হাজার রান: এদিন পিএসএলের তৃতীয় সেঞ্চুরি হাঁকানোর পথে টি-20 ক্রিকেটে 12,000 রানের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন বাবর ৷ যা দ্রুততম ৷ বাবর এলিট ক্লাবে প্রবেশ করেন 338 ইনিংস খেলে ৷ এক্ষেত্রে তিনি পিছনে ফেলেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ক্রিস গেইলকে ৷ যিনি 344 ইনিংসে 12 হাজার রানের ক্লাবে প্রবেশ করেছিলেন ৷ এছাড়া বিরাট কোহলিকেও টপকে গেলেন বাবর ৷ ভারতীয় তারকা এই নজিরে পা রেখেছিলেন 360 ইনিংস খেলে ৷
- একটি মাত্র ডট বল: এদিন 52 বলে অপরাজিত 100 রানের ইনিংসে মাত্র একটি ডট বল খেলেন পেশোয়ার জালমি অধিনায়ক ৷ এটিও একটি রেকর্ড ৷ টি-20 ক্রিকেটের ইতিহাসে বাবরই হলেন প্রথম ব্য়াটার, যিনি পঞ্চাশেরও বেশি বল খেলে বিপক্ষকে মাত্র একটি ডট বল উপহার দিলেন ৷
- দ্বাদশ টি-20 সেঞ্চুরি: টি-20 কেরিয়ারে এটি ছিল বাবরের দ্বাদশ শতরান ৷ যা দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷ 22টি শতরান হাঁকিয়ে শীর্ষে রয়েছেন ক্রিস গেইল ৷ ছ'টি চার ও চারটি ছয়ে এদিন সাজানো ছিল পেশোয়ার জালমি অধিনায়কের ইনিংস ৷ এছাড়া কুশল মেন্ডিসের 44 বলে 83 রান এদিন প্রথম ব্য়াট করে পেশোয়ারকে পৌঁছে দেয় 255 রানে (তিন উইকেট) ৷ জবাবে 18.1 ওভারে 137 রানে অলআউট হয়ে যায় কোয়েট্টা গ্ল্যাডিয়েটর্স ৷
টি-20'তে দ্রুততম 12 হাজার রানের মালিক (প্রথম পাঁচ):
- বাবর আজম: 338 ইনিংস
- ক্রিস গেইল: 344 ইনিংস
- বিরাট কোহলি: 360 ইনিংস
- ডেভিড ওয়ার্নার: 368 ইনিংস
- জস বাটলার: 405 ইনিংস