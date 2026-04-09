সিন্ধুর বিদায়ের দিনে এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ আটে আয়ুষ

সিন্ধুর বিদায়ের দিনে এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ আটে আয়ুষ
প্রথম রাউন্ডে এষিয়ান গেমসের সোনাজয়ীকে হারিয়ে দিয়েছিলেন আয়ুষ ৷ শেষ আটে ভারতীয় শাটলারের সামনে বিশ্বের তিন নম্বর ৷
Published : April 9, 2026 at 3:51 PM IST
নিংবো (চিন), 9 এপ্রিল: ব্য়াডমিন্টন এশিয়া চ্য়াম্পিয়নশিপে ভারতের আশার আলো আয়ুষ শেট্টি ৷ কারণ তারকাদের বিদায়ের দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখলেন বছর কুড়ির শাটলার ৷ বিশ্বের 20 নম্বরকে হারিয়ে প্রতিযোগিতার শেষ আটে চলে গেলেন আয়ুষ ৷ ভারতীয় শাটলারের পক্ষে ম্য়াচের ফল 21-16, 21-12 ৷
বুধবার পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার মূল্যের প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে অঘটন ঘটিয়েছিলেন আয়ুষ ৷ এশিয়াডে সোনাজয়ী চিনের লি শি ফেং'কে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রবেশ করেছিলেন তিনি ৷ বৃহস্পতিবারও আধিপত্য নিয়েই দ্বিতীয় রাউন্ডে জিতলেন কেরলের উঠতি প্রতিভা ৷ যিনি গত মরশুমে ইউএস এপেন সুপার 300 প্রতিযোগিতায় খেতাব জিতেছিলেন ৷
শেষ ষোলোর লড়াইয়ে চিনা তাইপেই'য়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাতে এদিন 51 মিনিট সময় লাগল আয়ুষের ৷ উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে চিনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছনে ফেললেন তিনি ৷ যদিও একসময় প্রথম গেমে 6-10 ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন ভারতীয় প্রতিযোগী ৷ বিরতির পর ম্য়াচে ফেরেন আয়ুষ ৷ 12-12 সমতায় ফেরার পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ৷ প্রতিদ্বন্দ্বীর একের পর এক আনফোর্সড এররের সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রথম গেম মুঠোয় পুরে নেন তিনি ৷
দ্বিতীয় গেমে অবশ্য শুরু থেকেই লিড ধরে রাখেন আয়ুষ ৷ 11-7 ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যান তিনি ৷ দুর্ধর্ষ রিটার্ন ও নেট-প্লে'র সৌজন্যে 16-9 ব্যবধানে এগিয়ে যান তিনি ৷ দ্রুত 21-12 ব্যবধানে দ্বিতীয় গেম ও ম্য়াচ জিতে নেন আয়ুষ ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের তিন নম্বর জোনাথন ক্রিস্টির সামনে তরুণ ভারতীয় শাটলার ৷
একইদিনে ব্য়াডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় নিলেন পিভি সিন্ধু ও এইচ এস প্রণয় ৷ প্রথম রাউন্ডে জয় পাওয়া সিন্ধু স্ট্রেট গেমে হারলেন দ্বিতীয় বাছাই ওয়াং ঝিজি'র কাছে ৷ 21-18, 21-8 ব্যবধানে সিন্ধুকে হারাতে 46 মিনিট সময় নিলেন চিনা শাটলার ৷ এইচএস প্রণয়ও হারলেন স্ট্রেট গেমে ৷ তাঁকে হারালেন চিনেরই ওয়েং হং ইয়াং ৷ ম্য়াচের ফল ভারতীয় শাটলারের বিপক্ষে 12-21, 19-21 ৷ মিক্সড ডাবলসেও বিদায় নিয়েছে ধ্রুব কাপিলা ও তানিশা ক্র্য়াস্টো জুটি ৷