এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে ফের চমক আয়ুষের, ক্রিস্টিকে হারিয়ে নিশ্চিত করলেন পদক

এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে ফের চমক আয়ুষের, ক্রিস্টিকে হারিয়ে নিশ্চিত করলেন পদক
2018 সালে এইচএস প্রণয়ের পর দেশের প্রথম শাটলার হিসেবে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় পদক নিশ্চিত করলেন আয়ুষ শেট্টি ৷
Published : April 10, 2026 at 3:45 PM IST
নিংবো (চিন), 10 এপ্রিল: অঘটন ঘটিয়েই চলেছেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের প্রতিশ্রুতিমান তারকা আয়ুষ শেট্টি ৷ প্রথম রাউন্ডে হারিয়েছিলেন বিশ্বের সাত নম্বর শাটলার চিনের লি শিফেং'কে ৷ শুক্রবার এশিয়া ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে আয়ুষ হারিয়ে দিলেন বিশ্বের চার নম্বর তথা 2018 এশিয়াডে সোনাজয়ী জোনাথন ক্রিস্টিকে ৷ যাকে ইন্দ্রপতন বললেও কম বলা হয় না ৷
শেষ চারে যাওয়ার পথে ইন্দোনেশিয়ার তারকাকে এদিন স্ট্রেট গেমেই হারালেন কেরল অ্যাথলিট ৷ প্রতিযোগিতার সিঙ্গলসে ভারতের বেঁচে থাকা একমাত্র আশা এদিন জিতলেন 23-21, 21-17 গেমে ৷ শেষ আটের হার্ডল পেরোতে এদিন 54 মিনিট সময় নেন এই মুহূর্তে বিশ্বের 25 নম্বর আয়ুষ ৷ সেইসঙ্গে 2018 সালে এইচএস প্রণয়ের পর প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই মহাদেশীয় প্রতিযোগীতায় পদক নিশ্চিত করলেন তিনি ৷
ব্যাডমিন্টন ব়্যাংকিংয়ে প্রথম সারিতে প্রবেশের জন্য তিনি যে বদ্ধপরিকর, সেটা তার সাম্প্রতিকতম পারফরম্য়ান্সগুলোয় প্রমাণ মিলেছে ৷ চিনের মাটিতে চলতি 5,50,000 মার্কিন ডলার পুরস্কার মূল্যের প্রতিযোগিতায় পারফরম্যান্স তাঁকে প্রথম কুড়িতে প্রবেশের পথে এগিয়ে দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ চলতি এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিয়েছেন দেশের তারকা শাটলার লক্ষ্য সেন ৷ দ্বিতীয় রাউন্ডে ছুটি হয়ে গিয়েছে আরেক তারকা এইচএস প্রণয়ের ৷ এমন সময় আয়ুষের পারফরম্য়ান্সে উচ্ছ্বাস অনুরাগী মহলে ৷
Semi-Final Bound! 💥— BAI Media (@BAI_Media) April 10, 2026
Ayush Shetty stuns the world by knocking out the 4th seed Jonatan Christie to seal his spot in the Semi-Finals. The grit, the passion, and the giant-killing spree continues! 🚀 pic.twitter.com/fB6GsjdW4d
এদিন ইন্দোনেশিয়া শাটলারের সঙ্গে আয়ুষের যে তুল্যমূল্য লড়াই চলে, সেটা ফলাফলেই প্রমাণ ৷ 18-15 ব্য়বধানে এগিয়ে যাওয়া ক্রিস্টি একসময় গেম পয়েন্টেও পৌঁছে গিয়েছিলেন ৷ সেখান থেকে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেন ভারতীয় শাটলার ৷ শেষমেশ টাইব্রেকারে প্রবেশ করে প্রথম গেম ৷ সেখানে 23-21 ব্যবধানে জিতে লিড নেন আয়ুষ ৷
দ্বিতীয় গেমেও লড়াইটা সেয়ানে-সেয়ানে শুরু হয় ৷ 11-9 ব্যবধানে সামান্য এগিয়ে থেকে বিরতিতে যান আয়ুষ ৷ বিরতি থেকে ফিরে ধীরে-ধীরে ম্য়াচের রাশ নিজের হাতে তুলে নেন আয়ুষ ৷ ইন্দোনেশিয়া শাটলারকে শেষমেশ 21-17 ব্যবধানে পরাস্ত করে গেম এবং সেইসঙ্গে ম্য়াচ জিতে নেন বছর একুশের প্লেয়ার ৷
উল্লেখ্য, কেরিয়ারে ক্রিস্টির সঙ্গে এই প্রথম মুখোমুখি হয়েছিলেন আয়ুষ ৷ জয় দিয়ে তা স্মরণীয় রাখলেন তিনি ৷ গতকাল শেষ ষোলোর ম্যাচে বিশ্বের 20 নম্বর চি জু জেন'কে হারিয়ে প্রতিযোগিতার শেষ আটে প্রবেশ করেন আয়ুষ ৷ ভারতীয় শাটলারের পক্ষে ম্য়াচের ফল ছিল 21-16, 21-12 ৷