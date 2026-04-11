ধরাশায়ী বিশ্বের পয়লা নম্বর, ফের অঘটন ঘটিয়ে এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস আয়ুষের

ধরাশায়ী বিশ্বের পয়লা নম্বর, ফের অঘটন ঘটিয়ে এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস আয়ুষের
61 বছর পর প্রথম ভারতীয় শাটলার হিসেবে এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পা রাখলেন কর্ণাটকের বছর একুশের শাটলার ৷
Published : April 11, 2026 at 12:23 PM IST
নিংবো (চিন), 11 এপ্রিল: প্রথম রাউন্ডে হারিয়েছিলেন বিশ্বের সাত নম্বর লি শি ফেং'কে ৷ শুক্রবার তাঁর কাছে হার মেনেছিলেন বিশ্বের চার নম্বর শাটলার জোনাথন ক্রিস্টি ৷ আর শনিবার বিশ্বের পয়লা নম্বর কুনলাভুত ভিতিদসার্নকে হারিয়ে ব্য়াডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছলেন আয়ুষ শেট্টি ৷ সেইসঙ্গে গড়ে ফেললেন ইতিহাস ৷ 1965 সালে দীনেশ খান্নার পর প্রথম ভারতীয় শাটলার হিসেবে এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পা রাখলেন কর্ণাটকের বছর একুশের শাটলার ৷
চিনের নিংবোয় এদিন সেমিফাইনালে প্রথম গেম হেরে বসেছিলেন আয়ুষ ৷ কিন্তু দ্বিতীয় গেমে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেন তিনি ৷ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গেম জিতে 61 বছর পর ভারতীয় হিসেবে প্রতিযোগিতার ফাইনাল নিশ্চিত করলেন আয়ুষ ৷ বিশ্বের পয়লা নম্বরের বিরুদ্ধে তাঁর পক্ষে ম্য়াচের ফল 10-21, 21-19, 21-17 ৷ শুক্রবার এশিয়াডে সোনাজয়ী ইন্দোনেশিয়ার জোনাথন ক্রিস্টিকে হারিয়েই পদক নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন আয়ুষ ৷ 2018 সালে এইচএস প্রণয়ের পর ভারতীয় হিসেবে পদক নিশ্চিত করেছিলেন তিনি ৷ আর এদিন ফাইনালে পৌঁছে গড়লেন ইতিহাস ৷
সিঙ্গলসে দীনেশ খান্না ছাড়া এশিয়া চ্য়াম্পিয়নশিপে ভারত থেকে ডাবলসে খেতাব জিতেছে সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও আয়ুষ শেট্টি জুটি ৷ 2023 সালে খেতাব জিতেছিলেন তাঁরা ৷ অর্থাৎ, তিন বছর বাদে ফের সাফল্য ধরা দিল ভারতকে ৷ তারকা শাটলার লক্ষ্য সেন, পিভি সিন্ধু, এইচএস প্রণয়রা তড়িঘড়ি বিদায় নেওয়ায় টুর্নামেন্ট ভারতের সাফল্য আবর্তিত হচ্ছিল আয়ুষকে কেন্দ্র করেই ৷
শুক্রবার ক্রিস্টিকে স্ট্রেট গেমে (23-21, 21-17) হারানোর পর প্রত্যাশা আরও জোরালো হয় ৷ তবে শনিবার সেমিফাইনালে শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি ভারতীয় শাটলারের ৷ প্রথম গেমে একপেশে জয় পান থাই শাটলার ৷ আয়ুষ শেট্টিকে 21-10 ব্যবধানে মাটি ধরান ভিতিদসার্ন ৷ কিন্তু দ্বিতীয় গেমে প্রত্যাবর্তনটা আরও জোরালো হয় আয়ুষের ৷ উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে 11-4 গেমে লিড নেন তিনি ৷ শেষদিকে থাই প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও 21-19 ব্যবধানে জিতে ম্য়াচ নির্ণায়ক গেমে নিয়ে যান গতবছর ইউএস ওপেন সুপার 300 টুর্নামেন্টে খেতাব জয়ী আয়ুষ ৷
তৃতীয় গেমেও দাপট ধরে রেখে বাজিমাত করেন ভারতীয় ৷ নির্ণায়ক গেমে জয় আরও সহজ হয় আয়ুষের জন্য ৷ 21-17 ব্যবধানে জিতে রুপো জয় নিশ্চিত করেন তিনি ৷ ইতিহাস গড়তে এদিন এক ঘণ্টা 15 মিনিট সময় নেন আয়ুষ শেট্টি ৷ চিনা তাইপেইয়ের চৌ তিয়েন চেন ও চিনের শি ইউকি'র মধ্যে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বিজয়ীর বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলবেন ভারতীয় শাটলার ৷